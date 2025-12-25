Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

Proyecto Uno regresa con Back In Da House, su primer álbum en siete años, fusionando merengue, funk, disco, R&B y hip hop - crédito cortesía Proyecto Uno

La música latina atraviesa un momento singular en 2025. A la vez que se afianzan figuras ligadas principalmente al género urbano, una serie de producciones publicadas a lo largo del año dejaron ver un interés en profundizar en los sonidos más auténticos de toda la región. Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, Karol G con Tropicoqueta y Rauw Alejandro con Cosa Nuestra: Capítulo 0 fueron algunos de los ejemplos más resonantes de este panorama.

A la par, en medio la fascinación del mundo del entretenimiento por la nostalgía, tendencias y estilos que parecían olvidados parecen encontrar un escenario cada vez más propicio para desenvolverse ante un nuevo público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un poco ese es el panorama del merengue house que arrasó en los 90 y a inicios de los 2000, y es en ese contexto que uno de sus grupos más emblemáticos, Proyecto Uno, regresa al ruedo con Back in da House, su primer larga duración en siete años y en el que presenta una fusión de elementos funk, disco, R&B, hip hop y merengue.

Al igual que su emblemático In Da House (1997), esta producción busca crear una comunión entre las influencias que marcaron al grupo liderado por Nelson Zapata, ideadas y trabajadas como en los mejores años de la agrupación dominicana. Pese a que el propio Zapata afirma que lo más importante para ellos en esta oportunidad fue recuperar sus señas de identidad luego de años tratando de adaptarse a las tendencias del momento, Back In Da House parece dificil de entender fuera de ese contexto de revalorización de los ritmos latinos del pasado.

Infobae Colombia habló con Zapata y sus compañeros de grupo, Kid G y Paolo Tondo, sobre las historias detrás de Back In Da House, el reto de llevar estas canciones al directo, su tributo a sus contemporáneos Sandy & Papo, y su colaboración con Jerau.

Infobae Colombia: Cuando hablamos el año pasado decía que cada canción debía emocionarle al momento de crearla, sin pensar en tendencias ni comparaciones. Da la impresión de que Back In Da House fue justamente eso lo que sucedió. ¿Considera que el disco es una reafirmación de todo eso?

Nelson Zapata: Sí, definitivamente se hizo pensándolo de esa misma forma. Queríamos rescatar ese sonido original de nosotros. Nosotros, después de varias producciones, a veces nos dejamos llevar de la industria, nos alejamos un poco de aquello por ser considerado sonido viejo. Pero después yo reevalué y dije: “No, no, espera”. La gente siempre sigue sonando las canciones de nosotros viejas, nos piden nuevas, pero que suenen como las de antes. Entonces, la única manera de hacerlo era volver a la esencia y rescatar la forma de hacerlo, que era más divertida y con menos presión, también.

Un detalle llamativo es que tomó vinilos de su colección personal para inspirarse. ¿Cómo fue ese proceso de trasladar esas referencias al estilo de Proyecto Uno?

Nelson: Al principio también fue de esa manera. Todo fue basado en vinilos que yo tenía. Los primeros éxitos que hicimos, desde Everybody, Brinca, Está Pegao, El Tiburón, todo fue referencial a discos en vinilo que yo tenía, los llevaba al estudio y allá hacíamos los trucos. Un DJ que me encontré una vez en República Dominicana me dijo que él admiraba la forma en que hacíamos la música y que sabía que yo referenciaba muchos vinilos. Tomé ese consejo y empecé otra vez a conectar las tornamesas que tenía. Empecé a sacar esos discos que yo escuchaba de joven y a mezclarlos y ponerlos en Instagram. La gente se emocionaba cada vez, así me empecé como a nutrir otra vez mentalmente, y decçia : “Guau, ok, vamos otra vez a tomar la onda y a escribir, a producir”.

Así como lo describe, Proyecto Uno es como una máquina de sampleo hecha grupo, pero más orgánico...

Nelson Zapata: (ríe) Sí. Yo siempre refería que nosotros éramos como el C&C Music Factory, pero en reggae, porque todos los temas de ellos eran referenciales a otros, pero toditos. Entonces, siempre era curioso que nosotros fuimos como saliendo al mismo tiempo, en la misma temporada.

El proceso creativo de Back In Da House se inspiró en vinilos de la colección personal de Zapata, integrando referencias nostálgicas - crédito cortesía Proyecto Uno

Infobae Colombia: En esa ocasión que hablamos, también tocamos el tema de que uno tiene que hacer la música que le gusta, no la que le exige la industria. ¿Hubo algún momento durante la producción de Back In Da House en el que esa convicción se puso a prueba, o estaba clarísimo que iban por esto y punto?

Nelson Zapata: Yo creo que estábamos claros, porque de la primera pieza que se hizo, que fue Regresa Al Nido, ese era ya algo de estilo, al estilo 25 Horas. En ese sentido, pues se sintió buena la vibra al hacerlo de esa forma, y al hacer los temas como de rap también, lo hicimos de una forma muy divertida. Era tomando referencias de canciones. Algunas están claras, otras personas lo van a escuchar y el que sepa o sea veterano, escucha y dice: “Ok, yo creo que por aquí tomaron aquello”. Pero esta vez lo vestimos un poco más (risas). Lo camuflamos más, pero el proceso fue bien chévere en cuanto a todas las canciones.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue el rol del resto de Proyecto Uno en la creación? ¿Qué participación tuvieron?

Paolo Tondo: Bueno, nosotros siempre trabajamos en equipo. Vamos tirando ideas para canciones, más o menos, si queremos hacer algo romántico, si queremos hacer algo bailable y cada quien tiene su espacio para poner el toque de cada uno. Uno pone melodías, algunos ganchos o hooks de los temas, y ahí vamos escogiendo entre todos y elaborando de la primera hasta la última canción.

Infobae Colombia: Hay colaboraciones en Back In Da House. Hace unas semanas hablamos con Jerau justamente de Cupido que tiene dos versiones, una en el disco de él, y una en el disco de ustedes. Seguramente hay dos versiones de esa historia. ¿Cómo surgió Cupido?.

Nelson Zapata: Lo primero es que Jerau llama y hace la invitación: “Mira, tengo esta canción para que participes, escribas una parte también”, que fue para el álbum de él y se hizo chévere. Quedó muy bien, pero cuando yo la escuchaba, siempre la escuchaba como con el ritmo de merengue. Entonces, después le decía a Jerau: “Bueno, te tengo una contrapropuesta” (risas). ¿Por qué no hacemos la misma canción, pero a ritmo de merengue?

Confiamos en uno de los productores de merengue de más auge ahora, que es Edwin García. Él ha trabajado con Eddie Herrera, con Ilegales, y él me dice que cuando empezó a producir, su referencia era Proyecto Uno. Entonces yo dije: “Bueno, aquí está la oportunidad. Arranca con este tema”. Y la verdad que quedó muy sabroso el estilo. A Jerau le encantó también, me lo dijo. Le agregamos también un poco de rap y lo convertimos en un merengue hip hop.

Jerau colaboró en "Cupido", publicada en su álbum 'Vendaval', y en 'Back In The House' de Proyecto Uno en una versión merengue house - crédito cortesía Jerau

Infobae Colombia: En Back In Da House le hicieron una especie de tributo a Sandy y Papo, ¿cómo surgió esa idea?

Nelson Zapata: Sandy y Papo fueron familia, porque ellos fueron a una audición de Proyecto Uno, en una oportunidad que necesitábamos un rapero. Vinieron varias personas para rapear, nos llamaron la atención, pero eran dos y hacían las cosas en conjunto, y al no querer separarlos decidimos hacerles una agrupación aparte, la producción musical aparte. Eso fue junto a Pavel de Jesús. Los vimos crecer, los vimos despedirse y fue una carrera grandiosa, demasiado rápido diría yo. Pero fuera de eso fuimos como panas, nos llevamos superbién nosotros, todos, también con Sandy, e hicimos varias cosas juntos.

Infobae Colombia: Una de las canciones más atractivas del disco es Miniteka, que desde el título evoca un montón de nostalgia. ¿Cómo surgió esa canción?

Nelson Zapata: Siempre cuando muchos fans se nos acercaban, decían: “Es que la música de ustedes la escuchamos en las minitekas y en las minitekas y las minitekas”. Y nosotros pues vueltos locos porque no sabíamos lo que eran las minitekas (risas). En Nueva York, en ese tiempo, no conocíamos el término, de verdad que no. Entonces ahí empezamos a investigar qué eran las minitekas. Hasta a Paolo le preguntaba: “Ven, tú que eres venezolano, ¿sabes qué es una miniteka?”.

Paolo Tondo: Sí, yo le expliqué un poquito.

Nelson Zapata: Empecé a llamar a DJs, así: “Mira, explícamelo”. Tengo un pana, Wilson Arenas, acá. Digo: “Wilson, ¿qué es una miniteka? Explícamelo”. Quería que cada quien me diera una definición y, y de la música. Y yo dije: “Bueno, yo creo que sería aceptado hacer una canción sobre las minitekas”.

Entonces la hicimos bien al estilo merengue hip hop noventero, junto a mi hermano Winston de Jesús, que fue uno de los productores que también trabajó en El Tiburón, Another Night, 25 horas, Al otro lado del mar, etcétera. Yo dije: “Contigo, tenemos el sabor para hacerlo exactamente con esos sonidos” y así nace Miniteka.

Infobae Colombia: Hace un rato hablábamos de Regresa Al Nido, que es de las canciones que más suenan a merengue puro en el disco. ¿Cómo surgió esa canción?

Nelson Zapata: Estaba pensando en volver a la esencia, tenía que unir varias piezas: la pieza de dance, merengue, rap, pero también la romántica bailable. Me estaba bañando y me surgió esa melodía, ese gancho. Terminé de bañarme y agarré el teléfono, y con una nota de voz grabé esa melodía. Ahí acudí a mi primo Roy Tavaré, que también me ayudó en “25 horas”, cuando yo tenía las letras y él salió con la melodía. Le dije: “Mira, tengo esto, pero quiero que tú le pongas una melodía bien chévere”. Así se hizo, también con la participación de Paolo en las letras y la musicalización de Winston. Le dije: “Reúne a los músicos, el bajista, el saxofonista, el percusionista, para que quede como si esa canción se hubiera desprendido de un álbum anterior, pero que nunca salió”.

Infobae Colombia: ¿Cómo va a ser llevar este disco al en vivo? ¿Ya han estado trabajando en eso?

Nelson Zapata: Creo que también se reflejó la forma de hacerlo en la puesta en escena que tenemos ahora. Hemos agrandado la escena, depende del espectáculo que sea, tenemos más músicos en vivo, más vientos y todo eso.

Infobae Colombia: Eso lo vimos en Estéreo Picnic, de hecho...

Nelson: Exactamente. Ese fue el estreno del formato. Lo preparamos para Estéreo Picnic. Cuando estábamos produciendo música, yo decía: “Los vientos, claro, para que participen más los vientos, ahí vamos a meter otra vez”. Porque en un tiempo estábamos haciéndolo con cosas electrónicas y fue de las partes que yo dije que quería ahora, como que volver a la esencia. Ya con esa puesta en escena va a quedar superchévere cuando empecemos a agregar esas canciones, porque tenemos el equipo para hacerlo en vivo también.

Infobae Colombia: Una de las cosas que hablamos antes de ese Estéreo Picnic, era la complejidad de introducir nuevas canciones al repertorio cuando todos buscan los clásicos. ¿Siente que esta vez va a pasar lo mismo o va a ir a mejor la cosa en el sentido de sumar estos nuevos temas?

Nelson Zapata: Pues depende del tiempo que uno tenga, porque hay cosas que suceden. Por ejemplo, el show privado dice estrictamente “estas son las canciones que queremos”, y ya. O hay veces que dicen, “bueno, el show dura una hora y media, una hora y quince, una hora, 45 minutos”...

Uno no sabe, pero uno trata. Ahora, en las últimas cuatro presentaciones que hemos hecho sumamos un poquitico de Regresa el nido. El homenaje a Sandy & Papo sí lo tenemos ya de fija, porque lo preparamos para los shows, pero quedó tan bacano que yo le dije a los chicos: “Pero grabémosla en el estudio, las voces, y hagamos que esa canción sea parte de lo que será el nuevo álbum”. Entonces se incorporó, y ahora en Regresa el nido hacemos un pedacito. Entonces por ahora, en lo que se pueda, uno viene y lo introduce ahí.

Infobae Colombia: Si el Nelson Zapata que empezó Proyecto Uno en los 90 pudiera escuchar este disco, ¿qué cree que pensaría?

Nelson Zapata: Guau, creería que ve una continuidad de los discos que estábamos haciendo anteriormente, y estaría también feliz y orgulloso de poder seguir la línea, de poder tener la creatividad para seguir con canciones que conecten con el público. Ha sido curioso porque apostamos a hacer un álbum cuando en realidad ahora lo que hacen son sencillos, pero esta vez lo hicimos como a lo tradicional, en todas las formas.