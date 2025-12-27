Andrés Felipe Arias reveló la verdadera razón de la revaluación del peso colombiano en el Gobierno Petro: “Un boom de exportaciones de cocaína”

Andrés Felipe Arias reveló la verdadera razón de la revaluación del peso colombiano en el Gobierno Petro - crédito X/Presidencia

La revaluación del peso colombiano frente al dólar generó un intenso intercambio de argumentos públicos entre Gustavo Petro y Andrés Felipe Arias, ambos figuras influyentes en la política y economía nacional. El debate no solo giró en torno a los movimientos del mercado cambiario, sino que dejó al descubierto profundas preocupaciones sobre las consecuencias de la bonanza en la exportación ilícita de cocaína y su impacto en la economía nacional.

Según Arias, la magnitud de este fenómeno ya supera en valor las exportaciones legales más importantes del país, colocando así a Colombia ante una situación de vulnerabilidad estructural. En un primer mensaje, planteó que el dólar rompería la barrera de los $3.700, interpretando esto como una apreciación del peso que consideró anómala.

Andrés Felipe Arias criticó la revaluación del peso y la emergencia económica - crédito @AndresFeArias/X

“¿En qué país decretan una emergencia ec[onómica] por riesgos de default y la moneda se aprecia? Solo en uno con un boom ilícito de exportación de clorhidrato de cocaína. Se tenía que decir (sic)”. Después, matizó que si bien el “carry trade” y las razones especulativas influyen, no son la causa principal del fortalecimiento del peso, sino uno de sus efectos colaterales que agravan el desbalance.

La reacción del presidente Petro no tardó. De acuerdo con sus publicaciones, un país experimenta una revaluación por factores especulativos, especialmente cuando registra tasas de interés elevadas, mientras que en los países de origen del capital volátil las tasas disminuyen.

La respuesta de Petro a Andrés Felipe Arias por criticar la revaluación del peso y la emergencia económica - crédito @petrogustavo/X

Añadió que había solicitado al Banco de la República reducir las tasas de interés para evitar una especulación peligrosa, pero que la autoridad monetaria optó por lo contrario. Por lo tanto, advirtió: “Tomaré medidas para que no se aumente el déficit de la balanza comercial. Ecopetrol en problemas por depender del petróleo y sus exportaciones”.

Sobre el mercado de la cocaína, el mandatario colombiano remarcó la caída del valor de la hoja de coca y precisó que el dinero en dólares producto del narcotráfico termina en México, Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Sin embargo, Arias replicó que el problema de la “Enfermedad Holandesa” afecta al país por el auge de exportaciones ilícitas, destacando que las recientes incautaciones no reflejan una mayor eficiencia de la fuerza pública, sino que responden al aumento en los niveles de producción: “Los narcos producen muchísimo más”.

En suma, el cruce de posturas entre el exministro y el presidente reflejó la preocupación por los efectos macroeconómicos del narcotráfico y sus profundas ramificaciones en la balanza de pagos, el mercado cambiario y la sostenibilidad de sectores clave como Ecopetrol.

El expolítico y economista colombiano sostuvo que es necesario que el Gobierno nacional refuerce operaciones en la lucha contra las drogas - crédito @AndresFeArias/X

Hacia el final de la discusión, Arias compartió una valoración contundente basada en los datos de la ONU: la producción nacional de cocaína superará las 3.200 toneladas en 2025. Incluso descontando las incautaciones, que suelen alcanzar el 30%, estimó que llegarán a los mercados internacionales 2.240 toneladas.

Al cuantificar el impacto económico de este volumen, el economista sostuvo que 2.240 toneladas equivalen a USD 17.920 millones: casi un 20% más que las exportaciones de petróleo (USD 15.024 millones en 2024), y 4,5 veces lo que exporta Colombia en café (USD 3.622 millones). Subrayó además que estas cifras rebasan ampliamente el presupuesto anual de la fuerza pública, afirmando: “Estamos hablando de COP 72 billones en exportaciones de este ‘commodity’: más de lo que recibe la Fuerza Pública en presupuesto anual”.

Y agregó: “Hay una proxy demoledora: las remesas del exterior. No es una explosión súbita de productividad de la diáspora, sino un crecimiento feroz en pitufeo. Los resultados de la Enfermedad Holandesa? Todos los sectores No Transables disparados. Sectores Transables intensivos en mano de obra y con desbalance cambiario estructural a punto de quebrar (ej.: flores)”.