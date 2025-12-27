Colombia

Paola Jara y Jessi Uribe celebran el primer mes de Emilia con un regalo especial: “De todo un poquito”

Los artistas compartieron imágenes familiares y mostraron el particular detalle que prepararon para Emilia durante su primera Navidad, recibiendo muestras de afecto de sus seguidores

Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe celebran el primer mes de su hija con un emotivo obsequio - crédito @paolajarapj/ Instagram

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron con sus seguidores un momento significativo en su vida familiar: la celebración del primer mes de vida de su hija Emilia, acompañada de un regalo simbólico que despertó la atención en redes sociales.

La pareja, reconocida por su presencia en la música popular colombiana, eligió permanecer en casa durante la Navidad para vivir en intimidad la llegada de su hija.

La familia optó por una celebración sencilla, en la que ambos artistas y la pequeña Emilia vistieron pijamas navideñas. En una de las fotografías difundidas, se observa a los tres en un ambiente hogareño, reflejando el significado especial que tuvo esta fecha para ellos. “Esta Navidad tuvo un significado muy distinto por la compañía de nuestra hija Emilia”, expresaron los artistas en sus redes sociales.

Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe celebraron el primer mes de Emilia con una mini torta y un mensaje especial para su hija - crédito cortesía Jaque

Además de la celebración navideña, Paola Jara y Jessi Uribe decidieron conmemorar el primer mes de vida de su hija con un detalle particular: una mini torta decorada con el mensaje “one month” y el dibujo de una coneja. Este gesto fue la forma elegida por la pareja para marcar el inicio de una nueva etapa como padres y subrayar el papel central que Emilia ocupa ahora en su hogar. “De todo un poquito de estos días”, escribieron en una de sus publicaciones.

El nacimiento de Emilia se ha convertido en tema recurrente entre los seguidores de la pareja, quienes enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos tras la publicación de las imágenes y videos. Las redes sociales de los artistas se llenaron de comentarios que destacaban la felicidad y la complicidad que proyectan en esta nueva faceta familiar.

Una mini torta con el
Una mini torta con el mensaje “one month” y el dibujo de una coneja fue el detalle con el que celebraron el primer mes de vida de Emilia - crédito @paolajarapj/ Instagram

Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron semanas antes del nacimiento de Emilia la decisión de no mostrar el rostro de la menor. La razón, según contó Jessi Uribe, se relaciona con experiencias previas con sus otros cuatro hijos: “He tenido malas experiencias y queremos protegerla”, afirmó el cantante.

Las conmovedoras fotografías desataros las reacciones en redes sociales de los seguidores de la pareja que celebraron el mes de Emilia. “Qué hermosa!!!😍“, ”Lindos ❤️“, ”Que Dios los siga cuidando, acompañando y bendiciendo", “Una noche especial en familia ❤️“, dicen los comentarios.

Paola Jara expresó su deseo
Paola Jara expresó su deseo de que Emilia, al crecer, encuentre recuerdos inéditos de su infancia en las redes sociales de sus padres - crédito cortesía Jaque

La llegada de Emilia marcó un antes y un después en la vida de Paola Jara y Jessi Uribe. Tras el nacimiento de su hija, la pareja decidió alejarse de todo, incluso de las redes sociales, durante las primeras tres semanas para enfocarse en disfrutar a pleno cada instante junto a su pequeña. Recientemente, ambos retomaron la actividad en sus cuentas para compartir con sus seguidores detalles, fotos y momentos de lo que ha significado el primer mes junto a la pequeña.

Para celebrar esta fecha especial, Paola Jara y Jessi Uribe publicaron un video en el que se los ve interpretando la canción que compusieron para Emilia antes de su nacimiento. “Hace un mes estabas en mi vientre con papá también a la espera, hoy gracias a Dios estás en nuestros brazos”, escribieron en la descripción´pon de la fotografía, dejando ver la emoción y el agradecimiento que sienten por esta nueva etapa.

Los artistas confesaron que tener a Emilia sana y perfecta en sus brazos les genera una felicidad y un amor tan grande que, según sus palabras, “hace que se les hinche el corazón”. Paola Jara aseguró que espera que su hija, cuando crezca, pueda encontrar en sus redes sociales recuerdos inéditos de estos primeros días como familia. “Mi chiquita, estoy segura que cuando crezcas recuerdossss es lo que encontrarás”, expresó la cantante.

Asimismo, revelaron que la canción de cuna de Emilia es la misma que ellos compusieron para ella y animaron a otros padres a crear canciones especiales para sus hijos. “Vayan cántenle esta canción al amor de sus vidas, así como se la cantamos a Emi a diario”, invitaron desde sus redes.

Jessi Uribe compartió que la
Jessi Uribe compartió que la protección de la privacidad de Emilia responde a experiencias anteriores con sus otros hijos en redes sociales - crédito PaolaJarapj/Instagram

Hasta el momento, la pareja ha optado por no mostrar el rostro completo de Emilia, decisión que habían anunciado antes de su nacimiento. En las imágenes solo han dejado ver algunos detalles, como sus ojos, mejilla y cabello. Jessi Uribe explicó que tomó esta medida para proteger a su hija de comentarios negativos en redes, recordando experiencias previas con sus otros cuatro hijos. “He tenido que lidiar con malos y feos comentarios en redes sociales de personas malintencionadas, por eso queremos evitar que esto le pase a Emilia”, señaló el cantante.

