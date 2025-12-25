Supernotariado anuncia cierre nacional de Oficinas de Registro y suspensión de trámites hasta el 5 de enero

Durante varios días, plataformas digitales clave estarán fuera de operación como parte de un proceso de actualización tecnológica. - crédito Superintendencia de Notariado y Registro

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) confirmó el cierre temporal de las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, así como la suspensión de términos administrativos y de la prestación del servicio público registral, como parte de una interrupción programada por mantenimiento tecnológico que se extenderá hasta el lunes 5 de enero.

La medida, que impactará directamente a ciudadanos, empresas y entidades públicas, busca garantizar la seguridad, estabilidad y correcto funcionamiento de los sistemas informáticos que soportan el registro de la propiedad inmueble en Colombia.

Cierre nacional y fechas clave anunciadas por la Supernotariado

De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, el cierre aplicará desde el lunes 29 de diciembre, e incluirá los días 29, 30 y 31 de diciembre, así como el viernes 2 de enero. Durante estas jornadas no habrá atención al público ni se adelantarán trámites registrales en ninguna oficina del país.

La actividad registral se reanudará con normalidad el lunes 5 de enero, fecha en la que volverán a correr los términos administrativos y se habilitarán nuevamente los servicios.

La Supernotariado explicó que esta decisión responde a una rutina de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica, que requiere el apagado controlado de los sistemas de información, como medida de protección y actualización de cara al inicio del nuevo año.

La suspensión temporal permitirá realizar mejoras técnicas en los sistemas que soportan el registro de la propiedad en el país.- crédito Superintendencia de Notariado y Registro.

Sistemas que estarán fuera de servicio hasta enero

Durante el periodo de cierre, estarán totalmente desactivados los principales aplicativos utilizados para los trámites registrales en el país, entre ellos:

Radicación Electrónica (REL)

Sistema de Información Registral (SIR)

Ventanilla Única de Registro (VUR)

Esto significa que no será posible radicar documentos ni adelantar trámites por medios digitales, ni realizar consultas relacionadas con registros inmobiliarios hasta la reapertura oficial.

La entidad precisó que estos trabajos son fundamentales para el avance y modernización del servicio público registral, y permitirán iniciar 2026 con una infraestructura tecnológica renovada y más segura.

Suspensión de términos y respaldo legal de la medida

La Superintendencia recordó que el registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado por el Estado, a través de los registradores de Instrumentos Públicos, y que la SNR tiene la facultad legal de autorizar la suspensión de términos y la no prestación del servicio cuando las circunstancias lo ameriten.

Según el monitoreo de los sistemas misionales, la primera semana de enero registra históricamente una baja afluencia de usuarios, lo que permite adelantar estas labores sin afectar de manera significativa el volumen de trámites.

Plazos clave para radicar solicitudes antes del cierre

Además del cierre de las Oficinas de Registro, la SNR informó que la suspensión de trámites y términos administrativos comenzará formalmente el viernes 26 de diciembre, con especial impacto en el reparto notarial, una función técnica a cargo de la Dirección de Administración Notarial.

Las labores de mantenimiento buscan fortalecer la seguridad y estabilidad de los trámites registrales para 2026 - crédito Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia.

Las fechas a tener en cuenta son las siguientes:

Viernes 26 de diciembre, 12:00 del mediodía: cierre de la recepción de solicitudes de reparto notarial.

Solicitudes radicadas después del mediodía: quedarán en espera hasta la reactivación de los sistemas.

El reparto notarial es el mecanismo mediante el cual se distribuyen de forma equitativa y transparente determinados actos jurídicos entre las notarías de un mismo círculo. Al suspenderse este proceso, trámites como escrituras públicas y actos sujetos a reparto quedarán congelados temporalmente.

Impacto en la ciudadanía y recomendaciones

La Supernotariado advirtió que durante el periodo de cierre no habrá excepciones para la radicación de documentos, ni por medios digitales ni presenciales. Por ello, recomendó a ciudadanos, abogados, empresas y entidades públicas planificar con antelación sus gestiones legales para evitar retrasos.

La entidad enfatizó que estas labores de mantenimiento y actualización buscan mejorar la eficiencia, seguridad y tiempos de respuesta del servicio público registral a partir del nuevo año fiscal.

La baja afluencia de usuarios en fin de año facilitó la programación de los trabajos técnicos en la entidad. - @Supernotariado/X

Reanudación total del servicio el 5 de enero

La reactivación completa de los sistemas y la atención al público está prevista para el lunes 5 de enero de 2026, fecha en la que se retomarán los trámites, términos administrativos y el normal funcionamiento de las Oficinas de Registro en todo el territorio nacional.

Mientras tanto, la SNR reiteró su llamado a la comprensión de los usuarios, destacando que esta interrupción programada es una inversión necesaria para garantizar un mejor servicio en el futuro.