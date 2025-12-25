Tras varios días retenidos, liberan a dos contratistas de Promigas en Corinto, Cauca

Los contratistas fueron interceptados por grupos armados mientras realizaban labores técnicas en zona rural de Corinto, lo que obligó a suspender operaciones en el municipio. - crédito iStock

La Compañía Energética de Occidente (CEO), filial del grupo Promigas, confirmó la liberación de los dos contratistas que habían sido secuestrados el pasado 18 de diciembre de 2025 en zona rural del municipio de Corinto, al norte del Cauca. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial emitido el 24 de diciembre, en el que la empresa aseguró que ambas personas ya se encuentran en libertad y bajo acompañamiento integral por parte de las autoridades competentes.

En su pronunciamiento, la CEO señaló que las dos personas vinculadas a una firma contratista ya fueron liberadas y están recibiendo atención especializada para garantizar su bienestar físico y emocional tras varios días de cautiverio.

“Actualmente, las personas liberadas están recibiendo el acompañamiento correspondiente para garantizar su bienestar”, indicó la empresa en el comunicado firmado como CEO, Energía que Impulsa Desarrollo, una empresa Promigas.

Asimismo, la compañía reiteró su rechazo categórico a cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de quienes trabajan para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el departamento del Cauca.

Regreso a casa y acompañamiento integral

Según se informó, en las próximas horas los contratistas regresarán a sus hogares, donde se reencontrarán con sus familias tras varios días de incertidumbre. La empresa detalló que los trabajadores están recibiendo acompañamiento psicosocial y médico, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Este apoyo busca mitigar los efectos del secuestro y asegurar una recuperación adecuada luego de la experiencia vivida en cautiverio.

Así ocurrió el secuestro en Corinto

El secuestro se produjo el jueves 18 de diciembre de 2025, cuando una brigada técnica adelantaba labores de mantenimiento y actividades relacionadas con el cumplimiento de la legislación ambiental en la red eléctrica del municipio de Corinto.

Durante estas labores, los contratistas fueron interceptados por grupos armados al margen de la ley, quienes los privaron de la libertad y posteriormente exigieron una suma superior a los 200 millones de pesos a cambio de su liberación, según se conoció de manera extraoficial.

Pronunciamiento previo y exigencia de liberación

El pasado 22 de diciembre, la CEO ya había alertado públicamente sobre el secuestro a través de un comunicado titulado “Aviso importante”, en el que confirmó que dos colaboradores permanecían secuestrados por grupos armados ilegales.

En ese momento, la empresa advirtió que los hechos representaban “un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico”, e informó que el caso había sido reportado de inmediato a las autoridades.

Como medida preventiva, la CEO decidió suspender temporalmente sus operaciones en Corinto, hasta tanto se restablecieran las condiciones mínimas de seguridad para proteger a su personal.

Impacto en el servicio de energía en el norte del Cauca

La suspensión de labores técnicas en Corinto ha tenido consecuencias directas en la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica para miles de habitantes del norte del Cauca. La empresa reconoció que la imposibilidad de realizar mantenimientos y reparaciones oportunas genera un deterioro progresivo en la infraestructura eléctrica.

No obstante, la CEO insistió en que la seguridad de su personal y contratistas es prioritaria, por lo que algunas operaciones continúan suspendidas en zonas consideradas de alto riesgo.

Violencia contra la infraestructura eléctrica en el Cauca

Este episodio se suma a una serie de hechos violentos que han afectado la infraestructura eléctrica en el departamento del Cauca. En municipios como Buenos Aires, ataques armados han dejado a comunidades enteras sin servicio y han puesto en riesgo la vida de las brigadas técnicas.

La CEO ha denunciado en reiteradas ocasiones el robo de vehículos, la quema de transformadores y la intimidación constante a sus trabajadores, evidenciando la compleja situación de orden público que persiste en varias zonas del departamento.

Llamado a las autoridades y mensaje a los trabajadores

Con la confirmación de la liberación, la empresa envió un mensaje de respaldo y solidaridad a sus trabajadores y contratistas, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que refuercen las medidas de seguridad y se restablezca el orden público en el Cauca.

“Continuamos priorizando la protección de nuestro personal y evaluando las condiciones de seguridad para la reactivación gradual de las actividades en la zona”, reiteró la compañía.