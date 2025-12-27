Colombia

Expolicía baleó a su vecino porque le habría negado el paso en una calle cerrada por festividad navideña

La disputa por el bloqueo de una calle terminó con una persona muerta y otra herida en el corregimiento La Playa, además de la quema de una moto y la supuesta destrucción de una vivienda

Guardar
Un hombre fue asesinado y
Un hombre fue asesinado y su hijo resultó herido tras una disputa por el cierre de una vía durante una celebración en Villa Norte, Barranquilla - crédito @emilianogarcia / X

Un altercado que habría surgido por el cierre de una vía durante una celebración familiar en el sector de Villa Norte, corregimiento La Playa de Barranquilla (Atlántico), terminó con la muerte de un hombre y dejó un herido en la madrugada del 24 de diciembre, según reportó la Policía Metropolitana.

El hecho se produjo alrededor de las 3:00 a. m., cuando vecinos de una cuadra bloquearon el paso vehicular para continuar con el festejo propio de la Nochebuena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Al lugar llegó un sujeto que se movilizaba en motocicleta, que pidió que se le permitiera transitar. Ante la negativa de los asistentes y tras un intercambio de reclamos, el motociclista se retiró del lugar.

La comunidad de La Playa
La comunidad de La Playa incineró la motocicleta del presunto agresor y destruyó su vivienda tras el ataque que dejó un hombre muerto - crédito Zona Noticiosa/Facebook

Minutos más tarde, el mismo hombre a quien le habrían negado el paso, regresó armado y disparó contra Demic Alexis Gómez Blanco, que, según las autoridades había sido quien no habría habilitado la calle, causándole la muerte con un tiro en la cabeza.

Su hijo, Brandon Alexis Gómez Medina, resultó herido al intentar perseguir al agresor, que huyó a pie abandonando la motocicleta.

La comunidad, alertada por las detonaciones, incineró el vehículo en el sitio. Fuentes policiales informaron que el presunto responsable sería habitante del sector y exmiembro de la Policía Nacional.

El 26 de diciembre, vecinos confirmaron que la casa del sospechoso fue destruida por la comunidad. En redes sociales, familiares y allegados pidieron donaciones de sangre para Gómez Medina, hospitalizado en el Nuevo Hospital Barranquilla.

Navidad, marcada por la intolerancia en Atlántico

Estos hechos se suman a una serie de episodios violentos por intolerancia registrados en el departamento en los últimos días.

El alcalde de Luruaco suspendió
El alcalde de Luruaco suspendió la venta de licor y los bailes de picó tras una serie de hechos violentos, entre ellos el homicidio en Palmar de Candelaria y Santa Cruz - crédito Pexels

El 25 de diciembre, una riña en una fiesta de vecinos en el barrio La Plaza de Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco (Atlántico), dejó un joven muerto y cuatro heridos.

La Policía del Atlántico señaló que el altercado se originó mientras los asistentes consumían licor y bailaban al ritmo de un picó. Un sujeto, presuntamente molesto porque le habrían derribado una botella, atacó con cuchillo a Gleider Alberto Cantillo García, de 22 años, que falleció, y a otras cuatro personas.

El agresor fue capturado y los lesionados trasladados al Hospital de Luruaco. Tras este hecho y otros similares en Palmar de Candelaria y Santa Cruz, el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, ordenó la suspensión de la venta de licor y los bailes de picó hasta el 13 de enero.

De otro lado, en la madrugada del 26 de diciembre, la Policía Metropolitana de Barranquilla atendió el homicidio de Kenner David Ospino Caraballo en el barrio Rebolo, suroriente de la ciudad. La víctima, que tenía antecedentes judiciales por tráfico de drogas y porte ilegal de armas, fue atacada a tiros tras una presunta discusión mientras participaba en un bazar.

Las festividades navideñas en Atlántico
Las festividades navideñas en Atlántico terminaron en tragedia para tres familias por presuntos hechos de intolerancia - crédito Andina Stereo

“Se pudo evitar ese echo solo dando el paso pero lastimosamente quieren ponerse a tomar y cerrar la vía como si compraran la calle les piden el paso y bravean hasta q llegó el q estaba aburrido y toma …. No se justicia pero vea lo q pasa"; “Hay tanta intolerancia que lo que quiere ver es sangre”; “Ya no es necesario una pandemia para eliminar a las personas,solo es regalar licor y listo (sic)”, fueron algunos comentarios en redes sociales sobre los últimos hechos de intolerancia en el departamento.

De acuerdo con la más reciente versión del Reloj de la Criminalidad elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), durante los primeros nueve meses de 2025 se registraron 65.869 casos de agresiones físicas en el país, muchas derivadas de actos de intolerancia, lo que equivale a un promedio de 242 agresiones diarias, o una cada seis minutos.

Temas Relacionados

IntoleranciaViolenciaVilla NorteBarranquillaAtlánticoNavidad 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Debate de control político por declaratoria de emergencia económica tiene fecha: todos los ministros del Gobierno serán citados

El Gobierno sustenta la medida en la crisis fiscal actual y el hundimiento de la ley de financiamiento

Debate de control político por

Natilla vs. Buñuelo: esta es la preparación navideña que más engorda

El contenido calórico de la natilla y el buñuelo genera debate entre quienes buscan disfrutar las fiestas sin descuidar la salud

Natilla vs. Buñuelo: esta es

Niña de seis años se ahogó en balneario de Santander: su madre se habría quedado dormida mientras el padre compraba el almuerzo

El fallecimiento ocurrió al mediodía del 25 de diciembre mientras la menor se encontraba en una piscina natural del establecimiento recreativo y fue socorrida por otros bañistas

Niña de seis años se

Así suena J Balvin con Bizarrap en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

El reguetonero colombiano sorprendió con el anuncio de su unión con el productor argentino, generando reacciones divididas en las redes sociales

Así suena J Balvin con

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

La esperadísima secuela del éxito de 2016 reporta ingresos superiores a los 540 millones de dólares en China desde su estreno el 26 de noviembre, casi la mitad de su recaudación mundial

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de la caída

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ENTRETENIMIENTO

Así suena J Balvin con

Así suena J Balvin con Bizarrap en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel Ángel Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones tras salir de River

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate

Falcao se aleja del retiro: el ‘Tigre’ tendría tres opciones para seguir vigente

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves