Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Iván Cepeda exigió la renuncia de Jaime Andrés Beltrán tras polémica aparición en playas de Santa Marta en plena emergencia: “Es indigno”

La petición de renuncia contra el ministro de Vivienda se intensificó luego de que el senador del Pacto Histórico lanzara duros calificativos en su contra, tras conocerse su presencia en playas de Santa Marta tras el devastador terremoto de 7,4 que causó muerte y desolación en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó

Iván Cepeda - Jaime Andrés Beltrán
El senador Iván Cepeda se despachó contra Jaime Andrés Beltrán por, según él, no estar pendiente de la emergencia y andar en vacaciones - crédito REUTERS - EFE
Guardar

Con un corto, pero fuerte mensaje en sus redes sociales, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda pidió el lunes 17 de agosto la inmediata salida del ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán del cargo. Lo anterior, luego de que se viralizaran imágenes del funcionario en las playas de Santa Marta, el domingo 16 de agosto, mientras Colombia enfrenta una emergencia nacional por cuenta del terremoto de 7,4 que sacudió al país.

Usted debe irse del cargo. Es indigno y ofende al país con su cinismo. Váyase a la playa y permita que otros atiendan a las personas y comunidades damnificadas”, comentó Cepeda, que reaccionó al video con el que Beltrán intentó apaciguar los señalamientos en su contra; en una andanada de críticas provenientes tanto de la oposición como de personajes políticos considerados moderados e, incluso, cercanos al Gobierno.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda pidió la salida de Jaime Andrés Beltrán del ministerio de Vivienda
Con este mensaje en sus redes sociales, el senador Iván Cepeda pidió la salida de Jaime Andrés Beltrán del ministerio de Vivienda, tras verse involucrado en un polémico hecho en Santa Marta - crédito @IvanCepedaCast/X

Y es que, según pudo verse a través de las postales compartidas por el medio digital Desigual, la aparición pública del ministro en un exclusivo sector de la capital del Magdalena, en donde estaba disfrutando de un momento de descanso con su familia, desató toda clase de señalamientos políticos al funcionario. Y, en consecuencia, presiones al Gobierno de Abelardo De La Espriella para que lo cese de su cargo.

La polémica que tiene en líos al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

El detonante de la controversia fue la difusión de fotos y videos donde se observa al ministro Beltrán en compañía de su familia en las playas de Santa Marta durante el fin de semana del puente festivo. Las imágenes se propagaron rápidamente a través de las plataformas digitales, mientras el país aún soporta las consecuencias del terremoto ocurrido el 10 de agosto, que ya dejó 289 muertos y más de 4.000 heridos.

PUBLICIDAD

Ante el impacto mediático, Beltrán recurrió a sus redes sociales con un video oficial en el que defendió su presencia en este destino turístico. “Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto. Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país”, remarcó el titular de la cartera.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

El ministro reiteró que no se encontraba de vacaciones y que solo compartió unas horas con su esposa e hijos, a los que no veía desde hacía varios días. “Desde el primer día de esta emergencia he estado al frente de la situación. En cuestión de horas tuvimos lista la metodología para subsidiar los arriendos y los servicios públicos de los colombianos afectados”, destacó el funcionario, con sus visitas a las regiones más golpeadas.

Y habló de cómo serán las labores de reconstrucción de las estructuras afectadas por el movimiento telúrico de 7,4 del pasado 10 de agosto. “Hemos estructurado un plan en tres fases, que incluye la caracterización de las familias damnificadas, la entrega de subsidios de arriendo, oportunidades para el mejoramiento de vivienda y procesos de renovación urbana (...) implementando soluciones inmediatas”, acotó Beltrán.

Así reaccionó la oposición al escándalo que involucra al ministro de Vivienda

Frente a este escándalo, la controversia no tardó en trasladarse al plano institucional, como pudo verse con las acciones del Pacto Histórico, que impulsa una moción de censura en la Cámara de Representantes, mientras que otros colectivos de la oposición exigen una investigación a fondo sobre la conducta del titular de Vivienda, cuya permanencia en el cargo no estaría en discusión por el presidente De la Espriella.

Alejandro Toro - Jaime Andrés Beltrán
Mientras el senador Iván Cepeda pidió la renuncia de Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, el representante Alejandro Toro convocará a un debate de moción de censura - crédito suministradas a Infobae Colombia

Y es que, en su defensa, Beltrán defendió su trayectoria. “Mi vocación de servicio, de entregar ayudas, de estar con las personas que sufren, no nació hace poco tiempo ni es algo nuevo para mí. Desde hace más de 25 años estoy trabajando con las comunidades, con los que han sufrido catástrofes naturales en mi departamento; lo repetí como concejal y lo ratifiqué en mi paso como alcalde de Bucaramanga”, reiteró.

El ministro concluyó que su reto es “construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”, y enfatizó su compromiso: “Vamos a seguir trabajando para salir de esta crisis nacional, como lo hemos venido haciendo, pero ahora con más fuerza y más compromiso por nuestro país”, afirmó Beltrán, que está pendiente del debate al que será citado por el legislativo, para que responda frente a los señalamientos.

Temas Relacionados

Iván CepedaMinistro de Vivienda ColombiaJaime Andrés BeltránTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

La actriz utilizó el día de la conmemoración de su natalicio para recordar la importancia de priorizar lo esencial tras la emergencia por el fuerte temblor que sacudió al país y confirmó que pasó la fecha acompañada del cariño de su círculo cercano

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

Andrés Forero contó cuál fue el “problema” en el que Jaime Andrés Beltrán metió a De la Espriella tras negarse a renunciar: “Nada tiene que ver”

Aunque el ministro de Vivienda confirmó ser el protagonista de las imágenes y no negó la autenticidad, explicó que solo compartió unas horas con su esposa y sus hijos antes de retomar sus labores; una declaración que para el senador del Centro Democrático resulta compleja

Andrés Forero contó cuál fue el “problema” en el que Jaime Andrés Beltrán metió a De la Espriella tras negarse a renunciar: “Nada tiene que ver”

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

El jugador de Atlético Nacional aún no ha debutado como profesional y ya estará en el fútbol del exterior. Su nombre es en homenaje al ganador del Balón de Oro en 1998

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

La cantante barranquillera reunió un millón de dólares para la reconstrucción de sedes educativas tras el terremoto y reafirmó su compromiso con la región a través de su fundación Pies Descalzos

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Colisión de lanchas en el embalse de Tominé dejó a una mujer desaparecida: restringen acceso y mantienen operativo de búsqueda en Guatavita

La principal hipótesis señala que la ocupante habría quedado atrapada debido al efecto de succión y a una cámara de gas. El operativo de rastreo se reanudará a primeras horas del martes 18 de agosto, debido a las bajas temperaturas de la zona

Colisión de lanchas en el embalse de Tominé dejó a una mujer desaparecida: restringen acceso y mantienen operativo de búsqueda en Guatavita
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Shakira anunció que aportará un millón de dólares para reconstruir escuelas en Chocó y pidió ayuda internacional

Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Deportes

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Edwin Cardona prometió que nunca iba a jugar para Millonarios, ni para Independiente Medellín y explicó por qué lo hizo para América

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el duelo de octavos de final por Copa Libertadores 2026

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez