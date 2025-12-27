Tragedia enluta a Antioquia: niño de 4 años murió luego de quemarse cuando jugaba con otro familiar, un menor de edad

Las autoridades siguen con la investigación, y quedó en poder del CTI - crédito Pexels

Un niño de cuatro años murió en Medellín debido a las graves quemaduras causadas por el lanzamiento de un recipiente con gasolina encendida.

El caso se registró cuando un familiar del infante, y también menor de edad, manipulaba el objeto, según lo que informaron fuentes policiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se reportó el 25 de diciembre de 2025 en el barrio Prado Centro, cuando el menor se encontraba en la calle junto a otros niños disfrutando de la celebración de las Pascuas.

De acuerdo con registros oficiales, el menor víctima de este accidente casero que enluta a una familia en la capital de Antioquia fue identificado como Leandro Saldarriaga Martínez.

El familiar del niño utilizó un recipiente con gasolina, lo prendió fuego y lo arrojó, dejando como resultados lesiones de alta gravedad para Leandro.

Otra de las problemáticas que preocupan a las autoridades locales en Medellín son los quemados por manipulación de pólvora - crédito archivo Colprensa

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, pero el esfuerzo de los especialistas fue en vano, debido a que perdió la vida a causa de la magnitud de las quemaduras, destacó el diario El Colombiano.

Según el informe policial, la familia del menor actuó de inmediato para auxiliarlo, en tanto que la inspección técnica al cadáver confirmó la secuencia de los hechos y la participación de un menor de edad en el suceso, según lo que resolvieron los peritos judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Leandro Saldarriaga Martínez había nacido el 25 de agosto de 2021 en Santa Rosa de Osos, municipio situado en el norte de Antioquia.

Sin embargo, su cuerpo fue trasladado posteriormente al municipio de El Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, donde la familia realizará las exequias.

La comunidad local y las autoridades continúan recabando información sobre las circunstancias que rodearon el incidente, mientras se espera que las investigaciones avancen para esclarecer posibles responsabilidades adicionales, en medio del llamado de alerta que una vez más se hace a las familias colombianas, para evitar accidentes por quemaduras en los menores que ahora se encuentran en temporada vacacional.

El menor falleció en el hospital San Vicente Fundación de Medellín - crédito Hospital San Vicente Fundación

Recomendaciones para madres y padres de familia en temporada de vacaciones con los menores de edad

Supervisión permanente: los adultos deben mantener vigilancia constante sobre niños y niñas, sobre todo en espacios donde puedan estar expuestos a sustancias peligrosas o elementos inflamables.

Evitar el uso de pólvora: no permita que los menores manipulen pólvora bajo ninguna circunstancia. La quema de estos productos debe estar restringida únicamente a personal autorizado y en eventos controlados.

Almacenamiento seguro de combustibles: guarde gasolina, alcohol, thinner y otros líquidos inflamables en lugares inaccesibles para los niños, preferiblemente bajo llave y en envases originales, lejos de fuentes de calor.

Educación sobre riesgos: explíquele a los menores, de acuerdo con su edad, los peligros asociados a la manipulación de fósforos, encendedores, velas, pólvora y líquidos inflamables.

Eliminación de materiales peligrosos: retire de áreas comunes cualquier objeto que pueda provocar quemaduras, como velas, estufas portátiles, mecheros o recipientes con líquidos calientes.

No dejar a niños solos: procure no dejar a los menores sin la compañía de un adulto responsable, y más en el hogar durante las vacaciones, cuando suelen pasar más tiempo en casa.

Primeros auxilios básicos: tenga a la mano un botiquín de primeros auxilios y conocer los pasos iniciales ante quemaduras, como enfriar la zona afectada con agua, sin aplicar cremas o remedios caseros.

Las cocinas pueden ser espacios propicios para accidentes caseros en los hogares con menores de edad - créditos Pexels

Líneas de emergencia: infórmese y tenga a la vista los números de emergencia locales para solicitar ayuda inmediata en caso de un accidente.

Fomentar actividades seguras: promueva en los más pequeños juegos y actividades recreativas que no impliquen el uso de objetos o sustancias peligrosas.

Campañas de sensibilización: participe y difunda campañas informativas sobre la prevención de accidentes en el hogar, especialmente en temporada de vacaciones, a través de colegios, barrios y redes sociales.