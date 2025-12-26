Video de pasajeras de Transmilenio que se ‘mechonearon’ en plena Navidad se hizo viral: “Suéltela”

Las mujeres se insultaron la una a la otra antes de proceder a la agresión física - crédito pantallazo @PasaenBogota/X

Un nuevo episodio de intolerancia se presentó en el sistema Transmilenio, y en plena celebración de Navidad. Dos mujeres protagonizaron una pelea física dentro de uno de los buses articulados, hecho que fue grabado por usuarios y difundido a través de redes sociales.

El altercado ocurrió el 25 de diciembre de 2025, y tuvo lugar mientras varios pasajeros regresaban a sus hogares.

Según relatos de testigos y lo que se escucha en la grabación publicada por el canal informativo digital Pasa en Bogotá, la discusión no se originó por la disputa de un asiento, sino por un presunto comentario ofensivo dirigido al hijo de una de las involucradas.

La madre del joven, según el video, respondió de forma violenta y ambas mujeres se enfrentaron tomándose del cabello en medio del pasillo del vehículo.

Mujeres se mechonearon en Transmilenio, durante Navidad - crédito @PasaenBogota/X

En las imágenes se observa, además, cómo la pelea generó sorpresa y preocupación entre los pasajeros, en los que había incluidos niños.

De hecho, se observa que algunos intentaron intervenir para separarlas sin lograrlo de inmediato, mientras otros solo se reían de la situación.

Durante la confrontación, una mujer pronunció de manera irónica la frase “feliz Navidad”, en pleno ambiente de tensión.

La situación se intensificó cuando un hombre, acompañante de una de las involucradas, intentó participar en la pelea, lo que estuvo a punto de agravar el ya avanzado caos.

Mujeres se mechonearon en Transmilenio, durante Navidad - crédito @PasaenBogota/X

Finalmente, otro pasajero intervino y logró separar a las mujeres, para evitar que la situación pasara a mayores.

Enfrentamiento verbal entre dos mujeres en Transmilenio por un puesto: “Qué oso”

Una discusión entre dos pasajeras en un bus articulado de Transmilenio, registrada durante la hora pico, se viralizó en redes sociales el 11 de diciembre de 2025.

El hecho fue grabado por otro usuario y muestra a una mujer mayor y a una joven enfrentándose verbalmente frente a la indiferencia de los demás pasajeros.

En el video, la joven lanzó insultos y exige respeto, mientras la mujer mayor respondió a las provocaciones.

En la grabación se observa a la mujer mayor sentada, mientras la joven se acerca con actitud desafiante para ocupar la silla contigua. La discusión escala rápidamente y se escuchan insultos y exigencias de respeto.

Entre las frases que marcaron el intercambio, la joven dice: “Cállese, a mí me respeta primero”, y lanza insultos como “vieja hijue...”. La respuesta de la mayor no es del todo audible, pero se percibe el ambiente tenso y la falta de conciliación.

Las mujeres discuten en plena hora pico del viaje en TransMilenio - crédito @Oficial Sab/Tiktok

El conflicto, cuyo origen no quedó claro en la grabación, surgió alrededor de la disputa por un asiento, situación recurrente en la rutina de movilidad de la ciudad. La escena se desarrolló en medio de la congestión habitual de la hora pico, sin que los testigos intervinieran para frenar la discusión.

Las reacciones en línea reflejaron posturas divididas. Algunos usuarios defendieron a la joven, mientras otros criticaron la actitud de la mayor. Comentarios como “montar en Transmilenio es una porquería definitivamente” y “que oso que lo vean a uno así por una silla” evidenciaron el descontento generalizado y la falta de convivencia en el sistema.

Dos mujeres protagonizan un enfrentamiento verbal en un bus de TransMilenio ante la indiferencia de los pasajeros - crédito Fotomontaje Infobae (@Oficial Sab/Tiktok)

En contraste con este caso, la situación no pasó a mayores. No obstante, enfrentamientos similares han tenido consecuencias más graves en otras ocasiones, como el ocurrido el 5 de diciembre en la estación temporal de la calle 34 con avenida Caracas, donde una pelea terminó con una persona fallecida tras el uso de armas blancas.

Hechos de este tipo no se limitan a la capital. En Cali, un incidente reciente en el MÍO dejó una víctima mortal tras una disputa por un asiento. La agresora fue detenida poco después y enfrenta un proceso judicial.

Los recurrentes casos de intolerancia en los sistemas de transporte público del país reflejan los desafíos en convivencia y seguridad en medio de la movilidad urbana.