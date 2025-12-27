Rifirrafe entre Petro y Andrés Felipe Arias por considerar la cocaína como factor de la revalorización del peso: “Las ganancias no retornan al país”

Rifirrafe entre Petro y Andrés Felipe Arias por considerar la cocaína como factor de la revalorización del peso - crédito Presidencia/X

Continúa el debate entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el economista Andrés Felipe Arias por la revaluación del peso colombiano en 2025 y la posible incidencia del narcotráfico y sus profundas ramificaciones en la balanza de pagos, el mercado cambiario y la sostenibilidad de sectores clave como Ecopetrol.

El experto compartió una valoración contundente basada en los datos de la ONU: la producción nacional de cocaína superará las 3.200 toneladas en 2025. Incluso descontando las incautaciones, que suelen alcanzar el 30%, estimó que llegarán a los mercados internacionales 2.240 toneladas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El expolítico y economista colombiano sostuvo que es necesario que el Gobierno nacional refuerce operaciones en la lucha contra las drogas - crédito @AndresFeArias/X

Al cuantificar el impacto económico de este volumen, el economista sostuvo que 2.240 toneladas equivalen a USD 17.920 millones: casi un 20% más que las exportaciones de petróleo (USD 15.024 millones en 2024), y 4,5 veces lo que exporta Colombia en café (USD 3.622 millones). Subrayó además que estas cifras rebasan ampliamente el presupuesto anual de la fuerza pública, afirmando: “Estamos hablando de COP 72 billones en exportaciones de este ‘commodity’: más de lo que recibe la Fuerza Pública en presupuesto anual”.

Y agregó: “Hay una proxy demoledora: las remesas del exterior. No es una explosión súbita de productividad de la diáspora, sino un crecimiento feroz en pitufeo. Los resultados de la Enfermedad Holandesa? Todos los sectores No Transables disparados. Sectores Transables intensivos en mano de obra y con desbalance cambiario estructural a punto de quebrar (ej.: flores)”.

En contrapsoición, el jefe de Estado señaló que la postura de Arias revela una desconexión con la actualidad del país. Según su análisis, si hubo tal efectos derivados de la “enfermedad holandesa”, sin embargo, no aplican para la coyuntura actual.

El primer mandatario considera que la postura del economista es errática por su distanciamiento del Gobierno colombiano - crédito @petrogustavo/X

“Desgraciadamente Andrés Felipe, no tienes la razón creo que por su distanciamiento de años al gobierno del país. Efectivamente existió el problema de la “enfermedad holandesa” por un boom exportador que se divide en dos mercancías: a) hidrocarburos y b)cocaína; hasta que los narco colombianos perdieron el monopolio de la comercialización. Puede subir el potencial de producción, que como su nombre lo indica, no como usted dice, es solo el techo máximo (sic)”, expuso Petro en su cuenta de X.

Bajo la misma línea, explicó que “el potencial fue mal construido por el equipo ONU, ya expresó la UNDOC que hay problemas de metodología, porque el total de área, no tiene la misma productividad, en este año hay 60.000 hectáreas abandonadas básicamente en la frontera de la selva amazónica; y tenemos 30.000 hectáreas en proceso de sustitución de cultivos ilícitos por lícitos. La UNDOC lo que hizo fue tomar el total del área de cultivos ilícitos y multiplicar por la tasa más alta de productividad de una zona específica. Error que golpeó al gobierno y a Colombia”.

Petro sostuvo que Duque es el principal responsable del aumento de los cultivos de cocaína - crédito @petrogustavo/X

En su defensa, el mandatario señaló que el aumento de los cultivos ilícitos no son resultados de las políticas de su Gobierno, sino que son una herencia de la administración de Iván Duque, resultado de las decisiones que tomó frente a los programas de erradicación.

“El crecimiento de las hectáreas de hoja de coca no se produjo en mi gobierno, sino desde el 2013 y vertiginosamente en el gobierno de Duque, Duque congeló muy lastimosamente el programa de erradicación voluntaria y lo reemplazó por la forzosa y fracasó estruendosamente, los cultivos pasaron en su gobierno de 140.000 a 236.000 hectáreas, nosotros logramos detener ese crecimiento”.

En materia económica, Petro señaló que el fuerte del país no es exportar estupefacientes, porque los líderes de las mafias del narcotráfico ya no son colombianos, sino agentes internacionales, por lo que el flujo de caja de la venta de cocaína no llega a las arcas del Estado.

“Ahora bien, desde el punto de vista económico, ya la cocaína no es un boom exportador que provoca enfermedad holandesa porque la mafia cambió. Ya en su gobierno, Andrés Felipe, el narcoparamilitarismo, principal cartel exportador, decidió aliarse con los cárteles mexicanos, en su momento lo denuncié y desde allí la multinacionalidad de las mafias ha aumentado, al punto que las ganancias del negocio no retornan a Colombia”, concluyó.