Mr. Stiven contó detalles del problema de salud de Yeferson Cossio: “Yo pensé que era una broma”

Yeferson Cossio fue noticia en las últimas horas al conocerse que fue hospitalizado de urgencia y sometidoa una cirugía de corazón por un grave percance de salud. Según explicaron las hermanas del influenciador, Cintia y Gisela, así como su pareja Carolina Gómez; la causa del problema de salud fue una combinación de estrés extremo e insomnio prolongado.

En las horas posteriores al anuncio, el propio Cossio reveló que se encontraba estable y en recuperación, aunque evitó dar detalles sobre los síntomas que derivaron en su hospitalización.

Luego de que la familia de Cossio se refiriera a su situación de salud, el influenciador Mr. Stiven dio su versión de lo ocurrido, pues estuvo con el creador de contenido en las horas previas a su hospitalización. Remarcó que por respeto a la familia de Yeferson, evitó referirse al tema hasta que ellos lo abordaran. Acto seguido, explicó:

“En resumidas cuentas, nosotros estamos por allá, ustedes saben, tirando lo que vendría siendo un parche tranqui. Yo sé que cuando ustedes escuchan Cossio y cuando ustedes escuchan yate, ustedes imaginan que nos estábamos dando re duro en el cráneo, que estábamos, mejor dicho, sacando la casa por la ventana. Eso es lo que a ustedes se les viene a la mente. Uuno se imagina rumba, uno se imagina fiesta, uno se imagina ‘hijueputa, se armó el mierdero (risas)’. Pero mano, se los juro que el parche de ayer estaba super tranqui”, afirmó.

“Terminamos en una playa, tiramos piscina, tiramos mar. La vuelta es que estábamos parchados, tirando relajo y ya después nos devolvimos pa’l hotel. Cossio quería seguir parchando, pero de nuestra parte nosotros estábamos muy cansados”, explicó el streamer.

De acuerdo con el relato de Mr. Stiven, se enteró de la situación de Cossio tras llamarlo de forma casual, pero no se lo tomó en serio inicialmente. “Me levanto yo casualmente y llamo a Cossio. Lo primero que yo hago es llamar a Cossio para ver dónde está, qué está haciendo, si ya se fue pa’ Medellín o qué iba a hacer para que fuéramos a almorzar juntos. Entonces, yo lo llamo, le digo: ‘Oye mano, deja el show’. Y él me responde un poquito así como aburrido: ‘Háblame’. Cuando Cosio me va diciendo: “No, mano, es que estoy hospitalizado, huevón’. Y yo: ‘¿Cómo así, mano, que está hospitalizado? ¿Qué le pasó?’ Y bueno, me contó lo que había sentido". En el video, Stiven evitó dar detalles de lo que Cossio le dijo, remarcando que no es algo que le corresponda contar.

Eso sí, Stiven reconoció que desde el principio sospechó que era una broma pesada de las que Cossio acostumbra a realizar. “En el momento en el que ese man me dijo que estaba hospitalizado, no sé por qué, yo pensé que era una broma (...) Le gusta hacer bromas con cosas tan delicadas como esas, que es el tema de la salud”, dijo.

Sus sospechas se incrementaron cuando Stiven pidió al influenciador que le enviara la dirección del hospital. “Me mandó la ubicación: ‘No, mano, es que no sé en qué hospital estoy, pero aquí le mando la ubicación para ver si llegan’. Entonces, procedo a revisar la ubicación y la ubicación marcaba 27 minutos desde el hotel. Y en mi mente, ¿saben qué me imaginé, huevón? Que la ubicación era una fiesta. De Cossio se puede esperar que te diga que te estás muriendo y llévame a ayudarme y te encuentras con una fiesta con cinco yates... ¿Sí me entienden?’”, afirmó.

Al momento de llegar a la ubicación se percataron tanto él como su novia de que era en serio. ”Gracias a Dios estaba estable. Realmente no sabemos lo que le pasó (...). Pero lo más chistoso de todo es que nosotros en nuestras mentes siempre estuvo: ‘Debe ser broma’. Hasta cuando llegamos al hospital y subimos a la habitación. Hasta ese momento creíamos que era una broma", cerró.