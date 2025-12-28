Efraín Cepeda acusó a Petro de esconder el fracaso de su Gobierno con una constituyente: “Se sigue burlando de los colombianos”

Efraín Cepeda denunció que el presidente intenta distraer a los colombianos de los problemas más urgentes del país, como la inseguridad y las promesas incumplidas - crédito @EfrainCepeda/X - Presidencia

A finales de 2025, la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en un tema central de la política colombiana. El mandatario argumenta que la iniciativa es necesaria para implementar reformas clave en áreas como la salud, las pensiones y la justicia, que, según él, enfrentaron bloqueos en el Congreso y las cortes; sin embargo, Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, no dudó en criticarla con dureza, calificándola de un “engaño” y un “espejismo”.

A través de su cuenta en X, Cepeda escribió: “En el ocaso desastroso de su mandato, Petro se sigue burlando de los colombianos al inscribir el comité promotor de una constituyente imposible de convocar antes de agosto de 2026. Con inseguridad récord, escándalos y promesas incumplidas, pretende engañar y movilizar a votantes confundidos con este espejismo para distraer del fracaso”.

El senador también señaló que no hay tiempo suficiente para estudiar, recolectar firmas ni ejecutar la constituyente antes de las elecciones de 2026, y consideró que todo se trata de una “cortina de humo” para ocultar los problemas reales del Gobierno nacional.

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, no dudó en calificar la propuesta de Petro, de una constituyente, como un “engaño” - crédito @EfrainCepeda/X

Petro defendió la constituyente como una forma de garantizar la implementación de sus reformas, especialmente en un contexto donde su administración enfrentó dificultades para avanzar en el Congreso.

Además, argumentó que una reforma profunda de la justicia y el modelo económico solo es posible mediante una modificación constitucional. El presidente busca, entre otras cosas, una mayor autonomía para las regiones y la transformación del modelo económico hacia una economía productiva.

La propuesta ganó relevancia a fines de 2025, cuando el mandato formalizó la inscripción de un comité promotor para recolectar firmas. A pesar de las dificultades legales y políticas, Petro sigue presionando por la constituyente, mientras la oposición lo califica como un intento de distraer de los problemas de ejecución en su Gobierno; según Cepeda, la propuesta carece de viabilidad, y el presidente ha cometido un “gran error” al subestimar a los colombianos.

Gustavo Petro insiste en que una reforma constitucional es esencial para implementar cambios en áreas clave como la salud, las pensiones y la justicia - crédito Joel González/Presidencia

Cepeda concluyó en su mensaje: “El gran error de Petro fue menospreciar a los colombianos y pensar que los puede distraer con espejismos una y otra vez. Se equivoca y se lo vamos a demostrar en las elecciones”.

De esta manera, la oposición se prepara para enfrentar esta propuesta en las urnas, mientras el debate sobre la viabilidad de la Asamblea Constituyente es un tema divisivo en la política colombiana.

Aunque la propuesta sigue en pie, la oposición considera un error que el presidente, a tan solo ocho meses de finalizar su mandato, intente llevar a cabo una acción que contradice lo que dijo al postularse en 2022, cuando aseguró que no tenía intención de convocar una constituyente.

Efraín Cepeda acusó a Petro de tratar de movilizar a votantes confundidos con una propuesta que, según él, es completamente inviable antes de las elecciones - crédito John Paz/Colprensa

El futuro de la constituyente de Petro depende del apoyo popular

El futuro de la convocatoria a la constituyente dependerá de la capacidad del gobierno para movilizar apoyo popular y político en los próximos meses, mientras las tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial continúan escalando.; las elecciones de 2026 podrían ser determinantes para el rumbo político del país.

Por el momento, el presidente indicó que, aunque su iniciativa se llevará a cabo, no será durante los esperados comicios legislativos y presidenciales: “La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses, y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo”.

De igual manera, el presidente afirmó que los temas que se tratarían en una posible Asamblea Constituyente ya están incluidos en el proyecto de ley que se someterá a la firma de los ciudadanos, y que se refieren a reformas que han estado estancadas en el Congreso por más de 30 años.