Iván Cepeda exigió la renuncia de Jaime Andrés Beltrán tras polémica aparición en playas de Santa Marta en plena emergencia: “Es indigno”

El senador Iván Cepeda se despachó contra Jaime Andrés Beltrán por, según él, no estar pendiente de la emergencia y andar en vacaciones - crédito REUTERS - EFE

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Con un corto, pero fuerte mensaje en sus redes sociales, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda pidió el lunes 17 de agosto la inmediata salida del ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán del cargo. Lo anterior, luego de que se viralizaran imágenes del funcionario en las playas de Santa Marta, el domingo 16 de agosto, mientras Colombia enfrenta una emergencia nacional por cuenta del terremoto de 7,4 que sacudió al país.

“Usted debe irse del cargo. Es indigno y ofende al país con su cinismo. Váyase a la playa y permita que otros atiendan a las personas y comunidades damnificadas”, comentó Cepeda, que reaccionó al video con el que Beltrán intentó apaciguar los señalamientos en su contra; en una andanada de críticas provenientes tanto de la oposición como de personajes políticos considerados moderados e, incluso, cercanos al Gobierno.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el senador Iván Cepeda pidió la salida de Jaime Andrés Beltrán del ministerio de Vivienda, tras verse involucrado en un polémico hecho en Santa Marta - crédito @IvanCepedaCast/X

Y es que, según pudo verse a través de las postales compartidas por el medio digital Desigual, la aparición pública del ministro en un exclusivo sector de la capital del Magdalena, en donde estaba disfrutando de un momento de descanso con su familia, desató toda clase de señalamientos políticos al funcionario. Y, en consecuencia, presiones al Gobierno de Abelardo De La Espriella para que lo cese de su cargo.

La polémica que tiene en líos al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

El detonante de la controversia fue la difusión de fotos y videos donde se observa al ministro Beltrán en compañía de su familia en las playas de Santa Marta durante el fin de semana del puente festivo. Las imágenes se propagaron rápidamente a través de las plataformas digitales, mientras el país aún soporta las consecuencias del terremoto ocurrido el 10 de agosto, que ya dejó 289 muertos y más de 4.000 heridos.

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Ante el impacto mediático, Beltrán recurrió a sus redes sociales con un video oficial en el que defendió su presencia en este destino turístico. “Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto. Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país”, remarcó el titular de la cartera.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

El ministro reiteró que no se encontraba de vacaciones y que solo compartió unas horas con su esposa e hijos, a los que no veía desde hacía varios días. “Desde el primer día de esta emergencia he estado al frente de la situación. En cuestión de horas tuvimos lista la metodología para subsidiar los arriendos y los servicios públicos de los colombianos afectados”, destacó el funcionario, con sus visitas a las regiones más golpeadas.

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Y habló de cómo serán las labores de reconstrucción de las estructuras afectadas por el movimiento telúrico de 7,4 del pasado 10 de agosto. “Hemos estructurado un plan en tres fases, que incluye la caracterización de las familias damnificadas, la entrega de subsidios de arriendo, oportunidades para el mejoramiento de vivienda y procesos de renovación urbana (...) implementando soluciones inmediatas”, acotó Beltrán.

Así reaccionó la oposición al escándalo que involucra al ministro de Vivienda

Frente a este escándalo, la controversia no tardó en trasladarse al plano institucional, como pudo verse con las acciones del Pacto Histórico, que impulsa una moción de censura en la Cámara de Representantes, mientras que otros colectivos de la oposición exigen una investigación a fondo sobre la conducta del titular de Vivienda, cuya permanencia en el cargo no estaría en discusión por el presidente De la Espriella.

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Mientras el senador Iván Cepeda pidió la renuncia de Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, el representante Alejandro Toro convocará a un debate de moción de censura - crédito suministradas a Infobae Colombia

Y es que, en su defensa, Beltrán defendió su trayectoria. “Mi vocación de servicio, de entregar ayudas, de estar con las personas que sufren, no nació hace poco tiempo ni es algo nuevo para mí. Desde hace más de 25 años estoy trabajando con las comunidades, con los que han sufrido catástrofes naturales en mi departamento; lo repetí como concejal y lo ratifiqué en mi paso como alcalde de Bucaramanga”, reiteró.

El ministro concluyó que su reto es “construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”, y enfatizó su compromiso: “Vamos a seguir trabajando para salir de esta crisis nacional, como lo hemos venido haciendo, pero ahora con más fuerza y más compromiso por nuestro país”, afirmó Beltrán, que está pendiente del debate al que será citado por el legislativo, para que responda frente a los señalamientos.

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