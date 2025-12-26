Colombia

Identificaron a la turista mexicana que encontraron muerta en Antioquia en Navidad: estaba con su pareja e investigan hallazgo de drogas

La joven, de 26 años, fue hallada sin vida en el jacuzzi de un alojamiento contratado por plataforma digital en El Carmen de Viboral; las autoridades analizan las circunstancias del deceso y los elementos encontrados en el lugar mientras avanzan las indagaciones

Guardar
Vista general de El Carmen
Vista general de El Carmen de Viboral, municipio del oriente antioqueño donde ocurrió la muerte de una turista mexicana en un apartamento alquilado durante la noche de Navidad - crédito Antioquia es Mágica

Una tragedia marcó la noche de Navidad en el oriente antioqueño, luego de que una turista mexicana de 26 años fuera hallada muerta en el jacuzzi de un apartamento alquilado a través de la plataforma Airbnb, en el municipio de El Carmen de Viboral.

El caso, que continúa en etapa de investigación, ha generado inquietud entre residentes y visitantes por las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y por la falta de claridad sobre las causas reales de la muerte.

La víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, oriunda de Cancún, Quintana Roo, quien había viajado a Colombia junto a su esposo, Juan Eduardo de la Cavada, de 36 años, con el propósito de celebrar su aniversario de matrimonio y pasar las festividades decembrinas en Antioquia. Herrera Torres trabajaba como agente bilingüe de telefonía en el área de ventas, según confirmaron fuentes policiales consultadas por El Tiempo.

La pareja decidió hospedarse en un apartamento ubicado en el barrio Centro de El Carmen de Viboral, un municipio reconocido a nivel nacional por su tradición en la cerámica artesanal y por ser uno de los destinos turísticos más visitados del oriente antioqueño durante la temporada de fin de año. Nada hacía prever que el viaje terminaría en una tragedia.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial y la recolección de elementos en el apartamento donde murió la turista mexicana - crédito archivo Colprensa

De acuerdo con el relato entregado por el esposo de la víctima a las autoridades, los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 24 de diciembre, cuando Herrera Torres se encontraba utilizando el jacuzzi del alojamiento.

En un momento, De la Cavada salió de la habitación y, al regresar minutos después, encontró a su esposa inconsciente. De inmediato intentó auxiliarla y le practicó maniobras de reanimación, pero al no obtener respuesta solicitó ayuda a la Policía y al Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con El Espectador.

Al llegar al lugar, los organismos de emergencia confirmaron que la joven no presentaba signos vitales. El cuerpo fue hallado tendido en el suelo y, según el informe preliminar, no evidenciaba señales visibles de violencia, razón por la cual las autoridades descartaron inicialmente la participación de terceros o una agresión externa.

Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores apuntan a un posible paro cardiorrespiratorio como causa del fallecimiento.

La turista mexicana fue hallada
La turista mexicana fue hallada inconsciente tras permanecer en el jacuzzi del alojamiento alquilado en El Carmen de Viboral durante la noche de Navidad - crédito redes sociales

Sin embargo, el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, indicó que durante la inspección del lugar fueron encontradas sustancias estupefacientes, un elemento que abrió nuevas líneas de investigación.

“No presenta signos de violencia, sin embargo, se están adelantando las actuaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas reales de la muerte”, señaló el oficial, al precisar que todavía no se ha establecido si dichas sustancias tuvieron alguna relación directa con el deceso de la ciudadana mexicana.

El caso ha sido asumido por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta los análisis forenses y la revisión detallada de los elementos hallados en el apartamento, además de la reconstrucción de los hechos a partir de testimonios y registros disponibles. Será Medicina Legal la encargada de determinar con exactitud la causa de la muerte.

Autoridades encontraron sustancias estupefacientes al
Autoridades encontraron sustancias estupefacientes al interior de la habitación del apartamento alquilado, las cuales hacen parte de la investigación - crédito Freepik

La muerte de Herrera Torres se registró en medio de un balance complejo para Antioquia durante las festividades de Navidad. Según reportes oficiales, entre el 24 y 25 de diciembre se contabilizaron once muertes por inmersión en Colombia, una cifra que iguala la del mismo periodo de 2024–2025.

En el departamento también se reportaron otros hechos violentos, como un feminicidio en el municipio de Betulia y múltiples personas lesionadas por el uso de pólvora.

En lo corrido del año, más de 24 ciudadanos extranjeros han fallecido solo en Medellín, una cifra que ha generado preocupación entre autoridades y el sector turístico. Antioquia figura entre los departamentos con más muertes de visitantes internacionales, en hechos relacionados con causas médicas, accidentes y también asesinatos, varios de ellos aún en proceso de investigación por parte de los organismos judiciales.

