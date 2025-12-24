Colombia

Gustavo Petro anunció cambios en el Soat para 2026: propuso ajustar el cobro según la capacidad del vehículo

Las nuevas condiciones de este seguro, según proyecciones y filtraciones, modificarán los valores a pagar para vehículos particulares, motocicletas y transporte público, motivadas por la inflación y la siniestralidad vial de los últimos meses

El presidente colombiano reveló ajustes tarifarios para el seguro vehicular obligatorio durante un balance de gobierno - crédito Presidencia/X

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) sufrirá importantes modificaciones en 2026, según anticipó el presidente Gustavo Petro durante una intervención pública en vísperas de la Navidad.

El mandatario, al presentar un balance de acciones junto con su gabinete, informó sobre ajustes en puntos clave de la economía nacional que afectarán directamente el gasto de los consumidores, entre ellos, las tarifas del Soat. La noticia generó expectativa debido a su impacto en más de la mitad del parque automotor colombiano y a la filtración de un documento que revela detalles técnicos de la nueva política tarifaria.

Durante su declaración, Petro señaló que el sistema de aseguramiento y el Soat requieren reformas profundas, indicando: “Las cotizaciones y aportes al sistema crecen menos que el presupuesto nacional, aseguramiento y Soat, que yo quiero que el Soat sea impuesto y que la capacidad del carro sea más aguda para cobrar el Soat. Es decir, las motos y pequeños vehículos disminuyen lo que deben pagar por Soat y aumentan los dos cuatro puertas”.

Las nuevas tarifas del Seguro
Las nuevas tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito estarán ligadas a la inflación y al aumento de la siniestralidad vial - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El presidente también explicó la necesidad de un decreto de emergencia para corregir inequidades señaladas por la Corte Constitucional, ya que el Congreso no habría avanzado en la materia.

Cabe resaltar que en 2025, las tarifas del Soat experimentaron una reducción aproximada del 8,68% para categorías de vehículos que no están sujetas a un rango diferencial por riesgo. Estos segmentos, que representan el 52% del parque automotor nacional, pagaron los siguientes valores, de acuerdo con la información difundida por el gobierno:

  • Ciclomotor: 117.900 pesos
  • Motos: Entre 243.400 y 326.300 pesos, según el cilindraje
  • Moto carro, tricimoto y cuadriciclo: 758.300 pesos
  • Motocarro: 367.800 pesos
  • Camperos y camionetas: Entre 789.600 y 1.269.000 pesos
  • Carga o mixto: Entre 884.700 y 1.615.500 pesos
  • Oficiales especiales: Entre 995.500 y 1.504.700 pesos
  • Vehículos familiares: Entre 445.300 y 751.300 pesos

Según un documento filtrado y citado por El Carro Colombiano, la Superintendencia Financiera de Colombia prepara una actualización tarifaria para el Soat que entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Este ajuste contempla un incremento general cercano al 5%, ligado principalmente a la inflación acumulada y al comportamiento de la siniestralidad vial durante el último año.

No obstante, el aumento no será uniforme: los segmentos más afectados serían las motocicletas y el transporte público, mientras que algunos automóviles particulares experimentarían una leve rebaja en el valor del seguro.

La Superintendencia Financiera de Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia anunciará antes de finalizar 2025 la circular oficial sobre las tarifas y condiciones definitivas del Soat - crédito Colprensa

Una de las variaciones más notables recaerá en las motocicletas de menos de 100 centímetros cúbicos, que actualmente pagan 243.700 pesos y pasarían a abonar 256.240 pesos, un incremento del 5,1%. Para motos con cilindraje entre 100 y 200 centímetros cúbicos, el Soat subiría de 326.600 a 343.336 pesos. En el caso del transporte público individual, como los taxis con menos de 1.500 centímetros cúbicos y hasta nueve años de antigüedad, la tarifa aumentaría de 268.200 a 281.929 pesos.

En contraste, los automóviles particulares de menos de 1.500 centímetros cúbicos y con antigüedad inferior a nueve años, verían una disminución en la tarifa, pasando de 445.600 a 442.440 pesos, lo que representa una reducción del 0,7%. Aunque el alivio es leve, marca una diferencia en relación con el aumento generalizado.

Expertos consultados por Noticias RCN señalan que la lógica detrás de la actualización responde tanto a factores económicos como a riesgos asociados. “Va a ser en costos reales de lo que tenemos este año, del orden del 5%, que es la inflación acumulada de los primeros meses. Se aplica directamente a quienes reciben hoy un descuento del 50% del Soat, que son las motos y los vehículos de transporte público”, afirmó Darío Hidalgo, profesor de transporte de la Universidad Javeriana.

El ajuste también se apoya en el comportamiento reciente de la siniestralidad vial. Según destacaron los especialistas, aunque el incremento no es considerado desproporcionado, responde a un mayor número de accidentes y atenciones médicas asociadas al tránsito.

El Soat mantendrá su cobertura
El Soat mantendrá su cobertura universal para gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos e indemnizaciones por accidentes de tránsito en Colombia - crédito Infobae

Pese a las filtraciones y declaraciones, la Superintendencia no ha oficializado las nuevas tarifas ni las condiciones definitivas para 2026. Se espera que la circular final se publique antes de concluir el 2025, confirmando los cambios y ajustes anunciados.

Finalmente, entre los aspectos fundamentales del Soat se mantiene la cobertura universal para personas lesionadas en accidentes de tránsito, incluyendo gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos, incapacidad permanente, fallecimiento, gastos funerarios y transporte para afectados, dentro de los topes establecidos.

La obligatoriedad del Soat sigue vigente para todos los vehículos que circulan en el país, incluidos los de origen extranjero en tránsito temporal. El seguro cubre a conductores, ocupantes, pasajeros de servicio público y peatones, pero no aplica a daños patrimoniales o accidentes ajenos al tránsito automotor.

Temas Relacionados

Soat 2026Valor Soat 2026Gustavo PetroSuperintendencia Financiera de ColombiaTarifas Soat 2026Colombia-Noticias

