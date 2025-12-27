Colombia

Cómo disfrutar de la comida de diciembre sin culpa ni dietas estrictas

Las fiestas pueden vivirse con equilibrio y placer si se aplican pequeños cambios en la rutina diaria

Guardar
Cuide su peso en época
Cuide su peso en época decembrina y evite afecciones derivadas de la obesidad más adelante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el cierre del año, cuando las celebraciones y las reuniones familiares se multiplican, la preocupación por no subir de peso en diciembre se vuelve recurrente. Ante este panorama, los especialistas proponen una serie de estrategias sencillas que permiten disfrutar de las fiestas sin recurrir a dietas estrictas ni rutinas de ejercicio, enfocándose en cambios prácticos y sostenibles en la vida cotidiana.

Uno de los consejos de la nutrióloga Andrea Ricaño, presentado a través de su canal de YouTube, es la importancia de no caer en la autocrítica excesiva tras algún exceso alimenticio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la especialista, es fundamental recordar que la alimentación también cumple una función social y emocional, especialmente durante las fiestas de Navidad. Ricaño enfatiza: “Lo más importante es volver a tus hábitos saludables al día siguiente y seguir adelante sin remordimientos”, con el fin de dar a los internautas herramientas basadas en esta perspectiva que busca evitar la culpa y el castigo, promoviendo una relación más equilibrada con la comida.

Las preparaciones de las festividades
Las preparaciones de las festividades decembrinas conquistan paladares, pero es necesario comer cuidando las porciones - crédito Depositphotos

Para anticipar los desafíos de la temporada, la especialista recomendó organizar las reuniones con anticipación. Para esto sugirió utilizar un calendario con el fin de identificar los días en que habrá eventos y, en esas fechas, consumir previamente en casa alimentos saludables.

De este modo, se reduce la probabilidad de excederse durante las celebraciones. Además, se aconsejó diseñar un menú equilibrado para los días sin compromisos sociales, lo que facilita mantener una alimentación saludable la mayor parte del mes.

La especialista también advirtió sobre el consumo inadvertido de calorías, conocidas como “calorías hormiga”, presentes en salsas, aderezos y azúcares añadidos. Por esta razón, sugiere optar por alternativas como limón o vinagre para dar sabor a los platillos y recomienda moderar la ingesta de dulces, eligiendo conscientemente cuándo y cuánto consumir.

En cuanto a las bebidas, destaca que las azucaradas aportan “calorías vacías”, es decir, energía sin nutrientes, por lo que aconseja preferir agua, infusiones o bebidas bajas en calorías, lejos de consumir las típicas gaseosas o vinos de temporada. En este punto, aclaró que en dado caso de optar por bebidas alcohólicas, es necesario alternar con agua para reducir el consumo total de calorías.

Otra estrategia práctica consiste en controlar las porciones sin necesidad de contar calorías ni pesar los alimentos. Para esto, la experta propuso utilizar platos y cubiertos más pequeños para comer más despacio y disfrutar de una mayor variedad sin excederse. Compartir los platillos con familiares o amigos también ayuda a probar diferentes opciones sin sobrepasar los límites.

Un enfoque práctico ayuda a
Un enfoque práctico ayuda a mantener hábitos saludables sin dejar de celebrar con familia y amigos - crédito Freepik

En su video, la nutrióloga reiteró la importancia de mantener la actividad física durante las fiestas, pero sin asociarla a la obligación de compensar excesos. Por esta razón, recomendó planear actividades en familia, como caminatas, excursiones o juegos al aire libre, con el objetivo de disfrutar el tiempo juntos y mantenerse en movimiento de manera natural.

En cuanto a la composición de los platos, Ricaño aconsejó que la base sean verduras frescas y coloridas, especialmente si tiene niños en casa, estas deben ocupar la mitad del plato y estar acompañadas de proteínas magras como pavo, pollo o pescado. En contraste, los carbohidratos, como pan, arroz o pasta, deben ser solo un complemento y no el elemento principal de la comida.

La clave está en retomar
La clave está en retomar hábitos positivos y disfrutar la comida como parte de la convivencia sin culpas - crédito Freepik

Finalmente, Ricaño insistió en su contenido de YouTube en que el bienestar no depende de la perfección, sino de la constancia y la capacidad de retomar los hábitos saludables tras los festejos. Por lo que finalizó su intervención invitando a sus seguidores a invertir en salud y cuidar la dieta, recordando que en enero habrá oportunidad de retomar los propósitos saludables con energía renovada.

Temas Relacionados

Cómo bajar de pesoDietaColombia-SaludNutriciónCómo evitar subir de pesoCómo no subir de pesoColombia-Noticias

Más Noticias

El Distrito ofrece recompensa de $200 millones por autores del atentado con granada en Cali

El bloqueo de rutas de escape y la revisión de cámaras de seguridad son parte central de la respuesta oficial tras la explosión

El Distrito ofrece recompensa de

Directora del Icbf denunció el hurto de su computador de trabajo y advierte posible intimidación por investigaciones en curso: “A robar a otro lado”

Astrid Cáceres denunció que de su vivienda fue hurtado el portátil institucional y otros objetos personales. Por las características del hecho, señaló que podría tratarse de un mensaje para frenar revisiones y denuncias en curso

Directora del Icbf denunció el

Así va el proceso de extradición de Zulma Guzmán desde el Reino Unido por el caso de las niñas envenenadas con talio

La empresaria colombiana permanece bajo custodia en Londres mientras la Fiscalía avanza en la entrega de pruebas, la Cancillería coordina las gestiones diplomáticas y el Tribunal de Westminster evalúa su estado de salud mental, paso clave antes de autorizar su traslado a Colombia

Así va el proceso de

Lotería de Medellín números ganadores del último sorteo del viernes 26 de diciembre

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín números ganadores

Los viajes de Petro costaron al Estado colombiano más de $22.000 millones: “La plata que no se han robado, la han malgastado”

El monto de los periplos presidenciales ha puesto en el centro de la escena el debate sobre la coherencia fiscal y el impacto de la política de austeridad oficial

Los viajes de Petro costaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan atentado con granada en

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Bizarrap incluyen

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Así fue el camino de la selección Colombia al Mundial de 2026: inicio prometedor, crisis de resultados y resurrección

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS