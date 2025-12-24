El Banco de la República reveló los problemas que trajo para Colombia el aumento del salario mínimo que decretó Petro para 2025

El Emisor ve dificultades para alcanzar la meta de inflación anual del 3% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El Banco de la República volvió a advertir sobre un repunte inflacionario en la segunda mitad de 2025, lo que rompió la tendencia descendente observada en 2024. Datos oficiales muestran que la inflación en Colombia en este año registró un 5,5% anual en octubre y 5,3% en noviembre, ambos valores superiores al mínimo de 4,8% alcanzado en junio y por encima de las previsiones iniciales del equipo técnico del Emisor. El nuevo ciclo al alza se atribuye al auge de la demanda interna y a la persistente indexación de precios y salarios, en un entorno donde la política monetaria se mantuvo restrictiva, lo que permite solo un ajuste marginal en la tasa de interés de referencia de 9,5% a 9,25% en abril.

Según el último análisis banco central denominado “Desempeño y perspectivas de la economía colombiana”, elaborado por los expertos Jorge Toro y Juan Esteban Carranza, el comportamiento actual de la inflación contrasta de manera importante con la trayectoria descendente que predominó en 2024. Ese año, la inflación pasó de 9,3% en diciembre de 2023 a 5,2% al cierre de 2024.

Sin embargo, dicho descenso se interrumpió en la primera mitad de 2025 y, desde junio, la tendencia viró al alza. “La gran mayoría de los rubros de la canasta familiar explican la rigidez inicial de la tasa de inflación anual y sus incrementos recientes”, puntualizó el organismo en el balance.

Durante 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se aceleró. De acuerdo con el Banco de la República, ante un avance de 1,6% en 2024 y de solo 0,7% en 2023, los tres primeros trimestres del año en curso mostraron variaciones anuales de 2,7%, 2,5% y 3,4%, respectivamente. El dinamismo superó las previsiones y reflejó un fortalecimiento considerable del consumo de los hogares, en especial, en bienes duraderos y semidurables, así como un incremento en la formación bruta de capital fijo y un crecimiento sustancial en el consumo público, que aumentó 15,2% en el tercer trimestre.

Presiones sobre los precios

Por supuesto, el impacto de este impulso de la demanda interna se manifestó en las presiones sobre los precios, según el diagnóstico oficial. “Este repunte se produjo a pesar de una política monetaria que ha permanecido en terreno contractivo, pero que se ha visto enfrentada a un crecimiento significativo de la demanda interna, impulsado por el aumento del gasto privado y público”, advirtió el Banco de la República.

Asimismo, el mercado laboral contribuyó al escenario, ya que la tasa de desempleo en octubre descendió a mínimos históricos: 8,8% para el total nacional y 8,5% en el área urbana desestacionalizada. La creación de empleo fue liderada por trabajadores asalariados, lo que apoyó la reducción de la informalidad y reforzó tanto los salarios como las expectativas de consumo.

Impacto del aumento del salario mínimo

Uno de los factores estructurales que potenciaron el ascenso de la inflación en 2025 fue el fenómeno de la indexación de precios. El Emisor destacó que los incrementos del salario mínimo, muy superiores a la inflación registrada, elevaron la referencia nominal utilizada para ajustar los precios de numerosos bienes y servicios intensivos en mano de obra. Según el organismo, la dinámica es una de las causas que remarcaron la persistencia de la inflación, sobre todo, en bienes y servicios de la canasta básica.

“La Junta ha destacado que el incremento de la inflación total y la inflexibilidad de la inflación básica sin alimentos ni regulados revelan síntomas de indexación de precios y de fortaleza de la demanda interna que requieren ser enfrentados con una postura contractiva de la política monetaria”, dice el análisis.

La política monetaria, en consecuencia, permaneció en una posición restrictiva durante 2025, con un único ajuste descendente en la tasa de interés de referencia de 9,5% a 9,25% en abril, sin nuevas reducciones en el resto del año. El contexto, marcado también por expectativas de inflación en aumento y riesgos asociados al salario mínimo para 2026, limitó las posibilidades de un relajamiento monetario más amplio.

Qué contribuyó a la inflación

El análisis del Banco de la República resalta que casi todos los componentes de la canasta familiar contribuyeron a la persistencia inflacionaria.

Alimentos: la inflación se duplicó desde diciembre de 2024 hasta octubre de 2025, al pasar de 3,3% a 6,6%; en noviembre se moderó a 5,7%.

Bienes y servicios regulados: registraron una baja de 7,3% a 6,3% entre diciembre y octubre, aunque este nivel aún duplica el objetivo general de inflación debido al peso de las tarifas de energía y gas.

Inflación básica (sin alimentos ni regulados): redujo su ritmo de 5,2% a 4,8% entre diciembre de 2024 y junio de 2025, pero reanudó su ascenso desde julio, manteniéndose en torno a 4,8%.

La persistencia de estos indicadores superó las proyecciones previas y, según el banco central, evidencia tensiones tanto de oferta (en alimentos y regulados) como de demanda (en otros bienes y servicios básicos).

Crecimiento económico sólido

De igual forma, el repunte inflacionario de 2025 ocurrió en un contexto de crecimiento económico más sólido. El Banco de la República estima que el PIB cerrará el año con un aumento de 2,9%, cifra que supera a la de los dos años precedentes. El sector terciario —servicios, comercio, transporte, alojamiento y actividades financieras— encabezó el avance, complementado por un buen desempeño en el agro y una recuperación progresiva de la industria manufacturera, a pesar de la debilidad en el segmento de edificaciones.

El entorno de expansión implicó un crecimiento de las importaciones superior al 10% anual, una ampliación del déficit comercial y una mayor participación del empleo asalariado. Todos estos elementos crearon un escenario en el que la demanda interna fue clave en la dinámica de precios durante el año. Al mirar hacia 2026 y 2027, el Banco de la República advierte varios factores de riesgo que podrían condicionar el comportamiento de la inflación:

Precios de los alimentos y los servicios regulados

Riesgo de que el aumento del salario mínimo para 2026 nuevamente supere la inflación observada y la productividad podría fortalecer las presiones de indexación.

Eventuales movimientos en el mercado cambiario —cambiando los flujos de capital internacional— podrían trasladarse a los precios internos.

Así las cosas, la entidad prevé que la reducción de la inflación será progresiva y dependerá de la moderación de estos factores. El Banco de la República anticipa que el proceso de convergencia hacia la meta oficial de 3% todavía llevará tiempo y solo se alcanzaría a partir del segundo semestre de 2027, condicionado a la evolución de los determinantes estructurales de precios y salarios, así como al entorno internacional.