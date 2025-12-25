Destruyen mega taller de carros bomba de disidencias de las Farc con casi dos toneladas de explosivos en Cauca

En la vereda San Ignacio, efectivos hallaron automotores y explosivos listos para ser usados en atentados. - crédito Ejército

Un mega depósito de explosivos de las disidencias de las Farc fue destruido en el norte de Cauca, golpeando la capacidad ofensiva de la estructura Jaime Martínez, organización criminal dirigida por alias Iván Mordisco. La operación, realizada en la vereda San Ignacio, jurisdicción del municipio de Buenos Aires, condujo al hallazgo de casi dos toneladas de material detonante y varios vehículos acondicionados para ataques con explosivos.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En el sitio, las autoridades encontraron una volqueta, un furgón y dos automóviles, todos preparados para ser empleados como carros bomba. Junto a estos vehículos se hallaron drones, cilindros adaptados con cargas explosivas y abundante munición.

Durante la intervención, se presentaron enfrentamientos con integrantes de la estructura armada ilegal. Los uniformados fueron recibidos con disparos por los presuntos responsables, quienes ya habían perpetrado el ataque del 16 de diciembre contra la estación de Policía de Buenos Aires, acción que implicó diez horas de hostigamiento con artefactos explosivos, granadas y ráfagas de fusil.

El material incautado en el taller clandestino incluía cilindros, drones y municiones adaptadas para acciones terroristas. - crédito Ejército

Responsables y antecedentes

La inteligencia militar atribuye la operación del taller a alias Cachorro, identificado como explosivista y cabecilla de la estructura Jaime Martínez. Según la información oficial, este sujeto ha sido señalado como responsable de múltiples ataques recientes contra la Policía Nacional y la población civil en el norte del Cauca. El historial de alias Cachorro incluye más de seis años de actividades criminales en la región.

El mega depósito formaba parte de una estrategia para acondicionar vehículos y drones con explosivos, con el propósito de ejecutar atentados de gran magnitud en Cauca y Valle del Cauca. Los vehículos incautados presentaban sistemas de iniciación eléctrica y activación por radiofrecuencia, lo que incrementaba el riesgo para las comunidades y las fuerzas del Estado.

Los uniformados lograron inutilizar cerca de dos toneladas de explosivos tras combates con integrantes de las disidencias de las Farc. - Ejército

Material incautado y destrucción controlada

Durante la operación, las tropas destruyeron de manera controlada cuatro vehículos acondicionados con artefactos explosivos, así como un depósito ilegal que contenía explosivos, armamento y municiones, material que sería utilizado para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en esta región del departamento.

Se incautaron cerca de 1.700 kilogramos de explosivos de alto poder, además de cinco artefactos de percusión tipo granada de mortero, catorce cilindros de gas de diferentes capacidades y once cargas propulsoras con sustancias explosivas. También se halló un control de dron y baterías, evidencia de la sofisticación logística de la organización ilegal.

Todos los elementos encontrados fueron destruidos de forma controlada por las autoridades, con el objetivo de evitar que fueran utilizados en acciones violentas. Esta acción representa un golpe significativo a la capacidad logística y operativa de la estructura Jaime Martínez.

Estrategia y respuesta oficial

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la operación es resultado del fortalecimiento de la inteligencia y de las capacidades diferenciales ordenado durante un consejo de seguridad en Popayán. En dicho encuentro se decidió aumentar el pie de fuerza, intensificar las investigaciones y focalizar esfuerzos para debilitar a las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

El funcionario señaló que se mantiene el ofrecimiento de recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita anticipar atentados y proteger la vida de los habitantes y uniformados en el Cauca. Sánchez destacó que este resultado es producto de la colaboración de la comunidad, que ha decidido denunciar y apoyar la acción del Estado contra los grupos armados ilegales.

El sitio desmantelado operaba bajo órdenes de alias Cachorro, señalado por su rol en recientes hechos violentos en la región. - crédito Ejército

Operaciones en curso y proyección

Las operaciones continúan por aire y tierra en el norte del departamento, con el objetivo de ubicar a los responsables de la instalación y manejo del taller clandestino. Los uniformados mantienen la ofensiva para cerrar espacios a las estructuras criminales y evitar nuevos atentados que puedan afectar la seguridad en la región.

Las autoridades reiteraron que la línea 107 está habilitada para recibir denuncias con absoluta reserva, con la finalidad de prevenir hechos violentos y reforzar la protección de la población civil frente a las amenazas de las disidencias armadas.