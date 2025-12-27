Colombia

Video | Se robaron atracción de juegos infantiles en un parque de Bogotá: “No alcanzó para el Turboman”

El caso se presentó en el parque La Acuarela, ubicado en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la capital colombiana, y ha generado el rechazo por parte de los usuarios y vecinos

La camioneta Nissan Azul fue
La camioneta Nissan Azul fue identificada por la misma comunidad en la localidad de Bosa - créditos @bogotaescivica/IG | @PasaenBogota/X

Un caso que se conoció en redes sociales el sábado 27 de diciembre de 2025 ha generado indignación en los habitantes del barrio La Estación por el sector de La Acuarela, ubicado en la localidad de Bosa.

Todo porque en uno de los parque infantiles ubicados en esta zona del suroccidente de Bogotá, se presentó un robo insólito, debido a que no fue ninguna vivienda ni ciudadano el afectado, sino que fue parte del mismo mobiliario del lugar el que se llevaron dos personas.

En una grabación que se conoció gracias a uno de los propios habitantes del lugar que alcanzó a registrar con su celular la matrícula de la camioneta, se hizo la denuncia pública en redes.

De esta forma se precisó que los responsables fue una pareja, pero lo que más rechazo ha generado es que un menor de edad, y que se presume, sería hijo de la mujer y el conductor de la camioneta con placa RLR 864 de Bogotá D. C., estaba dentro del vehículo observando toda la acción.

Esta acción que se registró en medio de la celebración de Navidad, y generó la reacción por parte del vecino, que se alcanza a escuchar de fondo decir: “Vamos a hacerlos famosos. Mire, se llevan el juguete del parque del distrito. Esa camioneta, vea”.

En la grabación se observa a una pareja abordar el vehículo, y dentro del automotor un menor de edad observó toda la situación - crédito @PasaenBogota/X

Este caso provocó la reacción por parte de los usuarios, que por medio de comentarios en el perfil de X del portal Pasa en Bogotá, pidieron a las autoridades dar con la pareja responsables, pero también hicieron un llamado al sentido de pertenencia y la unión barrial para evitar que esta situación se vuelva a presentar.

“Qué pasa con los vecinos? No sienten que el parque es de ellos? Debe ser que no pagan impuestos y no ven como propios los bienes públicos. Es igual que tener el frente del negocio o de su casa sucio. No lo limpian, ni lo barren, es tierra de nadie, pero siguen queriendo cosas gratis”, recriminó uno de los internautas.

A su vez, otro de los ciudadanos se puso en la tarea de consultar qué infracciones reposaban sobre el vehículo, dejando un largo historial.

“Esa rata tiene 4 multas que suman 3 millones de pesos. Tiene la licencia vencida. Increíble que siga manejando como si nada. * Por la placa en el Simit se consulta las multas/comparendos. En el mismo sitio sale la cédula del sujeto y en el RUNT se consulta el conductor”, explicó el usuario.

El caso se conoció en
El caso se conoció en redes sociales el 27 de diciembre de 2025 - crédito @PasaenBogota/X

Días antes se hizo una actividad en el parque de Bosa La Acuarela

En tanto que otro de los vecinos indignados dejó una reflexión sobre el ejemplo que esta pareja le está dando al niño que presenció todo el hurto del elemento que hace parte de uno de los juegos infantiles del parque, y otro le puso el toque de humor a la situación.

“Pobre familia que no alcanzó a comprar el Turboman para la navidad de su hijo”, “Vaya enseñanza para el niño que va atrás” y “enseñando el niño a robar”, fueron otros de los comentarios que se leyeron en las cuentas de Instagram y X del portal informativo.

El detalle que más reproches han despertado por cuenta de la acción que cometió la pareja es que el parque de Bosa La Acuarela había sido embellecido por cuenta de los mismos habitantes de la zona, y parte de la jornada de aquel miércoles 17 de diciembre de 2025 quedó consignada en una serie de fotografías que compartió la cuenta de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana en Bogotá en Instagram.

Días atrás se realizó una
Días atrás se realizó una jornada de embellecimiento del parque junto a los vecinos por parte de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana de Bogotá - crédito @bogotaescivica/IG

“En Bosa Acuarela, trabajamos de la mano con la comunidad para mejorar la disposición adecuada de los residuos. Instalamos un dispositivo que cambia de verde a rojo y nos muestra, en tiempo real, qué pasa cuando se acumulan residuos”, reza en el mensaje que acompaña la publicación.

Por todo lo anterior, los vecinos y usuarios le pidieron a las autoridades en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán dar con los responsables para que respondan por lo que hicieron y devuelvan el elemento hurtado.

