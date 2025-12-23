Colombia

Tribunal avala conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango y cierra litigio por la emergencia de 2018

Un tribunal de arbitramento aprobó la conciliación entre EPM y la Sociedad Hidroituango, con aval de la Procuraduría, para cerrar el litigio surgido tras la emergencia de 2018 y definir un marco jurídico y financiero para el proyecto

Guardar
El alcalde de Medellín, Federico
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirieron públicamente a la decisión, destacando que la conciliación permite resolver un conflicto entre Hidroituango y EPM - crédito EPM

La aprobación de la conciliación entre EPM y la Sociedad Hidroituango fue confirmada tras una decisión adoptada por un tribunal de arbitramento, que avaló el acuerdo con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, según información publicada por Revista Semana.

La determinación pone fin al proceso jurídico originado por la emergencia registrada en 2018 en la central hidroeléctrica ubicada en Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirieron públicamente a la decisión, destacando que la conciliación permite resolver un conflicto de largo aliento entre las dos entidades vinculadas al proyecto.

- crédito EPM /
- crédito EPM / Sitio web

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambos funcionarios señalaron que el acuerdo fue trabajado durante los últimos dos años, en el marco de sus administraciones.

“Desde hace dos años, cuando llegamos al Gobierno, el gobernador Andrés Julián Rendón y yo venimos trabajando en un acuerdo gana-gana para Antioquia, Medellín y Colombia. Hoy, el Tribunal de Arbitramento aprobó la conciliación EPM–Sociedad Hidroituango, con aval de la Procuraduría”, afirmó el alcalde de Medellín, quien también preside la junta directiva de EPM.

De acuerdo con lo expuesto por Gutiérrez, la conciliación aprobada contempla la protección del patrimonio público, la sostenibilidad financiera de EPM y la garantía de generación de energía para el país, aspectos que fueron resaltados dentro del alcance del acuerdo.

El mandatario agregó que los recursos derivados del cierre del litigio estarán orientados a inversión social, sin detallar montos específicos.

- crédito @FicoGutierrez/X
- crédito @FicoGutierrez/X

La Sociedad Hidroituango es la propietaria del proyecto hidroeléctrico y su composición accionaria corresponde en 52,8 % a la Gobernación de Antioquia y en 46,3 % a EPM.

Además de ser socia, EPM actúa como contratista principal de la obra, en virtud de un contrato tipo Boomt —construir, operar, mantener y transferir— formalizado en 2011, según explicó El Colombiano en publicaciones previas.

El origen del litigio se remonta a la emergencia ocurrida en 2018, cuando la Sociedad Hidroituango presentó una demanda ante la Cámara de Comercio de Medellín, solicitando que EPM respondiera por presuntos incumplimientos contractuales relacionados con los sobrecostos y las fallas técnicas presentadas durante la contingencia.

En diciembre de 2023, el tribunal arbitral que conoció el caso determinó que EPM era responsable de los sobrecostos y de las fallas del Sistema Auxiliar de Desviación, ordenándole el pago de 781.828 millones de pesos para cubrir gastos financieros y trabajos de reparación. Esa decisión fue posteriormente controvertida por EPM ante el Consejo de Estado.

El 23 de julio de 2024, el Consejo de Estado admitió el recurso presentado por EPM y suspendió los efectos del fallo arbitral, abriendo la puerta a un escenario de negociación entre las partes. Tras la llegada de nuevas administraciones a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia, se impulsaron conversaciones orientadas a alcanzar una salida concertada.

- crédito Alcaldía de Medellín
- crédito Alcaldía de Medellín

En un oficio remitido al Concejo de Medellín, EPM informó que se encontraba “trabajando en la construcción de un acuerdo integral que permita lograr la resolución definitiva de los conflictos jurídicos y económicos”, aclarando que dicho proceso estaba sujeto a los procedimientos y decisiones del tribunal arbitral competente.

La conciliación ahora aprobada formaliza ese proceso de diálogo y deja sin efecto las controversias judiciales en curso entre EPM y la Sociedad Hidroituango. Según lo anunciado por el alcalde Gutiérrez, los detalles técnicos, financieros y operativos del acuerdo serán presentados en enero de 2026, una vez se surtan los trámites internos correspondientes.

El gobernador Andrés Julián Rendón también se pronunció sobre la decisión, alineándose con la postura de la Alcaldía de Medellín y señalando que el acuerdo permite dar continuidad institucional al proyecto hidroeléctrico, considerado estratégico para el sistema energético nacional.

La central Hidroituango es la hidroeléctrica más grande del país y su entrada plena en operación ha sido objeto de seguimiento permanente por parte de autoridades locales, regionales y nacionales desde la emergencia de 2018, debido a su impacto en la generación de energía y en las finanzas públicas

Temas Relacionados

HidroituangoEPMFederico GutiérrezConciliaciónColombia-noticias

Más Noticias

Pico y placa en Cartagena hoy 23 de diciembre de 2025, así regirá la medida

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este martes

Pico y placa en Cartagena

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 23 de diciembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa en Villavicencio:

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Que los cortes de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

En qué barrios de Bogotá

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este martes 23 de diciembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa: qué autos

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 23 de diciembre de 2025

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Medellin este martes

Tenga en cuenta: este es
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

La artista colombiana más buscada

La artista colombiana más buscada de 2025 mantuvo a sus fans conectados con su talento y perseverancia

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica por la “doble moral” de las personas: “De eso está lleno el mundo”

Polilla reveló cómo fue su primera vez en la intimidad con la Gorda Fabiola: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”

Cayó el chance con uno de los números de Diomedes Díaz y le alegró la Navidad a más de uno

Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich