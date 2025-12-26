Un ciudadano del común en el Área 51, así fue la caótica experiencia del colombiano

El creador de contenido afirmó que esta era una de las cosas que debía marcar de su lista de objetivos como creador de contenido - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Una de las zonas más custodiadas en el mundo es el Área 51, como se le conoce a la base militar ubicada en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, donde, se afirma, se desarrollan pruebas de aeronaves experimentales y sistemas de armas.

Sin embargo, debido a que en su momento se negaron las actividades realizadas allí y se fortalecieron los secretos en torno a su ubicación durante la Guerra Fría, se han generado varias teorías al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Historias de residentes aledaños a la base y presuntos extrabajadores han hecho que se cree el mito urbano de que el Área 51 es en realidad un sitio en el que se analiza e investiga todo lo relacionado con extraterrestres o vida por fuera de la Tierra.

Cabe recordar que no fue sino hasta 2013 que la CIA reconoció la existencia de la base militar y se ordenó desclasificar documentos históricos; sin embargo, en la actualidad el Área 51 sigue siendo un sitio de acceso restringido y su actividad exacta permanece clasificada.

Estos son los productos que venden cerca al Área 51 - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Un colombiano en el Área 51

Aprovechando un viaje que está haciendo por Estados Unidos, el creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, decidió asumir el reto de acercarse lo más posible hasta el Área 51.

En el inicio del video, Díaz habló con varios locales de los pueblos aledaños a la base militar, que le recomendaron no conducir hasta ese sitio por el riesgo de ser capturado por las autoridades.

De la misma forma, visitó algunos establecimientos que han aprovechado la fama que tiene la zona en torno a los extraterrestres, por lo que es común que los restaurantes y negocios tengan esta temática.

Uno de los accesos está rodeado de dunas - crédito @PlanetaJuan/YouTube

En el primer recorrido que hizo Díaz para acercarse a la base militar, manejó hasta una zona de dunas, en las que la ruta no tenía un registro en los sistemas de mapas virtuales.

Tras conducir durante más de tres horas, el colombiano terminó hundido en la arena y tuvo que contactar a trabajadores de un sistema de emergencias para qué lo retirarán de la zona en una grúa, servicio que costó más de 500 dólares.

Después de ello, Díaz tuvo que permanecer las siguientes horas en Rachel, el último pueblo antes de la zona militar, que además del Área 51, es famoso en la región por la cantidad de burros salvajes que se observan en las carreteras.

En la tercera jornada, el creador de contenido manejó durante más de cinco horas hasta llegar a una estación de servicio, en la que los locales le explicaron cómo llegar a la entrada de la base militar, en un recorrido de más de cuatro horas en carretera.

Esta es una de las pocas tomas que pudo hacer Díaz en la entrada del Área 51 - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Tras completar el trayecto y quedarse sin señal en sus aparatos electrónicos durante más de dos horas, Díaz llegó hasta una zona cercada, en la que había letreros en los que se pide a los ciudadanos no seguir avanzando.

Aunque no observó ningún militar cercano, en las vallas se indicaba que incumplir la petición y cruzar una línea delimitada en la carretera, haría que el infractor pague una multa de miles de dólares o pueda ser condenado a más de seis meses de prisión, motivo por el que el youtuber decidió terminar con su travesía.

“No es un mito. Lo importante es que no me pegaron un tiro, no se acercó una patrulla y sería bueno conocer los secretos que hay atrás de esa reja. Yo sigo pensando que hay vida en otros planetas porque me parece más divertido pensar eso”, concluyó el colombiano.