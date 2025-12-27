Expolicía baleó a su vecino porque le habría negado el paso en una calle cerrada por festividad navideña

Un hombre fue asesinado y su hijo resultó herido tras una disputa por el cierre de una vía durante una celebración en Villa Norte, Barranquilla - crédito @emilianogarcia / X

Un altercado que habría surgido por el cierre de una vía durante una celebración familiar en el sector de Villa Norte, corregimiento La Playa de Barranquilla (Atlántico), terminó con la muerte de un hombre y dejó un herido en la madrugada del 24 de diciembre, según reportó la Policía Metropolitana.

El hecho se produjo alrededor de las 3:00 a. m., cuando vecinos de una cuadra bloquearon el paso vehicular para continuar con el festejo propio de la Nochebuena.

Al lugar llegó un sujeto que se movilizaba en motocicleta, que pidió que se le permitiera transitar. Ante la negativa de los asistentes y tras un intercambio de reclamos, el motociclista se retiró del lugar.

La comunidad de La Playa incineró la motocicleta del presunto agresor y destruyó su vivienda tras el ataque que dejó un hombre muerto - crédito Zona Noticiosa/Facebook

Minutos más tarde, el mismo hombre a quien le habrían negado el paso, regresó armado y disparó contra Demic Alexis Gómez Blanco, que, según las autoridades había sido quien no habría habilitado la calle, causándole la muerte con un tiro en la cabeza.

Su hijo, Brandon Alexis Gómez Medina, resultó herido al intentar perseguir al agresor, que huyó a pie abandonando la motocicleta.

La comunidad, alertada por las detonaciones, incineró el vehículo en el sitio. Fuentes policiales informaron que el presunto responsable sería habitante del sector y exmiembro de la Policía Nacional.

El 26 de diciembre, vecinos confirmaron que la casa del sospechoso fue destruida por la comunidad. En redes sociales, familiares y allegados pidieron donaciones de sangre para Gómez Medina, hospitalizado en el Nuevo Hospital Barranquilla.

Navidad, marcada por la intolerancia en Atlántico

Estos hechos se suman a una serie de episodios violentos por intolerancia registrados en el departamento en los últimos días.

El alcalde de Luruaco suspendió la venta de licor y los bailes de picó tras una serie de hechos violentos, entre ellos el homicidio en Palmar de Candelaria y Santa Cruz - crédito Pexels

El 25 de diciembre, una riña en una fiesta de vecinos en el barrio La Plaza de Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco (Atlántico), dejó un joven muerto y cuatro heridos.

La Policía del Atlántico señaló que el altercado se originó mientras los asistentes consumían licor y bailaban al ritmo de un picó. Un sujeto, presuntamente molesto porque le habrían derribado una botella, atacó con cuchillo a Gleider Alberto Cantillo García, de 22 años, que falleció, y a otras cuatro personas.

El agresor fue capturado y los lesionados trasladados al Hospital de Luruaco. Tras este hecho y otros similares en Palmar de Candelaria y Santa Cruz, el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, ordenó la suspensión de la venta de licor y los bailes de picó hasta el 13 de enero.

De otro lado, en la madrugada del 26 de diciembre, la Policía Metropolitana de Barranquilla atendió el homicidio de Kenner David Ospino Caraballo en el barrio Rebolo, suroriente de la ciudad. La víctima, que tenía antecedentes judiciales por tráfico de drogas y porte ilegal de armas, fue atacada a tiros tras una presunta discusión mientras participaba en un bazar.

Las festividades navideñas en Atlántico terminaron en tragedia para tres familias por presuntos hechos de intolerancia - crédito Andina Stereo

“Se pudo evitar ese echo solo dando el paso pero lastimosamente quieren ponerse a tomar y cerrar la vía como si compraran la calle les piden el paso y bravean hasta q llegó el q estaba aburrido y toma …. No se justicia pero vea lo q pasa"; “Hay tanta intolerancia que lo que quiere ver es sangre”; “Ya no es necesario una pandemia para eliminar a las personas,solo es regalar licor y listo (sic)”, fueron algunos comentarios en redes sociales sobre los últimos hechos de intolerancia en el departamento.

De acuerdo con la más reciente versión del Reloj de la Criminalidad elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), durante los primeros nueve meses de 2025 se registraron 65.869 casos de agresiones físicas en el país, muchas derivadas de actos de intolerancia, lo que equivale a un promedio de 242 agresiones diarias, o una cada seis minutos.