Colombia

Petro descartó ser dictador y respondió a Oviedo sobre constituyente: “No insulte, ni la haré en mi gobierno”

El presidente criticó la gestión de gobiernos anteriores, defendió reformas sociales y advirtió sobre confundir Estado Social de Derecho con autoritarismo o neoliberalismo

Guardar
El presidente respondió a Juan
El presidente respondió a Juan Daniel Ovideo y reiteró que su gobierno no buscará concentrar el poder ni alterar la democracia - crédito Colprensa/Presidencia Colombia

El presidente Gustavo Petro rechazó de manera categórica las acusaciones sobre supuestas intenciones de perpetuarse en el poder y reiteró su rechazo a un régimen autoritario, en medio de la polémica generada por el registro del Comité Promotor de Asamblea Constituyente ante la Registraduría, cuestionado por el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

“No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, afirmó Petro, subrayando que su proyecto se centra en reformas profundas del sistema y no en la concentración del poder.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su intervención, el mandatario contrastó su gestión con la de gobiernos anteriores. “Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de desaparecidos, miles de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo. ¿Qué hacía usted como miembro del gobierno de Duque mientras asesinaban a los jóvenes del estallido?”, cuestionó Petro.

Gustavo Petro respondió a las
Gustavo Petro respondió a las críticas de Juan Daniel Ovideo sobre la constituyente y rechazó cualquier intención autoritaria en su gobierno - crédito red social X

El presidente denunció además que, durante las protestas masivas, la inteligencia policial habría catalogado a los jóvenes asesinados y detenidos como “terroristas pagos por Venezuela” ante agencias estadounidenses. “Hasta ese exabrupto total y estúpido llegaron, por el odio aporofóbico que desataron. Por eso llevaron miles a la cárcel, como los dictadores que han habido en las Américas”, sostuvo.

Petro destacó la necesidad de reformas estructurales. “Hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en treinta y cuatro años para volver realidad su texto: el Estado Social de Derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos. Derechos de campesinos, de mujeres, de jóvenes y de trabajadores en general”, dijo, poniendo énfasis en la dimensión social de su proyecto.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de confundir conceptos democráticos relevantes. “Lo invito a no confundir Estado Social de Derecho con neoliberalismo burdo. Ni la democracia con las dictaduras de quienes quisieron ‘refundar la Patria’ en la vieja constitución dictatorial de 1886”, concluyó, reafirmando la distancia entre su administración y la tradición autoritaria del pasado.

Petro compartió una foto del
Petro compartió una foto del ministro Sanguino acompañando al comité ciudadano que hizo presencia en la Registraduría Nacional en Bogotá la tarde del viernes 26 de diciembre de 2025 - crédito @petrogustavo/X

La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de inscribir formalmente un comité promotor para una Asamblea Nacional Constituyente trasciende el plano discursivo y enfrenta el desafío de los tiempos institucionales, en un contexto de recomposición política y tensiones con el Congreso.

En la inscripción, que encabezó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, junto a un grupo de ciudadanos, quedó plasmada la ambición de recolectar un respaldo masivo. Sanguino estimó ante la prensa que podrían alcanzar “alrededor de 10 millones de apoyos en firmas”, una cifra que marca el tono de la apuesta.

El procedimiento impone condiciones precisas, ya que el comité cuenta con seis meses para recolectar los apoyos ciudadanos, cifra que debe superar el cinco por ciento del censo electoral, equivalente a cerca de dos millones de firmas. La Registraduría Nacional validará esta inscripción en un plazo máximo de ocho días antes de autorizar el inicio de la recolección, estableciendo así el calendario inicial de la iniciativa.

Desde el entorno del Gobierno, Sanguino explicó que el objetivo apunta a que la posible convocatoria suceda “con el nuevo Congreso que será elegido el ocho de marzo de 2026”. Con ello, el Ejecutivo busca abrir una vía popular para la reforma constitucional, exponiendo su estrategia en una coyuntura de reformas trabadas y clima preelectoral.

Representantes de organizaciones y movimientos
Representantes de organizaciones y movimientos inscribieron comité promotor de la asamblea constituyente - crédito @OverDoradoC/X

La idea de instalar una Asamblea Constituyente no es reciente en el discurso de Petro: suele resurgir en momentos de bloqueo legislativo. Hace solo días, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, el mandatario reiteró su advertencia.

“La decisión de la comisión séptima de hundir la reforma a la salud fue apelada, aún el Congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia”, sostuvo el presidente ante los medios y advirtió: “Si no se hará en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo Congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”, en un abierto llamado al respaldo popular.

Temas Relacionados

Gustavo PetroJuan Daniel OviedoConstituyente PetroÁlvaro Uribe VélezElecciones 2026Precandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Ideam mantiene alerta amarilla en el Caribe por vientos y oleaje en plenas vacaciones de fin de año

La entidad advirtió sobre corrientes fuertes y olas elevadas en la costa norte. También recomendó precaución a pescadores, viajeros y habitantes de zonas ribereñas

Ideam mantiene alerta amarilla en

Chontico Día, resultados del último sorteo de hoy sábado 27 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día, resultados del último

Gran Consulta por Colombia reaccionó a la constituyente propuesta por Petro: “No necesitamos un dictador”

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia insisten en fortalecer la democracia y llaman a renovar el liderazgo político del país

Gran Consulta por Colombia reaccionó

Escudo y colores de Atlético Huila fueron entregados a empresario regional: este es el plan para conservar al equipo en Neiva

Independiente Yumbo será el equipo que ocupe en Dimayor la ficha que por 35 años le perteneció al conjunto Opita; las insignias del club serán conservadas por Felipe Olave

Escudo y colores de Atlético

El mensaje de Miguel Ángel Borja para que no se sigan presentando siniestros viales de motociclistas en Colombia: “Dejen de hacer locuras”

En un tono jocoso, el delantero, que pasó por River Plate de Argentina y que sería nuevo jugador del Cruz Azul mexicano, afirmó que hasta “el cajón” para el entierro “está caro”

El mensaje de Miguel Ángel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así es como la Amazonía

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

ENTRETENIMIENTO

Pirlo y Kris R elevan

Pirlo y Kris R elevan la tensión en el trap con acusaciones personales y nuevas tiraderas: “Ustedes vienen siendo mis hijos”

Un mensaje de Blessd a Manuela QM intensifica las especulaciones sobre crisis de la pareja y señalan a Karina García: “Todo es mi culpa”

Paola Jara y Jessi Uribe celebran el primer mes de Emilia con un regalo especial: “De todo un poquito”

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Deportes

Escudo y colores de Atlético

Escudo y colores de Atlético Huila fueron entregados a empresario regional: este es el plan para conservar al equipo en Neiva

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Este es el nuevo equipo de la MLS que se interesó en James Rodríguez: su llegada se daría antes de finalizar el año

Barrida en Millonarios para el 2026: estos son los seis jugadores que el club bogotano busca liberar o dar a préstamo para el próximo año

Así fue el camino de la selección Colombia al Mundial de 2026: inicio prometedor, crisis de resultados y resurrección