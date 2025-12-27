Cómo disfrutar de la comida de diciembre sin culpa ni dietas estrictas

Cuide su peso en época decembrina y evite afecciones derivadas de la obesidad más adelante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el cierre del año, cuando las celebraciones y las reuniones familiares se multiplican, la preocupación por no subir de peso en diciembre se vuelve recurrente. Ante este panorama, los especialistas proponen una serie de estrategias sencillas que permiten disfrutar de las fiestas sin recurrir a dietas estrictas ni rutinas de ejercicio, enfocándose en cambios prácticos y sostenibles en la vida cotidiana.

Uno de los consejos de la nutrióloga Andrea Ricaño, presentado a través de su canal de YouTube, es la importancia de no caer en la autocrítica excesiva tras algún exceso alimenticio.

Según la especialista, es fundamental recordar que la alimentación también cumple una función social y emocional, especialmente durante las fiestas de Navidad. Ricaño enfatiza: “Lo más importante es volver a tus hábitos saludables al día siguiente y seguir adelante sin remordimientos”, con el fin de dar a los internautas herramientas basadas en esta perspectiva que busca evitar la culpa y el castigo, promoviendo una relación más equilibrada con la comida.

Las preparaciones de las festividades decembrinas conquistan paladares, pero es necesario comer cuidando las porciones - crédito Depositphotos

Para anticipar los desafíos de la temporada, la especialista recomendó organizar las reuniones con anticipación. Para esto sugirió utilizar un calendario con el fin de identificar los días en que habrá eventos y, en esas fechas, consumir previamente en casa alimentos saludables.

De este modo, se reduce la probabilidad de excederse durante las celebraciones. Además, se aconsejó diseñar un menú equilibrado para los días sin compromisos sociales, lo que facilita mantener una alimentación saludable la mayor parte del mes.

La especialista también advirtió sobre el consumo inadvertido de calorías, conocidas como “calorías hormiga”, presentes en salsas, aderezos y azúcares añadidos. Por esta razón, sugiere optar por alternativas como limón o vinagre para dar sabor a los platillos y recomienda moderar la ingesta de dulces, eligiendo conscientemente cuándo y cuánto consumir.

En cuanto a las bebidas, destaca que las azucaradas aportan “calorías vacías”, es decir, energía sin nutrientes, por lo que aconseja preferir agua, infusiones o bebidas bajas en calorías, lejos de consumir las típicas gaseosas o vinos de temporada. En este punto, aclaró que en dado caso de optar por bebidas alcohólicas, es necesario alternar con agua para reducir el consumo total de calorías.

Otra estrategia práctica consiste en controlar las porciones sin necesidad de contar calorías ni pesar los alimentos. Para esto, la experta propuso utilizar platos y cubiertos más pequeños para comer más despacio y disfrutar de una mayor variedad sin excederse. Compartir los platillos con familiares o amigos también ayuda a probar diferentes opciones sin sobrepasar los límites.

Un enfoque práctico ayuda a mantener hábitos saludables sin dejar de celebrar con familia y amigos - crédito Freepik

En su video, la nutrióloga reiteró la importancia de mantener la actividad física durante las fiestas, pero sin asociarla a la obligación de compensar excesos. Por esta razón, recomendó planear actividades en familia, como caminatas, excursiones o juegos al aire libre, con el objetivo de disfrutar el tiempo juntos y mantenerse en movimiento de manera natural.

En cuanto a la composición de los platos, Ricaño aconsejó que la base sean verduras frescas y coloridas, especialmente si tiene niños en casa, estas deben ocupar la mitad del plato y estar acompañadas de proteínas magras como pavo, pollo o pescado. En contraste, los carbohidratos, como pan, arroz o pasta, deben ser solo un complemento y no el elemento principal de la comida.

La clave está en retomar hábitos positivos y disfrutar la comida como parte de la convivencia sin culpas - crédito Freepik

Finalmente, Ricaño insistió en su contenido de YouTube en que el bienestar no depende de la perfección, sino de la constancia y la capacidad de retomar los hábitos saludables tras los festejos. Por lo que finalizó su intervención invitando a sus seguidores a invertir en salud y cuidar la dieta, recordando que en enero habrá oportunidad de retomar los propósitos saludables con energía renovada.