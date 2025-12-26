Ministro de Trabajo se refirió a la posibilidad de que el aumento del salario mínimo supere el 18%: “Se están haciendo cálculos”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que la decisión sobre el salario mínimo podría tomarse por decreto en las próximas 48 horas - crédito @AntonioSanguino/X

El Ministerio de Trabajo informó que aún no existe una cifra definida para el incremento del salario mínimo en 2026 y que el proceso avanza en la etapa de cálculos técnicos y jurídicos.

El ministro Antonio Sanguino explicó en entrevista con Blu Radio que el Gobierno está evaluando diferentes variables económicas y sociales antes de expedir el decreto oficial.

En respuesta a versiones que señalan un posible aumento entre el 18% y el 19%, Sanguino precisó: “No tenemos datos concluyentes porque estamos precisamente construyendo el decreto de incremento”.

El cálculo no depende de un solo indicador, sino de un cruce de factores como la inflación, la meta inflacionaria informada por el Banco de la República, la tasa de interés, los datos del Dane sobre productividad y crecimiento económico, y los criterios constitucionales del salario mínimo vital y móvil.

El ministro detalló que el proceso incluye una etapa de concertación en la comisión permanente de políticas salariales, la presentación de salvedades por parte de empleadores y trabajadores, y la elaboración de un informe técnico que respalda el decreto.

“Estamos definiendo el incremento y construyendo el decreto respectivo que tiene que conocer el presidente de la República antes de que sea publicado”, indicó.

Sanguino recalcó que el concepto de salario vital, utilizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte Constitucional y la Carta Política, establece un nivel salarial capaz de garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias.

“La OIT señala que el salario vital es el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país”, explicó.

El funcionario fue enfático al señalar que cualquier cifra será anunciada públicamente una vez el decreto esté listo. “Los estamos haciendo, los explicaremos en detalle cuando hagamos público el decreto de incremento”, concluyó.

El Gobierno prevé dar a conocer la cifra definitiva entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre, dentro de los plazos legales establecidos.