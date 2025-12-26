Colombia

Senado tendrá sesión extraordinaria este viernes: votarán ascensos en las Fuerzas Militares y propondrán control a la emergencia económica

La plenaria virtual del 26 de diciembre tendrá un único foco y se realizará siguiendo protocolos estrictos, en un contexto de tensión institucional y controles reforzados a los decretos del Ejecutivo

La plenaria ha sido agendada para el 26 de diciembre, con el propósito de ejecutar el trámite de ascensos de altos rangos en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en cumplimiento de la normativa constitucional y el decreto presidencial - crédito Senado

El Senado de Colombia ha convocado una sesión plenaria extraordinaria para el viernes 26 de diciembre de 2025, a las 10:00 a. m., con el objetivo exclusivo de votar los ascensos de 39 oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La reunión se desarrollará de forma virtual a través de la plataforma Zoom, cumpliendo con el mandato del Congreso de la República de Colombia tras la expedición del decreto presidencial número 1366 del 16 de diciembre. Este decreto habilitó sesiones extraordinarias ante la situación de emergencia económica vigente.

De acuerdo con el Congreso, la orden del día para esta plenaria establece como único punto el trámite de los ascensos, el cual ya superó su primera discusión en la Comisión Segunda.

Así, el debate y la votación se efectuarán sin abordar proyectos de ley diferentes hasta cumplir el encargo constitucional. El procedimiento incluye el llamado a lista y la presentación de los ascensos en sesión pública, siguiendo lo estipulado institucionalmente.

El fundamento legal de la convocatoria reposa en el artículo 215 de la Constitución de Colombia, que faculta al Legislativo para reunirse en sesiones extraordinarias y ejercer control político mientras el Gobierno entrega el informe motivado sobre la emergencia.

La reunión extraordinaria, fijada por mandato del Congreso, se desarrollará de manera remota, contemplando únicamente la discusión y votación sobre promociones institucionales durante el periodo de emergencia económica que vive el país - crédito Congreso de la República

Lidio García Turbay, presidente del Senado, ha destacado que este marco jurídico concede al Congreso “plenas competencias para examinar los decretos expedidos bajo la emergencia económica sin subordinación al Ejecutivo”.

García Turbay reiteró la importancia de la autonomía legislativa y enfatizó que la función de control político es un pilar constitucional. Según el presidente del Senado, la evaluación de cada decreto del Ejecutivo durante la emergencia será realizada con rigor y transparencia institucional, reafirmando el equilibrio de poderes.

García Turbay subrayó: “El Congreso no se subordina”, y aseguró que el Legislativo cumplirá su deber de citar, revisar y analizar cada medida adoptada.

El contexto del debate ha estado marcado por la reacción de miembros del Ejecutivo, especialmente de los ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, quienes, como excongresistas, defendieron en su momento la independencia del Legislativo y en la actualidad han puesto en cuestión el ejercicio del control político durante los estados de excepción.

Desde la presidencia del Congreso se ha señalado como “llamativo” este cambio de postura y se considera legítimo que el país se cuestione sobre los motivos de esa resistencia.

El Senado avaló el texto completo aprobado por la Cámara, completando el trámite parlamentario - crédito @MinHacienda/X

Respecto al procedimiento de los ascensos Fuerzas Militares y Policía Nacional, el Senado ha precisado que se trata de dar cumplimiento a un mandato constitucional, limitado por los plazos establecidos tanto en el decreto presidencial como en la Carta Magna. El proceso se desarrolla en cada etapa bajo criterios de transparencia y precisión institucional, desde la citación oficial hasta la votación prevista en la sesión virtual.

La Mesa Directiva del Senado remarcó que la independencia del Congreso permanece fija y que la ciudadanía puede confiar en que las decisiones tomadas durante esta coyuntura especial serán sometidas a un examen serio y técnico, garantizando el espíritu de control político y la responsabilidad institucional.

La Corte Constitucional evaluará validez de emergencia económica decretada por Gustavo Petro

La declaración de emergencia económica firmada por Gustavo Petro tras la negativa a la reforma tributaria por 16.6 billones de pesos dividió abiertamente a los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara de Representantes, Julián López, quienes expusieron posturas opuestas sobre la legitimidad y las consecuencias de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

El impacto de la nueva normativa se agrava ahora por los señalamientos sobre la insostenibilidad de la deuda pública y el futuro económico del país, tema que el propio Gustavo Petro relacionó directamente con la decisión pendiente de la Corte Constitucional sobre el Decreto 1390.

“La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”, manifestó el mandatario en su cuenta de X el 23 de diciembre de 2025.

El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño a Lidio García y Julián López, recién electos presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente - crédito @SenadoGovCo - @Julianlopezte/X - Andrea Petro/Presidencia

García, líder de la cámara alta, convocó al Senado para el 26 de diciembre con el objetivo de iniciar el control político de los decretos expedidos durante la emergencia, asegurando que “el Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”. Consideró también que recurrir a la emergencia económica implica normalizar una “usurpación de competencias”, desconociendo la función constitucional del Legislativo.

En contraste, Julián López respaldó abiertamente la decisión del Gobierno y defendió el uso de medidas excepcionales para “evitar un impacto negativo en la población”. Argumentó que “negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola”.

