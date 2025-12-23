Tenga cuidado: esta nueva estafa de billete en cajeros automáticos en Colombia

Una persona con gorro de Papá Noel realiza una transacción en un cajero automático, retirando dinero en efectivo en plena época navideña. La imagen refleja el aumento de operaciones bancarias y la importancia del efectivo durante las festividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de año y la llegada de la temporada navideña coinciden con un mayor flujo de personas en cajeros automáticos, motivado por pagos de primas, ahorros y gastos propios de diciembre.

En ese contexto, se ha identificado una modalidad de engaño que busca aprovechar descuidos breves durante los retiros de efectivo. El fenómeno fue documentado por Revista Semana y ha sido denominado “La estafa del billete”.

Esta práctica se presenta, según los reportes, en cajeros que operan con normalidad, donde la víctima no percibe anomalías técnicas evidentes.

Según la denuncia, los ladrones buscarían desocupar cuentas bancarias - crédito Freepik

El mecanismo inicia cuando la persona se dispone a retirar dinero y detecta un objeto extraño, generalmente un billete visible, que parece estar atrapado en la ranura del dispensador o ubicado en el suelo cercano al cajero.

La distracción se convierte en el punto clave del engaño. Al intentar tomar el billete o verificar su origen, el usuario desvía la atención de la pantalla y del teclado durante algunos segundos. Ese lapso resulta suficiente para que terceros obtengan información sensible, especialmente la clave personal, ya sea mediante observación directa o con ayuda de dispositivos previamente instalados.

De acuerdo con la descripción del caso, no se trata de un robo con intimidación ni uso de fuerza, sino de una estrategia basada en el apuro y la sorpresa. La percepción de estar frente a una oportunidad inesperada provoca que la persona baje la guardia, lo que facilita la acción de quienes observan el procedimiento desde cierta distancia o se ubican estratégicamente cerca del cajero.

cajero automático naranja, pantalla digital, botones numéricos, banco moderno, retiro de efectivo, terminal electrónica, interfaz sencilla, tecnología financiera - VisualesIA

En algunos escenarios, los responsables actúan de manera directa, mientras que en otros el entorno ya ha sido alterado con anticipación. Entre las técnicas mencionadas se encuentran la instalación de pequeñas cámaras ocultas en la estructura del cajero, la colocación de cubiertas falsas sobre el teclado para registrar la digitación de la clave o adaptaciones en la ranura donde se inserta la tarjeta.

Estos dispositivos suelen ser difíciles de detectar a simple vista, ya que se integran con el diseño del cajero automático. Las cámaras, por ejemplo, pueden quedar disimuladas en partes superiores o laterales, orientadas de forma precisa para captar los movimientos de la mano. Las cubiertas del teclado replican la textura original, lo que impide identificar diferencias inmediatas.

Una vez obtenida la información, los datos permiten realizar transacciones no autorizadas en un corto periodo. Según especialistas citados en el reporte, el vaciado de una cuenta puede ejecutarse en cuestión de minutos si se cuenta con la clave y los datos de la tarjeta, especialmente durante horarios de alta actividad bancaria.

El incremento de estas prácticas coincide con el aumento estacional de retiros en diciembre, cuando los usuarios suelen acudir con mayor frecuencia a cajeros automáticos. Este contexto facilita que los movimientos pasen desapercibidos entre el flujo constante de personas, reduciendo la posibilidad de una reacción inmediata.

Cajero automático color naranja con pantalla activa y teclado numérico, listo para realizar operaciones bancarias rápidas y seguras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones difundidas ante esta situación incluyen desconfiar de cualquier objeto fuera de lugar, evitar recoger elementos ajenos durante la transacción y cancelar la operación si se detecta algo inusual.

También se sugiere cubrir el teclado al digitar la clave, revisar visualmente el cajero antes de usarlo y preferir ubicaciones con buena iluminación y vigilancia.

Otro aspecto señalado es la importancia de actuar con calma, incluso en momentos de afluencia o prisa. La presión por retirar dinero rápidamente puede favorecer errores, mientras que una revisión breve del entorno puede ayudar a identificar irregularidades en la estructura del cajero.

La información conocida por la Revista Semana advierte que la modalidad no depende de tecnología sofisticada, sino del comportamiento humano frente a estímulos inesperados.

Por ello, la prevención se centra en mantener la atención durante todo el proceso y en no asumir que un cajero en funcionamiento normal está libre de riesgos.

Durante la temporada navideña, cuando el movimiento bancario se intensifica, las autoridades y expertos reiteran la necesidad de priorizar la seguridad al realizar retiros. La información disponible indica que una distracción de segundos puede derivar en la pérdida total de los recursos depositados en una cuenta bancaria, sin que la víctima lo advierta de inmediato.