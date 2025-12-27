Colombia

CNE reveló los topes de gastos permitidos para los candidatos presidenciales que participen en las consultas interpartidistas de marzo 2026

La resolución número 12111 de 2025 establece que el límite asciende a $18.555.000.000, es decir, la mitad del tope fijado para la primera vuelta presidencial

CNE reveló los topes de
CNE reveló los topes de gastos que tendrán los candidatos presidenciales que participen en las consultas interpartidistas de marzo 2026 - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) delimitó la cifra máxima de gasto permitida para las campañas de los candidatos que participarán en las consultas presidenciales del próximo mes de marzo en Colombia. La resolución número 12111 de 2025 establece que el límite asciende a $18.555.000.000. Este valor representa la mitad del tope fijado para la primera vuelta presidencial de 2026 y supera en 1.200 millones la suma autorizada para la segunda vuelta, lo que anticipa una contienda intensa y controlada desde el punto de vista financiero.

Esta determinación del CNE específica que el límite impuesto no corresponde a cada candidato de manera individual, sino que se aplica a cada partido, coalición o grupo significativo de ciudadanos que inscriba a uno o varios aspirantes para la consulta. Por lo tanto, todas las campañas internas de una colectividad deberán compartir ese techo de gasto y, si existen varios precandidatos, dividirlo de manera equitativa.

La resolución número 12111 de
La resolución número 12111 de 2025 establece que el límite asciende a $18.555.000.000, es decir, la mitad del tope fijado para la primera vuelta presidencial - crédito Reuters

La resolución señala expresamente: “Debe ser gastado de manera conjunta por las campañas que adelanten todos los candidatos del respectivo partido o movimiento político, grupo significativo de ciudadanos o coalición prorrateada a partes iguales entre cada uno de los precandidatos, que sean inscritos y participen en la Consulta a realizarse el 8 de marzo de 2026”.

El Partido Liberal consideró en un principio presentar varios precandidatos bajo esta modalidad, lo que habría activado el mecanismo de reparto del gasto máximo, pero finalmente la colectividad descartó esta posibilidad. Por el momento, ningún aspirante resulta condicionado por esa cláusula, aunque permanece vigente para cualquier agrupación que decida recurrir a la consulta múltiple.

En la misma resolución, el CNE establece reglas adicionales para garantizar la transparencia del proceso electoral. Las colectividades deberán designar un gerente de campaña único y gestionar los recursos a través de una cuenta bancaria exclusiva para la consulta. Se permite la financiación a través de donaciones privadas, con las mismas restricciones ya vigentes para los comicios presidenciales oficiales.

Las consultas populares, internas e
Las consultas populares, internas e interpartidistas estan previstas para el 8 de marzo de 2026 - crédito CNE

La reposición establecida por cada voto válido emitido en la consulta será de $8.287, que las campañas recibirán según el resultado final. El tribunal electoral reglamentó la participación mediática de los precandidatos: cada uno podrá intervenir en hasta tres debates organizados por el Canal Institucional y la radiodifusora nacional en las semanas previas a la votación.

Según el documento, a partir del inicio oficial de la campaña, cada aspirante dispondrá de hasta cinco minutos para exponer su programa de gobierno, y contará con una intervención adicional de hasta diez minutos, destinada al discurso de cierre la semana previa a los comicios. Todos los gastos asociados a estas apariciones serán cubiertos por las propias colectividades.

La medida también abarca aspectos como la cantidad máxima de vallas publicitarias permitidas, los límites en la pauta radial y en prensa, y otros detalles relacionados con la promoción electoral. Con esta batería normativa, el CNE pretende asegurar unas consultas equitativas, transparentes y acordes a los estándares legales colombianos.

Este es el listado de partidos y movimientos que participarán en las consultas del 8 de marzo de 2026

Varios partidos tradicionales como el
Varios partidos tradicionales como el Cambio Radical optaron por retirarse del proceso, mientras que otras organizaciones como el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido de la “U” confirmaron su presencia para definir candidaturas y alianzas internas - crédito Registraduría
  • Partido Cambio Radical
  • Partido Liberal Colombiano
  • Partido Conservador Colombiano
  • Partido Demócrata Colombiano
  • Partido Colombia Renaciente
  • Partido Colombia Justas Libres
  • Partido Comunes
  • Liga de Gobernantes Anticorrupción - Liga
  • GSC Nosotros Somos el Pueblo
  • GSC “Caicedo”
  • GSC Sondra Macollins, la Abogada de Hierro
  • Pacto Histórico
  • Partido Centro Democrático
  • Partido de la “U”
  • Partido Nuevo Liberalismo
  • Partido En Marcha
  • Partido Oxígeno
  • Partido Político La Fuerza de la Paz
  • Partido Ecologista Colombiano
  • Partido Esperanza Democrática - ED
  • Partido del Trabajo de Colombia - PTC
  • Partido Alianza Democrática Amplia - ADA
  • Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS
  • Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia - AICO
  • Colombia Diferente - La Fuerza de las Regiones
  • Unidos - La Fuerza de las Regiones
  • Avanza Colombia
  • Juego Limpio
  • Rescatemos a Colombia
  • Con Toda por Colombia
  • Firme con Lizcano Colombianísmo
  • Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba
  • Con Claudia Imparables
  • Movimientos Valiente
  • Colombia Una Nueva Historia
  • Firme Luna presidente - Sí Hay un Camino

