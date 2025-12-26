Prosperidad Social confirmó inicio de pagos del ciclo 12 del programa Jóvenes en Paz: estas son las fechas

Comenzó el ciclo 12 de los pagos de Jóvenes en Paz - crédito Ministerio de la Igualdad

El Departamento de Prosperidad Social anunció que desde el 24 de diciembre de 2025 comenzó la entrega de los recursos correspondientes al ciclo 12 del programa Jóvenes en Paz, una iniciativa del Gobierno nacional orientada a fortalecer procesos de inclusión social y acompañamiento integral para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Según informó la entidad, los pagos estarán disponibles para los participantes del programa en todo el país que hacen parte de la continuidad de las acciones institucionales dirigidas a ampliar oportunidades y mejorar las trayectorias de vida de la población joven.

En este ciclo, 15.440 jóvenes recibirán la transferencia económica prevista dentro del esquema del programa. Para ello, el Gobierno destinó una inversión total de 17.616 millones de pesos, recursos que se ejecutarán conforme a los lineamientos establecidos para el funcionamiento de Jóvenes en Paz, lo que significa una transferencia de hasta un millón de pesos.

Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, entre los departamentos más beneficiados por el programa social - crédito Ministerio de Igualdad

Prosperidad Social explicó a través de un comunicado que la entrega de estos recursos no se limita a un apoyo monetario, sino que está detrás de una estrategia más amplia de acompañamiento, orientada a promover la inclusión social, el acceso a oportunidades y el fortalecimiento de capacidades individuales y comunitarias.

La entidad señaló que la habilitación de los pagos desde el 24 de diciembre responde al compromiso del Gobierno nacional de mantener la continuidad del programa y garantizar el respaldo a jóvenes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en distintos territorios del país.

El programa Jóvenes en Paz es liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y tiene como objetivo principal implementar una ruta de atención integral que permita a los jóvenes romper ciclos de violencia en sus comunidades, desvincularse de dinámicas criminales y promover su acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales.

Más del 80% de la meta de vinculación se alcanzó en 20 municipios beneficiados - crédito DNP

La transferencia monetaria se entrega únicamente a los jóvenes que se encuentran certificados dentro del programa por el Ministerio de Igualdad, como parte del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Se inició el pago del bono de $230.000 para adultos mayores del programa Colombia Mayor

Prosperidad Social anunció el inicio del ciclo 12 de pagos del programa Colombia Mayor, mediante el cual más de tres millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad comenzarán a recibir una transferencia mensual de 230.000 pesos a partir del 23 de diciembre.

El pago se extenderá hasta el 12 de enero de 2026 y se realizará por medio del Banco Agrario y su red de operadores en todo el país.

La entidad confirmó que este apoyo económico está dirigido a personas mayores que no cuentan con pensión y que enfrentan condiciones de pobreza extrema. Según Prosperidad Social, los recursos buscan garantizar un ingreso básico que contribuya a mejorar la calidad de vida de esta población.

La renta básica solidaria de 230.000 pesos busca superar la línea de pobreza extrema entre los adultos mayores sin pensión en Colombia - crédito Prosperidad Social

“El 23 de diciembre inicia la dispersión bancaria para las personas mayores. El Banco Agrario habilitará los pagos a través de sus aliados operativos en todo el país”, informó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Con este nuevo ciclo, el Gobierno nacional amplió la cobertura del programa para beneficiar a tres millones de adultos mayores, que recibirán la transferencia como una renta básica solidaria.

Esta ampliación se enmarca en la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, considerada una fase transitoria hacia la implementación de la Reforma Pensional, uno de los compromisos del presidente Gustavo Petro.

“Esta acción refuerza la política de envejecimiento digno y representa un paso firme hacia el Pilar Solidario, que pretende cerrar brechas sociales y garantizar un ingreso mínimo a quienes no tienen pensión”, señaló Rodríguez Amaya.

Recomendaciones para el retiro del subsidio

El Banco Agrario será el encargado de realizar los pagos. Las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto con la fecha y el lugar exactos para reclamar el bono, y también podrán consultar esta información a través de los canales oficiales del banco desde el 23 de diciembre.

Prosperidad Social recomendó mantener actualizados los datos personales y consultar únicamente fuentes oficiales para evitar fraudes o retrasos. “El Gobierno del Cambio le cumple a nuestros abuelos y abuelas. Ya son tres millones de personas mayores que comienzan a recibir los 230.000 pesos del bono pensional del programa Colombia Mayor en todo el país”, afirmó el presidente Gustavo Petro.