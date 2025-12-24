Colombia

Así llegó Navidad a los hogares de los famosos en Colombia: algunas de las decoraciones más comentadas

Las celebridades colombianas han compartido en redes sociales cómo transforman sus hogares para las fiestas de fin de año, mostrando desde árboles iluminados hasta detalles personalizados que reflejan el espíritu navideño y contagian alegría a sus seguidores

La temporada navideña en Colombia ha transformado tanto los espacios públicos y los hogares de cada ciudadano como los de las celebridades, que cada año presumen el trabajo y esmero que le metieron a la creatividad en sus casas con el ánimo de compartir con sus seguidores fotos y videos.

Silvy Araujo, Alejandra Giraldo, la creadora de contenido Mafe Méndez y Ornella Sierra son algunas de las famosas que postearon publicaciones en las redes sociales en las que dejaron ver cómo les quedaron sus residencias para las festividades.

Sin embargo, no fueron las únicas, ya que las celebridades colombianas como La Segura y Luisa Castro también mostraron que estaban en el proceso de decoración en su vivienda, pero no dejaron en el perfil el resultado final, a diferencias de las primeras famosas mencionadas.

Para Natalia Segura y Luisa fue más importante evidenciar en las historias de Instagram que estuvieron poniendo el árbol de Navidad, luces, guirnaldas y muñecos hasta altas horas de la noche a principios de diciembre, comieron y disfrutaron durante el proceso de elaboración en compañía de familiares.

Aunque fueron varias las creadoras de contenido, presentadoras y modelos que indicaron en sus respectivas redes sociales que estuvieron juiciosas organizando la Navidad en sus hogares, solo unas pocas compartieron el resultado final con sus seguidores y los detalles tanto del proceso como de la decoración.

Por ejemplo, en el caso de la presentadora de Noticias Caracol Alejandra Giraldo, dejó ver que su árbol de Navidad este año está dedicado a sus mascotas, pues en lugar de bolas o flores, puso muñecos y son las caras de sus perritos; Prana y Napo que fallecieron, los cuales recuerda en su día a día, y Salva con Vitta, que son los que conviven con ella actualmente. Además, puso luces y los nombres de los animalitos junto al de ella y su esposo.

Mientras que Ornella Sierra tuvo una decoración más sencilla, pero muy a su estilo, pues siempre ha indicado que su color favorito es el rosado, y aprovechando que por primera vez estaba en su apartamento como independiente en Bogotá, lo adecuó con todos los elementos necesarios de ese tono.

Armó un árbol de Navidad pequeño, lleno de brillos, flores, helados y cupcakes. En las mesas de centro puso velas aromáticas, galletas de jengibre y un Papa Noel rosado.

Ya llevo más de un año construyendo mi hogar y es primera vez que armo la Navidad yo sola (ni les cuento lo orgullosa que estoy). A mi gusto desde 0, la verdad me divertí muchísimo y me quedo hermosa”, expresó la creadora de contenido.

Así quedó la decoración de Navidad de Ornella Sierra - crédito @ornellasierra/IG

La que sí no escatimó en gastos y lujos fue la creadora de contenido fitness y entrenadora personal Silvy Araujo que, incluso, posteó un reel contando los cambios que realizó en su hogar, mostrando las personas que le colaboraron y el resultado final del trabajo que realizó para crear la decoración de Navidad ideal.

“Después de varios días de mucha dedicación, por fin hemos terminado la Navidad en esta casa. Llegó la Navidad a mi casa, mi época favorita del año. Y obvio, no voy a comprar adornos nuevos cada año. La clave, usar lo que tienes y darle un giro distinto. Así que armé un mood board e imprimí todo, cómo me soñaba la Navidad en casa este año... No sé si te acuerdas, el año pasado eran bolas grandes, vino tinto, rojas, en forma de caracol con unas velas en el árbol. Ahora, este año va a ser las mismas bolas, pero otro diseño... Y también queríamos ponerle un poquito más de detalle a la casa. Entonces, en la chimenea pusimos una guirnalda también en la puerta...”, explicó la influenciadora.

“Ahora, queremos tener muchos regalos rojos y vino tinto debajo del árbol... Pedí unas cosas para decorar las mesas, el sofá, muñequitos que amé. Ahora, el toque especial del árbol. Yo me soñaba un lazo supergrande y lo amé. Le dio el toque especial”, finalizó.

Silvy Araujo presumió la decoración de Navidad en su casa - crédito @silvyaraujo/IG

Finalmente, otra de las personalidades que le metió bastante actitud, presupuesto e imaginación a la decoración fue la influenciadora bogotana Mafe Méndez, que también posteó todos los detalles en su perfil de Instagram.

De acuerdo con las imágenes, Méndez realizó el Mafe’s Town todo un pueblo navideño a su gusto y estilo, que recorre todo el apartamento en el que vive en la capital del país.

Árbol de Navidad, guirnalda en las escaleras, luces, bolas navideñas, Papás Noel de todo los tamaños, renos, regalos y hasta un buzón con la bienvenida a su hogar.

“La Navidad se prendió en esta casa”, aseguró.

Mafe Méndez prendió la Navidad en su casa y armó todo un pueblo - crédito @lamafemendez/IG

