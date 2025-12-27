Colombia

Invima emite alerta sanitaria por la comercialización ilegal de leche en polvo falsificada en Colombia

La autoridad sanitaria advirtió sobre lotes que no cuentan con garantías de calidad ni registro vigente y pidió suspender su consumo inmediato

El Invima alertó sobre la
El Invima alertó sobre la comercialización de lotes de leche en polvo Proleche identificados como falsificados en el país - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía por la comercialización ilegal de leche en polvo entera falsificada en el país, un producto que representa un riesgo para la salud pública debido a la falta de garantías sobre su origen, composición y condiciones de fabricación.

De acuerdo con la entidad, se trata de leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, marca Proleche, en presentación de 380 gramos, correspondiente a los lotes CE09GE18, con fecha de vencimiento 11 de junio de 2026, y CE096E18, con vencimiento 30 de mayo de 2026, los cuales fueron identificados como productos falsificados.

El Invima informó que la situación fue detectada a partir de una denuncia y de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la autoridad sanitaria.

La denuncia fue presentada por el establecimiento Procesadora de Leches S.A. – Proleche S.A., titular del registro sanitario, que manifestó no reconocer estos productos como propios.

Tras el análisis técnico, la entidad confirmó que los productos no cumplen con la normatividad sanitaria vigente y presentan múltiples irregularidades que permiten identificar su falsificación.

Entre ellas, se encontraron variaciones en el diseño del envase, inconsistencias en la codificación del lote y la fecha de vencimiento, así como el uso de la expresión “adicionada” en lugar de “fortificada”, una diferencia clave frente al producto original.

Se ha emitido una importante alerta sanitaria por la venta de leche en polvo Proleche falsificada. En este video, se detallan los lotes específicos y las inconsistencias en el empaque que le ayudarán a reconocer el producto y proteger a su familia - crédito Invima

Además, el Invima detectó el uso indebido del registro sanitario RSIAA02M09591, el cual no se encuentra vigente, lo que invalida cualquier respaldo legal o sanitario para la comercialización de estos productos en el territorio nacional.

La autoridad sanitaria advirtió que estos alimentos no ofrecen garantías de inocuidad ni calidad, ya que se desconoce su contenido real, su trazabilidad y las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados, lo que podría generar afectaciones a la salud de los consumidores.

Ante esta situación, el Invima hizo un llamado enfático a la comunidad para que se abstenga de adquirir estos productos y, en caso de haberlos comprado, suspenda de inmediato su consumo. Asimismo, solicitó a comerciantes y distribuidores retirar los lotes señalados de los puntos de venta.

Otra advertencia sanitaria por pruebas de embarazo

A esta alerta se suma una segunda advertencia emitida por el Invima relacionada con fallas detectadas en un lote específico de pruebas de embarazo, situación que podría tener un impacto significativo en la vida personal y emocional de quienes confían en estos productos para tomar decisiones sanitarias clave.

El Invima alertó por fallas
El Invima alertó por fallas en un lote específico de pruebas de embarazo que podría arrojar resultados falsos positivos - crédito Adobe Stocl

Según informó la entidad, se identificaron resultados falsos positivos asociados a un reactivo diagnóstico para la Hormona Gonadotropina Coriónica (HCG Xerion), referencia HCGPT0013, perteneciente al lote HCGSO6198, fabricado por la empresa Imex Group S.A.S.. La alerta se originó tras la notificación del propio fabricante, que reportó fallas puntuales en el desempeño del producto.

El Invima advirtió que este tipo de errores puede llevar a interpretar embarazos inexistentes, generando consecuencias médicas, emocionales y sociales, además de decisiones erradas respecto a la salud reproductiva.

Por ello, la entidad subrayó la importancia de actuar de manera inmediata ante la detección de cualquier irregularidad.

El Invima activó alertas sanitarias
El Invima activó alertas sanitarias tras detectar irregularidades en productos de consumo y uso médico - crédito Invima

La autoridad sanitaria recomendó a las personas verificar cuidadosamente el número de lote de las pruebas de embarazo que posean y, si corresponde al señalado en la alerta, contactar de inmediato al distribuidor o punto de venta para recibir instrucciones sobre el manejo y eventual retiro del producto.

Asimismo, insistió en adquirir únicamente reactivos y dispositivos médicos que cuenten con registro sanitario vigente, como garantía de calidad y confiabilidad.

Finalmente, el Invima recordó que los reactivos de diagnóstico deben cumplir estrictos estándares de seguridad antes de su comercialización e instó a reportar cualquier evento adverso o resultado inesperado a través del Programa Nacional de Reactivovigilancia, como parte de las acciones permanentes de supervisión orientadas a proteger la salud pública en el país.

