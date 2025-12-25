El emotivo mensaje de Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, al no poder pasar Navidad con la empresaria

Mamá de Epa Colombia se refirió a la condena de su hija - crédito @epa_colombia/IG

Sin lugar a duda, el caso de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se ha convertido en uno de los que más interés despierta entre los conocedores del tema y sus seguidores, quienes todavía se preguntan las razones para mantener a la empresaria privada de la libertad por el caso Transmilenio.

Con motivo de la celebración de Navidad, Martha Rojas, madre de la empresaria de keratinas, compartió un emotivo mensaje recordando a su hija y pidiendo una vez más que Barrera Rojas pronto vuelva a casa junto a sus seres queridos.

“Hay reina de mi vida, una Navidad sin ti hija, pero Dios es grande, maravilloso y sabes él todo lo ve y esto muy pronto acabará y estaremos en familia con tu princesa, con tu amor (sic)”, escribió la mamá de Epa Colombia, dejando ver que el cariño por su hija sigue intacto y a la espera de un fallo favorable.

Rápidamente, los seguidores de Barrera Rojas no dudaron en reaccionar al mensaje de Martha Rojas, con comentarios como: “Esperemos que pronto Dane vuelva a casa con su hija y su esposa”; “hermosa esa madre, nunca dejó de estar pendiente de su hija y de su nieta”; “Epa que vuelva pronto a casa con su familia”, entre otros.

Epa Colombia festejó a sus trabajadores

La empresaria y creadora de contenido a pesar de estar tras las rejas, no fue ajena a la celebración para sus trabajadores, pues organizó una lujosa cena de despedida para los empleados de sus tiendas de keratinas en Bogotá.

La celebración tuvo lugar en el restaurante Andrés Carne de Res y fue coordinada por su pareja sentimental, Karol Samantha, que compartió imágenes y videos del evento en redes sociales.

A pesar de la ausencia de Barrera Rojas, las tiendas de keratinas han mantenido altos niveles de ventas durante la temporada navideña, con una afluencia significativa de clientas que incluso ha generado filas fuera de los locales. El negocio ha logrado mantenerse operativo gracias al respaldo del equipo de trabajo y el apoyo de Karol Samantha.

Durante la cena, Karol Samantha expresó su agradecimiento al personal por su lealtad y compromiso tras la detención de la empresaria.

En un mensaje durante el evento, señaló: “Gracias a todos por mantenerse en la empresa, por no dejar hundir el barco… Daneidy está muy agradecida con todos ustedes y aunque este año es diferente, esta es la despedida que ustedes se merecen”.

Asimismo, destacó la importancia del esfuerzo colectivo para que el negocio no sufriera un impacto negativo tras la captura de su fundadora.

En el plano legal, la defensa de Epa Colombia quedó a cargo del abogado Francisco Bernate Ochoa, que enfrenta el reto de revertir la decisión judicial que negó la prisión domiciliaria.

El letrado argumentó que la decisión desconoce la diversidad familiar, señalando que, en una pareja como la de Barrera Rojas, los roles parentales no se ajustan al modelo tradicional y la negativa constituye una discriminación de género.

La situación personal de la empresaria también ha sido objeto de atención mediática. Diana Celis, expareja de Epa Colombia, descartó una reconciliación y criticó a Karol Samantha por restringir el contacto entre ambas. Celis aseguró que su relación terminó tras episodios de desconfianza y manifestó que no tendría motivos para retomar el vínculo.

En medio del debate público, figuras como Yina Calderón han expresado su apoyo a Epa Colombia y han cuestionado a quienes, a su juicio, buscan aprovecharse de su ausencia. Calderón manifestó su confianza en una pronta liberación de Barrera Rojas, asegurando que espera un desenlace favorable para la empresaria.