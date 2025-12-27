Colombia

Cancillería confirmó que Rumichaca será el único paso fronterizo habilitado entre Colombia y Ecuador

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la decisión unilateral que tomó el gobierno del país vecino

Puente Internacional de Rumichaca será
Puente Internacional de Rumichaca será el único paso fronterizo entre Colombia y Ecuador autorizado por el gobierno ecuatoriano

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que, a partir del 24 de diciembre de 2025, el Puente Internacional de Rumichaca será el único paso habilitado en la frontera entre Colombia y Ecuador.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Gobierno ecuatoriano mediante nota verbal, según un comunicado difundido por la Cancillería colombiana en las horas de la mañana del 27 de diciembre de 2025..

De acuerdo con la información oficial, el paso fronterizo de Rumichaca permanece operativo y permite el tránsito regular de personas, vehículos y carga, siguiendo los controles y protocolos establecidos por las autoridades de ambos países. El Ministerio precisó que esta medida corresponde a una decisión unilateral del Gobierno de Ecuador.

Noticia en desarrollo...

