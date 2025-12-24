Jorge Iván Ospina arreció contra Claudia López y cuestionó lo que sería su incapacidad de estar en las consultas interpartidistas de marzo

El exalcalde Jorge Iván Ospina atacó a la precandidata presidencial Claudia López, que se habría quedado al margen de las consultas interpartidistas - crédito Alcaldía de Cali - Colprensa

La ausencia de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López de las grandes consultas interpartidistas para las elecciones presidenciales de 2026 ha desatado toda clase de comentarios en las redes sociales. Entre ellos, el del exmandatario de Cali Jorge Iván Ospina, que compartió sus señalamientos sobre este tema e hizo énfasis en lo que sería la debilidad de la política para integrarse en las alianzas que se están configurando con miras a la jornada 8 de marzo del 2026.

A través de su cuenta de X, Ospina lanzó un mensaje contra López, que inscribió su candidatura por firmas. “Una cosa es no estar en una consulta por decisión propia y estrategia como Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella y otra no PODER ir a una consulta porque nadie la quiere y no representa confiabilidad, Claudia López”, expresó Ospina, con lo que marcó distancia con la política bogotana y precisó cómo López sigue apartada de otros ejercicios democráticos.

De la misma manera, respaldó la construcción de consensos en la coalición de izquierda, en la que se siente identificado. “A todos aquellos que decidieron integrar ideas y esfuerzos y construir consensos desde la emulación en una consulta, felicitaciones, he decidido animar la del Pacto Amplio con Daniel Quintero, Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero”, añadió Ospina, que quiso resaltar la validez de los acuerdos para consolidar candidaturas competitivas.

Con este mensaje, el exalcalde Jorge Iván Ospina se fue contra la precandidata presidencial Claudia López, que todavía no hace parte de una consulta interpartidista - crédito @JorgeIvanOspina/X

¿Cómo van las consultas interpartidistas de cara al 8 de marzo?

Es válido destacar que en La Gran Consulta por Colombia confirmaron su participación los precandidatos Juan Daniel Oviedo, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y, de la misma manera, Paloma Valencia: que tomó la determinación de hacer parte de este proceso, tras la venia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el líder político del Centro Democrático, que dejó en manos de la congresista su presencia.

Según se supo, integrantes de esta coalición sostuvieron abiertamente que López “no cabe” en el grupo, ya que su admisión requeriría un consenso ausente entre los actores de este bloque; lo que de entrada supondría la oposición de figuras como Dávila, con la que ha tenido enfrentamientos. En ese orden de ideas, se conocieron que la estructura colectiva no está dispuesta a incorporar candidaturas ajenas a los acuerdos internos alcanzados.

Aunque algunos han propuesto incluir a la exalcaldesa Claudia López a La Gran Consulta por Colombia, lo cierto es que la precandidata está alejada de estas convocatorias - crédito @JDOviedoAr/X

Por su parte, también se registra su ausencia en la consulta del Frente Amplio, que responde a una “tajante” negativa de la exalcaldesa. Y todo porque López ha dejado clara su intención de establecer cualquier alianza con el sector liderado por el presidente Gustavo Petro, pues ha marcado un claro distanciamiento con los sectores del actual Gobierno; a la par de su decisión de no hacer acercamiento alguno con sectores de derecha, con los que tiene serias diferencias.

En consecuencia, la exalcaldesa ha justificado su estrategia sobre la base de consolidar una opción de centro verdaderamente independiente, aunque uno de los candidatos claramente definido en esta corriente, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, ya remarcó que no irá a ninguna consulta. Así ha buscado posicionarse como la aspirante que no está “ni con Petro ni con Uribe” y que quiere conectar con la gente en las calles.

A la par de La Gran Consulta de la centro-derecha, en los colectivos de izquierda se impulsa el proceso del Frente Amplio - crédito @ernestosamperp/X

Todo esto, en lugar de participar en lo que ha denominado ‘componendas’ o acuerdos burocráticos entre políticos, con lo que quiere diferenciarse así diferenciarse del resto de la clase política. Es oportuno recordar que tras su salida de la Alcaldía optó por renunciar al Partido Alianza Verde e inscribir un nuevo movimiento: Imparables, con el que recolectó más de dos millones de firmas para llegar a la primera vuelta sin apoyarse en partidos convencionales.

Con todo y ello, la exalcaldesa mantiene abierta la posibilidad de liderar o integrar una consulta propia en marzo de 2026, como se lo expresó en un documento a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero que condicionada a la aparición de otros candidatos de centro que compartan su visión de independencia y lucha anticorrupción. Una misión que hasta el momento no ha tenido resultados positivos para sus intereses.