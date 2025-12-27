Colombia

Tragedia enluta a Antioquia: niño de 4 años murió luego de quemarse cuando jugaba con otro familiar, un menor de edad

La familia del infante trasladó el cuerpo del niño al municipio del Carmen de Atrato, departamento del Chocó, donde se realizarán las honras fúnebres

Guardar
Las autoridades siguen con la
Las autoridades siguen con la investigación, y quedó en poder del CTI - crédito Pexels

Un niño de cuatro años murió en Medellín debido a las graves quemaduras causadas por el lanzamiento de un recipiente con gasolina encendida.

El caso se registró cuando un familiar del infante, y también menor de edad, manipulaba el objeto, según lo que informaron fuentes policiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se reportó el 25 de diciembre de 2025 en el barrio Prado Centro, cuando el menor se encontraba en la calle junto a otros niños disfrutando de la celebración de las Pascuas.

De acuerdo con registros oficiales, el menor víctima de este accidente casero que enluta a una familia en la capital de Antioquia fue identificado como Leandro Saldarriaga Martínez.

El familiar del niño utilizó un recipiente con gasolina, lo prendió fuego y lo arrojó, dejando como resultados lesiones de alta gravedad para Leandro.

Otra de las problemáticas que
Otra de las problemáticas que preocupan a las autoridades locales en Medellín son los quemados por manipulación de pólvora - crédito archivo Colprensa

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, pero el esfuerzo de los especialistas fue en vano, debido a que perdió la vida a causa de la magnitud de las quemaduras, destacó el diario El Colombiano.

Según el informe policial, la familia del menor actuó de inmediato para auxiliarlo, en tanto que la inspección técnica al cadáver confirmó la secuencia de los hechos y la participación de un menor de edad en el suceso, según lo que resolvieron los peritos judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Leandro Saldarriaga Martínez había nacido el 25 de agosto de 2021 en Santa Rosa de Osos, municipio situado en el norte de Antioquia.

Sin embargo, su cuerpo fue trasladado posteriormente al municipio de El Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, donde la familia realizará las exequias.

La comunidad local y las autoridades continúan recabando información sobre las circunstancias que rodearon el incidente, mientras se espera que las investigaciones avancen para esclarecer posibles responsabilidades adicionales, en medio del llamado de alerta que una vez más se hace a las familias colombianas, para evitar accidentes por quemaduras en los menores que ahora se encuentran en temporada vacacional.

El menor falleció en el
El menor falleció en el hospital San Vicente Fundación de Medellín - crédito Hospital San Vicente Fundación

Recomendaciones para madres y padres de familia en temporada de vacaciones con los menores de edad

  • Supervisión permanente: los adultos deben mantener vigilancia constante sobre niños y niñas, sobre todo en espacios donde puedan estar expuestos a sustancias peligrosas o elementos inflamables.
  • Evitar el uso de pólvora: no permita que los menores manipulen pólvora bajo ninguna circunstancia. La quema de estos productos debe estar restringida únicamente a personal autorizado y en eventos controlados.
  • Almacenamiento seguro de combustibles: guarde gasolina, alcohol, thinner y otros líquidos inflamables en lugares inaccesibles para los niños, preferiblemente bajo llave y en envases originales, lejos de fuentes de calor.
  • Educación sobre riesgos: explíquele a los menores, de acuerdo con su edad, los peligros asociados a la manipulación de fósforos, encendedores, velas, pólvora y líquidos inflamables.
  • Eliminación de materiales peligrosos: retire de áreas comunes cualquier objeto que pueda provocar quemaduras, como velas, estufas portátiles, mecheros o recipientes con líquidos calientes.
  • No dejar a niños solos: procure no dejar a los menores sin la compañía de un adulto responsable, y más en el hogar durante las vacaciones, cuando suelen pasar más tiempo en casa.
  • Primeros auxilios básicos: tenga a la mano un botiquín de primeros auxilios y conocer los pasos iniciales ante quemaduras, como enfriar la zona afectada con agua, sin aplicar cremas o remedios caseros.
Las cocinas pueden ser espacios
Las cocinas pueden ser espacios propicios para accidentes caseros en los hogares con menores de edad - créditos Pexels
  • Líneas de emergencia: infórmese y tenga a la vista los números de emergencia locales para solicitar ayuda inmediata en caso de un accidente.
  • Fomentar actividades seguras: promueva en los más pequeños juegos y actividades recreativas que no impliquen el uso de objetos o sustancias peligrosas.
  • Campañas de sensibilización: participe y difunda campañas informativas sobre la prevención de accidentes en el hogar, especialmente en temporada de vacaciones, a través de colegios, barrios y redes sociales.

Temas Relacionados

Niño quemadoMedellínMenor de edadBarrio Prado CentroAntioquiaSanta Rosa de OsosQuemado con gasolinaRecipiente con gasolinaJuego de niñosAccidentes caserosTemporada de vacacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Acolfutpro culpa a la Dimayor de generar el desempleo de 180 futbolistas: piden al ministerio del Deporte tomar medidas

En la última asamblea de la Dimayor, los 36 clubes afiliados decidieron reducir de 30 a 35 el cupo de jugadores, afectando a los clubes en torneos internacionales

Acolfutpro culpa a la Dimayor

Cae en Huila un hombre que difundía pornografía infantil a través de redes sociales: cometía los delitos desde 2022

El señalado fue capturado y enviado a prisión tras ser señalado como responsable de distribuir videos de abusos sexuales contra menores desde su vivienda en Gigante

Cae en Huila un hombre

Psicólogo forense analiza el Caso Zulma Gúzman, la mal llamada ‘asesina de las frambuesas’: “Existe el imaginario de que son las mujeres quienes usualmente acuden a este tipo de homicidio”

La experiencia forense señala cómo los discursos rutinarios pueden perpetuar sesgos y ocultar la complejidad detrás de los hechos que involucran a menores en escenarios domésticos. En diálogos con Infobae Colombia, psicólogo forense analiza este el caso de Zulma Gúzman

Psicólogo forense analiza el Caso

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Repase como se ha movido la bolsa de jugadores en la Liga BetPlay para el 2026, los nombres que llegan a reforzar los planteles y todas las noticias relacionadas con las transferencias

Mercado de fichajes - EN

Superfinanciera redujo la tasa de usura a 24,36% para enero del 2026 y bajó el costo de los créditos

La entidad fijó la tasa máxima de interés que los bancos pueden cobrar en enero de 2026 en 24,36% efectivo anual. La disminución impacta el costo de las compras a crédito y otras modalidades de financiamiento

Superfinanciera redujo la tasa de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así es como la Amazonía

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón cuestiona la supuesta

Yina Calderón cuestiona la supuesta ruptura entre Yaya Muñoz y José Rodríguez y lanza críticas a la pareja: “Merece otro tipo de man”

Pirlo y Kris R elevan la tensión en el trap con acusaciones personales y nuevas tiraderas: “Ustedes vienen siendo mis hijos”

Un mensaje de Blessd a Manuela QM intensifica las especulaciones sobre crisis de la pareja y señalan a Karina García: “Todo es mi culpa”

Paola Jara y Jessi Uribe celebran el primer mes de Emilia con un regalo especial: “De todo un poquito”

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Deportes

Acolfutpro culpa a la Dimayor

Acolfutpro culpa a la Dimayor de generar el desempleo de 180 futbolistas: piden al ministerio del Deporte tomar medidas

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Escudo y colores de Atlético Huila fueron entregados a empresario regional: este es el plan para conservar al equipo en Neiva

Este es el nuevo equipo de la MLS que se interesó en James Rodríguez: su llegada se daría antes de finalizar el año

Barrida en Millonarios para el 2026: estos son los seis jugadores que el club bogotano busca liberar o dar a préstamo para el próximo año