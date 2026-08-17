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José Manuel Restrepo salió al paso del polémico viaje del ministro de Vivienda a Santa Marta: “Tiene que ser nuestra prioridad”

Ante las preguntas de la prensa, el vicepresidente sostuvo que lo más importante para el Gobierno debe ser atender a las familias afectadas por el terremoto y fortalecer las acciones de asistencia humanitaria

José Manuel Restrepo se refirió a la polémica que generó el viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto - crédito @soyjaimeandres/X - Cristian Bayona/Colprensa
José Manuel Restrepo se refirió a la polémica que generó el viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto - crédito @soyjaimeandres/X - Cristian Bayona/Colprensa
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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, salió al paso de manera directa a las preguntas que formuló la prensa por la polémica generada por el viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta en medio de la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 el 10 de agosto.

El pronunciamiento del alto funcionario se produjo durante su visita al centro de acopio instalado en el centro comercial Unicentro, en Bogotá, lugar al que acudió para colaborar con la recepción de donaciones destinadas a las familias afectadas por el movimiento telúrico que tuvo como epicentro al departamento del Chocó.

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Al ser consultado por los periodistas sobre la conducta del titular de la cartera de Vivienda, el vicepresidente prefirió enfocar su mensaje en las labores de asistencia humanitaria y en la respuesta institucional frente a la tragedia nacional.

Desde el centro de acopio de Unicentro, Jose Manuel Restrepo hizo un llamado urgente a donar alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad para las familias afectadas - crédito @jmrestrepoa/Instagram

“Mire, mi mensaje en este momento es un mensaje de que tenemos que fortalecernos alrededor de este propósito de ayuda humanitaria. O sea, tiene que ser nuestra prioridad en este instante. Es que el sentimiento que tienen las familias hoy en Colombia de dolor es gigantesco y para ellos estamos aquí dando la batalla y trabajando y lo seguiremos haciendo”, afirmó el vicepresidente Restrepo.

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Aunque el viaje de Beltrán, ocurrido menos de ocho días después del terremoto, generó cuestionamientos sobre la gestión del Ejecutivo durante la emergencia, el segundo mandatario evitó referirse directamente a la polémica y centró su mensaje en las ayudas que los propios ciudadanos están entregando a los damnificados.

Esto dijo el ministro de Vivienda y su esposa sobre su paseo de puente a Santa Marta

Frente a los señalamientos, Beltrán negó haber abandonado sus responsabilidades como ministro y aseguró que durante los primeros días de la emergencia estuvo recorriendo las zonas afectadas y trabajando en un plan para atender a las familias damnificadas.

“Hoy quiero dirigirme a todos los colombianos como ministro de Vivienda, pero también como padre de familia”, afirmó el funcionario en un video publicado para responder a las críticas.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

El ministro sostuvo que las versiones según las cuales había dejado de lado sus funciones no eran ciertas y destacó las medidas que, según explicó, se estaban estructurando desde su cartera. Entre ellas mencionó la caracterización de las familias afectadas, los subsidios de arrendamiento, el mejoramiento de viviendas y los procesos de renovación urbana, además del trabajo coordinado con alcaldes y gobernadores.

“Lo que sí es cierto es que llevamos varios días recorriéndonos cada municipio y cada departamento afectado”, aseguró Beltrán, que añadió que su equipo estaba buscando recursos y alianzas para responder tanto a las necesidades inmediatas como a las etapas posteriores de reconstrucción.

El funcionario también explicó que actualmente reside en Bogotá, mientras su esposa y sus hijos viven en Bucaramanga, por lo que los encuentros familiares deben organizarse de acuerdo con sus compromisos.

Según dijo, el desplazamiento a Santa Marta coincidió con el periodo de vacaciones de sus hijos y tuvo como propósito compartir con ellos después de varios días sin verlos: “Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijos. Pero esa visita lo que busca de una u otra manera es acercarme y estar como un padre presente”.

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X
Ministro de Vivienda fue pillado de paseo en Santa Marta junto a su esposa e hijos en medio de la emergencia por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

Beltrán defendió la posibilidad de mantener espacios familiares pese a las responsabilidades propias de su cargo. “Detrás del ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo”, sostuvo, al señalar que su labor como funcionario no debería significar el abandono de su vida familiar.

Por su parte, Paula Ramírez, esposa de Beltrán, también se pronunció sobre la controversia y respaldó la explicación del funcionario. En un comunicado publicado en su cuenta de X, aseguró que el encuentro familiar en Santa Marta había sido planeado desde hacía dos meses, con el objetivo de compartir con sus hijos durante sus últimos días de descanso antes del regreso a clases.

“Mi esposo pasó a visitarnos durante esta actividad, que yo había programado desde hacía dos meses para compartir con nuestros hijos sus últimos días de descanso antes de retomar clases”, señaló Ramírez.

Según Paula Ramírez, el encuentro familiar estaba planeado desde hacía dos meses y tenía como objetivo que sus hijos disfrutaran de los últimos días de descanso antes de regresar a clases - crédito @PauRamirezL/X
Según Paula Ramírez, el encuentro familiar estaba planeado desde hacía dos meses y tenía como objetivo que sus hijos disfrutaran de los últimos días de descanso antes de regresar a clases - crédito @PauRamirezL/X

La periodista también afirmó que Beltrán había cumplido con sus responsabilidades durante la emergencia y aseguró que durante la primera semana recorrió los lugares afectados y organizó la ruta de atención para las familias damnificadas: “En una sola semana visitó cada uno de los lugares afectados por el terremoto y organizó la ruta de atención para las familias damnificadas”.

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