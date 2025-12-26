Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

'Munra' era el cabecilla del Tren de Aragua en Colombia crédito Policía Nacional de Colombia

Además de la crisis migratoria que se ha registrado en la región, la situación política y económica de Venezuela ha provocado que el Tren de Aragua, una de las estructuras criminales más peligrosas del mundo, consolide su presencia en varios países de Latinoamérica.

En ese sentido, en noviembre de 2025 se registró la captura, en Bolívar, de “Munra”, considerado por las autoridades como el principal coordinador del narcotráfico, tráfico de armas y financiador de la organización delincuencial en Colombia.

En el informe preliminar, las autoridades en Cartagena informaron que este peligroso criminal llevaba varios meses escondido en la ciudad, mientras que seguía los lineamientos de “Niño Guerrero”, principal cabecilla del Tren de Aragua.

“Esta captura responde a la articulación interinstitucional de la Policía Nacional de Colombia con agencias internacionales, desarrollando acciones operativas contundentes que permitan contener fenómenos criminales de carácter trasnacional“, fue parte del comunicado de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Los secretos de la caída de ‘Munra’

El venezolano fue capturado en un hotel de Cartagena - crédito Policía Nacional de Colombia

En un informe presentado por Testigo Directo se expusieron detalles inéditos de la detención de “Munra” en Colombia, que tenía una orden de captura de la Interpol en su contra.

En primer lugar, se expone que el nombre verdadero de este individuo es Héctor Asdrúbal García Zúñiga, nació el 12 de julio de 1989 y de acuerdo con la Interpol, en los últimos años estuvo en Brasil, Colombia y Perú.

En ese sentido, Alejandro Casaglia, experto en crimen organizado, indicó que “Munra” aparece en los informes de las autoridades en la región, puesto que se le menciona como uno de los cabecillas delegados por “Niño Guerrero” para delinquir en América del Sur.

El especialista indicó que la estructura transnacional ha adoptado ese modus operandi para tener líderes zonales, que se encargan de entregar balances sobre sus actos al principal cabecilla de la organización.

El criminal no se exponía en público por más de 15 minutos en sus salidas - crédito Policía Nacional de Colombia

Sobre el operativo en el que cayó “Munra”, el medio citado informó que luego de varios meses de investigación, las autoridades identificaron que, tras la caída de uno de sus hombres de confianza, se descubrió que este permanecía escondido en un hotel de la Ciudad Amurallada.

En la mañana del 11 de noviembre se llevó a cabo el operativo, en el que “Munra” reconoció que estaba sorprendido de que hubieran identificado su ubicación.

Un agente que participó del operativo mencionó que identificaron que el criminal no tenía pareja, ni frecuentaba sitios nocturnos; además, de que en cada salida del hotel no pasaba más de 15 minutos en sitios públicos para no quedar al descubierto.

“No le gustaba salir, era una persona que le gustaba su privacidad y ponerse ante la lupa de la policía. Se escondía mucho de las autoridades”, mencionó el uniformado.

'Munra' era el hombre de confianza de 'Niño guerrero' en Colombia - crédito Interpol

El agente indicó que se tiene claridad de que “Munra” lograba sumar hasta 150 millones de pesos entre las sumas que recibía de sus hombres, todo esto producto de la extorsión de comerciantes en la región.

De la misma forma, que a través de aplicaciones lograban extorsionar a comerciantes en Venezuela para que estos los “patrocinaran” en el exterior. Sobre sus tareas en Colombia, se conoció que “Munra” era el encargado de suministrar armamento a todas las células del Tren de Aragua en el país.

Por último, el uniformado indicó que están analizando los archivos del teléfono celular del capturado para identificar los alcances que tenía desde Cartagena, puesto que se estima que también tenía mando en las acciones criminales del Tren de Aragua en Perú y Brasil, solo siendo superado en voz de mando por “Niño guerrero”.