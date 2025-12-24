Exministro puso contra las cuerdas a Mauricio Cárdenas tras desempolvar ácido mensaje de Vicky Dávila: solo los une el “antipetrismo”

Juan Fernando Cristo recordó unas palabras de Vicky Dávila, ahora que desde el centro-derecha se muestran unido, al revelar que no fue así siempre - crédito Facebook

El enfrentamiento entre Juan Fernando Cristo, exministro del Interior durante el Gobierno de Gustavo Petro, y Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y actual precandidato presidencial en la consulta de centro-derecha que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, tomó un giro inesperado en redes sociales.

El exministro Cristo desenterró un mensaje de Vicky Dávila, reconocida periodista colombiana y candidata que también irá a la ‘Gran Consulta por Colombia’, junto con otras personalidades de la política, en el que atacaba de manera feroz a Cárdenas, actual compañero dentro de la coalición.

Todo comenzó cuando Juan Fernando Cristo reaccionó a la sumatoria de perfiles en la consulta anunciada por los sectores de centro-derecha del país, al destacarse que, según él, este ejercicio político no tiene más propósito que “derrotar a Petro” y que, a diferencia de lo que alegan los organizadores de la consulta, lo único que los une es el “antipetrismo”.

Juan Fernando Cristo dejó claro que la consulta de centro-derecha no tiene una propuesta clara para el país - crédito @CristoBustos/X

En su crítica, Cristo no dudó en señalar que los partidos y figuras de la oposición carecen de una propuesta coherente de país, al tiempo que cuestionó la falta de una agenda reformista para resolver problemas sociales y políticos.

Además, instó a los sectores de izquierda a no seguir la misma tendencia polarizante y a presentar una visión clara para el país que abogue por reformas sociales, institucionales y económicas.

Mauricio Cárdenas, que también forma parte de la consulta junto a Paloma Valencia, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, no dudó en responder al asegurar que no se trata solo de un consenso enfocado en el “antipetrismo”, sino en la urgencia de restaurar el orden, la seguridad y las oportunidades en Colombia.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo (de izquierda a derecha) integran la Gran Consulta por Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

El exministro afirmó que la crítica de Cristo estaba sesgada, ya que provenía de una postura alineada con la actual administración. Aunque trato de señalar que ellos no solo buscaban ir contra el presidente, lo cierto es que uno de los puntos en común entre quienes participan en la consulta es la oposición a que alguien de izquierda se mantenga en el poder.

Con una frase que buscaba restar valor a las críticas de Cristo, Cárdenas afirmó: “Lo entiendo, Juan Fernando, si yo hubiera sido ministro de este gobierno también estaría pidiendo que despetrificaran la política para que me despetrificaran a mí (sic)”.

“Por lo demás, se equivoca: no nos une el ‘antipetrismo’, nos une la sensatez, las ganas de trabajar en equipo y la urgencia de devolverle al país seguridad, autoridad, orden y oportunidades (sic)”, agregó el aspirante a la presidencia en su cuenta de X.

Mauricio Cárdenas no tardó en responder a las críticas de Cristo, asegurando que su coalición no se basa en el “antipetrismo” - crédito @MauricioCard/X

Este fue el mensaje que Cristo usó como recurso para dejar en silencio a Cárdenas

Sin embargo, fue en este momento cuando Juan Fernando Cristo sacó a relucir un mensaje de Vicky Dávila, fechado en febrero de 2025, que no dejó indiferente a nadie.

En un post que rápidamente se viralizó, Cristo escribió: “Apreciado Mauricio, supongo que este es buen ejemplo de cómo están unidos en sus ideas y no en el antipetrismo”, seguido de la captura del mensaje de Dávila, que sin rodeos atacaba a Cárdenas de manera contundente.

El mensaje de la periodista, por su parte, no escatimó en críticas; en él, la candidata calificaba a Mauricio Cárdenas como un “politiquero de toda la vida” que estuvo vinculado a los principales gobiernos del país desde la década de 1990.

Juan Fernando Cristo desató una nueva polémica dentro de la coalición de centro-derecha al revelar un mensaje de Vicky Dávila - crédito @CristoBustos/X

Entre los señalamientos más duros que Dávila le hizo a Cárdenas, destacó su papel en la reforma del IVA, que aumentó la tarifa de 16% a 19%, así como su responsabilidad en lo que calificó como un “despilfarro de la bonanza petrolera de 2011”.

Además, apuntó contra el exministro por ser uno de los principales responsables de la creación de nuevas agencias para favorecer a “amigos congresistas”, un fenómeno que, según la comunicadora, contribuyó a la burocratización del Estado.

En una parte de su mensaje, Vicky Dávila señaló: “Ni hablar del escándalo de Reficar. Por ‘expertos’ así, con tanta ‘experiencia’, estamos cómo estamos. Ahora se tratan de presentar como la solución a todos los problemas. Ya tuvieron 30 años para hacerlo. ¿Por qué solo hasta ahora se les ocurren nuevas y ‘buenas’ ideas? Porque son politiqueros y buscan votos. Fracasados”.

Vicky Dávila no escatimó en críticas hacia Cárdenas, acusándolo de ser uno de los principales responsables de la burocratización del Estado, en febrero de 2025 - crédito Colprensa

Este mensaje generó un gran alboroto en las redes sociales y destacó las tensiones dentro de la coalición de centro-derecha, ya que Juan Fernando Cristo reveló que la unión de estos líderes no se basaba en lo que ellos afirmaban, debido a las diferencias públicas que habían existido en el pasado.