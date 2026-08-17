China envía 80 toneladas de ayuda a Colombia tras el terremoto: así es el cargamento que llegará a Bogotá

Equipos internacionales de búsqueda, rescate y atención humanitaria ya se encuentran en Colombia para apoyar las labores tras la emergencia- crédito Zhu Jingyang/X

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China puso en marcha el envío de cerca de 80 toneladas de suministros humanitarios hacia Colombia para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. El anuncio fue hecho por Zhu Jingyang, embajador de la República Popular China en Colombia, a través de su cuenta de X.

El cargamento salió durante la madrugada del 18 de agosto, hora de Beijing, desde el Aeropuerto Internacional de Beijing y será transportado en un vuelo chárter operado por Air China. De acuerdo con la información divulgada por el diplomático, la aeronave llegará a Bogotá al mediodía del día siguiente, según la hora local.

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Cerca de 80 toneladas de suministros humanitarios fueron enviadas desde Beijing hacia Colombia para apoyar a las comunidades afectadas -crédito @zhu_jingyang/X

La ayuda está compuesta principalmente por elementos destinados a cubrir necesidades básicas durante la emergencia. Entre los suministros enviados se encuentran 1.900 tiendas de campaña, 7.000 mantas, 15 plantas para potabilizar agua, 200 lámparas solares y 20 plantas eléctricas diésel. El envío de China se suma a una operación internacional que ya ha permitido el ingreso de asistencia para las zonas golpeadas por el sismo, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, y que además dejó afectaciones en sectores del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Otras ayudas que llegaron a Colombia

Según la Cancillería, Colombia recibió hasta ahora 222,5 toneladas de ayuda humanitaria internacional. Los primeros aportes bilaterales provinieron de El Salvador, México, Chile y Perú. El Salvador entregó 100 toneladas; México, 58,5; Chile, 50, y Perú, 14 toneladas. Estos recursos incluyen alimentos, elementos de higiene, medicamentos y suministros médicos que están siendo destinados a las comunidades afectadas por el terremoto. A la ayuda material se suma la presencia de personal especializado para atender las necesidades surgidas tras la emergencia.

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La Cancillería indicó que 144 integrantes de equipos internacionales ya se encuentran en Colombia. De ese grupo hacen parte 82 integrantes de la misión humanitaria de Israel, 40 miembros del Equipo ECU 11 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Ecuador, y 22 especialistas estadounidenses en búsqueda y rescate urbano.

El cargamento incluye 1.900 tiendas de campaña, mantas, plantas para potabilizar agua, lámparas solares y equipos eléctricos -crédito Zhu Jingyang/X

La cooperación internacional continuará ampliándose con nuevos envíos. Luxemburgo anunció el despacho de 75 carpas familiares y cuatro multipropósito, mientras Alemania aportará 2.500 filtros de agua y 3.000 kits de cocina. Suecia enviará 150 tiendas familiares y 360 mantas, e India entregará 20 toneladas de suministros humanitarios y médicos. Paraguay, por su parte, prepara cerca de 52 toneladas de agua potable, alimentos, productos para lactantes, elementos de higiene, insumos médicos y medicamentos. Guatemala aportará 1.600 kits de alimentos y 3.000 kits de aseo personal familiar, con un peso estimado de 30 toneladas.

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La respuesta no se limita a los cargamentos que están llegando al país. España movilizará un primer paquete de ayuda por un millón de euros, mientras Italia aportará 1,5 millones de euros mediante diferentes organizaciones humanitarias. Estados Unidos anunció uno de los respaldos de mayor valor. Ese país canalizará recursos y suministros mediante organismos como la Organización Internacional para las Migraciones, con elementos para refugios, cocina e higiene, además de 26,5 millones de dólares en apoyo humanitario total movilizado tras el terremoto.

La Santa Sede donará 100.000 euros por medio de Cáritas Colombiana, mientras la Soberana Orden de Malta gestiona un nuevo ofrecimiento de dos contenedores de ayuda. Suiza aportará un millón de francos suizos y Corea entregará un millón de dólares, además de 20.000 dólares de KOICA Colombia al Banco de Alimentos. Singapur contribuirá con 50.000 dólares y Noruega con 10 millones de coronas noruegas. A estos aportes se sumó el Reino Unido, que confirmó una ayuda humanitaria de 680.000 libras esterlinas, equivalentes a cerca de 3.000 millones de pesos colombianos.

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La Cancillería de Colombia confirmó la llegada de un tercer avión proveniente de México con ayuda humanitaria - crédito @CancilleriaCol/X

Los recursos británicos serán canalizados mediante la Cruz Roja Colombiana y servirán para fortalecer el trabajo del equipo humanitario de Naciones Unidas. El apoyo estará dirigido principalmente a garantizar refugio, atención médica, agua limpia y saneamiento en las zonas más afectadas. Con la llegada de nuevos suministros y equipos, la cooperación internacional mantiene un papel central en la atención de las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto. El envío chino representa uno de los nuevos movimientos de ayuda que se incorporan a esta respuesta internacional.