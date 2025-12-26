Colombia

Mr. Stiven contó detalles del problema de salud de Yeferson Cossio: “Yo pensé que era una broma”

El ‘streamer’ estuvo con Cossio en las horas previas a que se produjera su problema de salud y dio su versión de los hechos

Guardar
El 'streamer' aseguró que estuvo acompañando al influenciador en un plan que definió como "parchado" y sin excesos - crédito @rechismes/Instagram

Yeferson Cossio fue noticia en las últimas horas al conocerse que fue hospitalizado de urgencia y sometidoa una cirugía de corazón por un grave percance de salud. Según explicaron las hermanas del influenciador, Cintia y Gisela, así como su pareja Carolina Gómez; la causa del problema de salud fue una combinación de estrés extremo e insomnio prolongado.

En las horas posteriores al anuncio, el propio Cossio reveló que se encontraba estable y en recuperación, aunque evitó dar detalles sobre los síntomas que derivaron en su hospitalización.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exceso de trabajo y
El exceso de trabajo y el estrés afectaron la salud de Yeferson Cossio, según relató Carolina Gómez - crédito @carolinagomezec/ Instagram

Luego de que la familia de Cossio se refiriera a su situación de salud, el influenciador Mr. Stiven dio su versión de lo ocurrido, pues estuvo con el creador de contenido en las horas previas a su hospitalización. Remarcó que por respeto a la familia de Yeferson, evitó referirse al tema hasta que ellos lo abordaran. Acto seguido, explicó:

“En resumidas cuentas, nosotros estamos por allá, ustedes saben, tirando lo que vendría siendo un parche tranqui. Yo sé que cuando ustedes escuchan Cossio y cuando ustedes escuchan yate, ustedes imaginan que nos estábamos dando re duro en el cráneo, que estábamos, mejor dicho, sacando la casa por la ventana. Eso es lo que a ustedes se les viene a la mente. Uuno se imagina rumba, uno se imagina fiesta, uno se imagina ‘hijueputa, se armó el mierdero (risas)’. Pero mano, se los juro que el parche de ayer estaba super tranqui”, afirmó.

Mr. Stiven, amigo cercano y
Mr. Stiven, amigo cercano y streamer, relató que estuvo con Yeferson Cossio horas antes de la hospitalización y percibió un ambiente tranquilo - @stiven.tc y @yefersoncossio/Instagram

“Terminamos en una playa, tiramos piscina, tiramos mar. La vuelta es que estábamos parchados, tirando relajo y ya después nos devolvimos pa’l hotel. Cossio quería seguir parchando, pero de nuestra parte nosotros estábamos muy cansados”, explicó el streamer.

De acuerdo con el relato de Mr. Stiven, se enteró de la situación de Cossio tras llamarlo de forma casual, pero no se lo tomó en serio inicialmente. “Me levanto yo casualmente y llamo a Cossio. Lo primero que yo hago es llamar a Cossio para ver dónde está, qué está haciendo, si ya se fue pa’ Medellín o qué iba a hacer para que fuéramos a almorzar juntos. Entonces, yo lo llamo, le digo: ‘Oye mano, deja el show’. Y él me responde un poquito así como aburrido: ‘Háblame’. Cuando Cosio me va diciendo: “No, mano, es que estoy hospitalizado, huevón’. Y yo: ‘¿Cómo así, mano, que está hospitalizado? ¿Qué le pasó?’ Y bueno, me contó lo que había sentido". En el video, Stiven evitó dar detalles de lo que Cossio le dijo, remarcando que no es algo que le corresponda contar.

El influenciador Mr. Stiven inicialmente
El influenciador Mr. Stiven inicialmente pensó que la hospitalización de Cossio era una broma, debido a las frecuentes bromas del creador de contenido - crédito @stiven.tc/Instagram

Eso sí, Stiven reconoció que desde el principio sospechó que era una broma pesada de las que Cossio acostumbra a realizar. “En el momento en el que ese man me dijo que estaba hospitalizado, no sé por qué, yo pensé que era una broma (...) Le gusta hacer bromas con cosas tan delicadas como esas, que es el tema de la salud”, dijo.

Sus sospechas se incrementaron cuando Stiven pidió al influenciador que le enviara la dirección del hospital. “Me mandó la ubicación: ‘No, mano, es que no sé en qué hospital estoy, pero aquí le mando la ubicación para ver si llegan’. Entonces, procedo a revisar la ubicación y la ubicación marcaba 27 minutos desde el hotel. Y en mi mente, ¿saben qué me imaginé, huevón? Que la ubicación era una fiesta. De Cossio se puede esperar que te diga que te estás muriendo y llévame a ayudarme y te encuentras con una fiesta con cinco yates... ¿Sí me entienden?’”, afirmó.

Al momento de llegar a la ubicación se percataron tanto él como su novia de que era en serio. ”Gracias a Dios estaba estable. Realmente no sabemos lo que le pasó (...). Pero lo más chistoso de todo es que nosotros en nuestras mentes siempre estuvo: ‘Debe ser broma’. Hasta cuando llegamos al hospital y subimos a la habitación. Hasta ese momento creíamos que era una broma", cerró.

Temas Relacionados

Yeferson CossioMr. StivenEstado de salud Yeferson CossioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Reportan 825 lesionados por pólvora tras la celebración de la Navidad en Colombia: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, los más afectados

Estadísticas recientes muestran incidentes en diferentes regiones y grupos etarios, con un seguimiento especial a menores involucrados. Autoridades emiten recomendaciones para evitar más emergencias en medio de la temporada festiva

Reportan 825 lesionados por pólvora

Levantamiento del Pico y placa en Bogotá del viernes 26 de diciembre: estos son los vehículos que no podrán transitar

El Gobierno distrital autorizó la circulación de automóviles y camionetas sin restricción de placas durante la jornada de cierre de año

Levantamiento del Pico y placa

Petro tildó de mentiroso a Álvaro Uribe por criticar el decreto de emergencia económica y advertir consecuencias: “Busca que la ciudadanía pague”

El primer mandatario sostuvo que la desigualdad social creció enormemente en los gobiernos Uribe Vélez y Duque

Petro tildó de mentiroso a

En video: riña entre familiares en Bogotá dejó un hombre apuñalado, casos similares aumentaron durante la Navidad en la ciudad

Una serie de incidentes registrados en distintos barrios deja una preocupante huella durante las festividades. Cámaras y reportes evidencian el impacto en diferentes comunidades capitalinas

En video: riña entre familiares

Carolina Cruz y el conmovedor mensaje de Navidad de sus hijos a su abuelo: “Pronto juntos todos”

El padre de la presentadora viene atravesando durante los últimos años un delicado cuadro de salud

Carolina Cruz y el conmovedor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz y el conmovedor

Carolina Cruz y el conmovedor mensaje de Navidad de sus hijos a su abuelo: “Pronto juntos todos”

Karol G se disfrazó de ‘Mama Noel’ y jugó con el frío y el calor en una atrapante sesión de fotos con la Navidad como protagonista

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

El emotivo mensaje de Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, al no poder pasar Navidad con la empresaria

Deportes

Daniel Muñoz, elegido en el

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”