Salario mínimo de 2026: “Esta noche habrá señales”, informó el ministro del Trabajo antes de revelarse el aumento del sueldo

Antonio Sanguino habló de la historia del salario mínimo en Colombia en el contexto de la discusión del aumento del mismo para el siguiente año - crédito @AntonioSanguino

La expectativa nacional está centrada en la noche del 23 de diciembre en el inminente anuncio oficial sobre el aumento del salario mínimo de 2026, luego de que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, generó revuelo con un mensaje en sus redes sociales.

“Para quienes me preguntan por el incremento del salario mínimo para el 2026... no diré nada, pero esta noche habrá señales”, escribió el funcionario en X. La expectativa creció en las últimas horas, ante la confirmación de una alocución presidencial que podría revelar el monto definitivo. La misma la dará el presidente Gustavo Petro sobre las 7:00 p. m.

Y es que el proceso de negociación salarial se vio marcado por la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las centrales obreras, que insisten en un alza del 16%, y los empresarios, que proponen un 7,21%. Ante el estancamiento de la mesa de concertación, la decisión final sobre el aumento recaerá una vez más en el Gobierno nacional, que expedirá el decreto antes de Navidad.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, confirmó que el aumento del salario mínimo se dará a conocer el 23 de diciembre - crédito @AntonioSanguino/X

Desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantaron que el aumento girará en torno al 11%, lo que equivaldría a $157.000 adicionales y llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a $1.580.000 mensuales (sin auxilio de transporte). Benedetti mencionó que un ajuste del 12% está igualmente sobre la mesa y que la cifra oficial podría incluso ascender a un 13%, con lo que el salario sería $1.608.555, lo que representaría un aumento de $185.055 frente al monto actual.

De confirmarse estos escenarios, el auxilio de transporte también experimentaría un incremento proporcional de $26.000, con lo que alcanzaría los $226.000. Así, el ingreso mensual total para quienes perciban el salario mínimo podría ubicarse en $1.834.555 en 2026, sumando ambos conceptos.

Historia de la concertación y el papel de los trabajadores

Por medio de un video publicado con anterioridad, pero el mismo 23 de diciembre, el ministro Antonio Sanguino remarcó la evolución de la negociación salarial y el cambio en la participación de los trabajadores. “El salario mínimo existe desde 1949, pero la mesa de concertación del salario mínimo ha sido una conquista, y como toda conquista, ha sido también una lucha larga”. Sanguino recordó que “la mayoría, por decisión mezquina de sus gobiernos, nunca se sentaron a negociar el salario mínimo en condiciones de igualdad para las y los trabajadores”, al señalar así las dificultades históricas para garantizar la voz obrera.

Para las 7:00 p. m. está previsto que el presidente Gustavo Petro haga una alocución presidencial en la que informe el aumento del salario mínimo de 2026 - crédito @InfoPresidencia/X

Según recordó, el cambio fundamental llegó en los años noventa. Recordó que “la comisión de concertación que hoy conocemos solo se hizo realidad en 1996. Desde entonces, la comisión es el espacio donde el pueblo trabajador se sienta de tú a tú con el gobierno y con los empresarios”. Previamente, las decisiones sobre el monto mínimo eran adoptadas con escasa participación de los trabajadores, hasta que la movilización social de los años ochenta y la Constitución de 1991 abrieron el proceso a nuevos actores y perspectivas.

En su repaso histórico, el funcionario señaló que “históricamente, la balanza se ha inclinado hacia la vieja fórmula del crecimiento y los rendimientos económicos”, evidenciando la preeminencia de indicadores macroeconómicos sobre las demandas sociales en la definición salarial. La actual dinámica, expresó el ministro, representa una transformación hacia mayor inclusión y diálogo real en la mesa de concertación.

Cifras recientes y expectativas para el nuevo incremento

En los últimos años, el Gobierno promovió aumentos del salario mínimo por encima de la inflación:

2023: 16%.

2024: 12%.

2025: 9,54%.

Las autoridades insisten en que estas decisiones no desataron un aumento indiscriminado del costo de vida, sino que fortalecieron el poder adquisitivo de millones de trabajadores colombianos.

El poder adquisitivo de millones de trabajadores mejora con el aumento del salario mínimo - crédito John Vizcaino/Reuters

Según registros del Banco de la República, el salario mínimo en Colombia pasó de $877.803 en 2020, más auxilio de transporte, a $1.423.500 para 2025, mientras el subsidio de transporte subió de $102.854 a $200.000 en igual periodo. La evolución evidencia una tendencia ascendente, tanto en el monto salarial como en los beneficios complementarios asociados.

Desenlace de la negociación: trabajadores sin voz

El desenlace de la negociación de este año sigue el patrón de rondas previas: la falta de acuerdo entre sindicatos (que mantienen la petición del 16%) y el sector empresarial (que ha defendido aumentos inferiores al 8%) hace habitual la intervención presidencial mediante decreto, incrementando la expectativa y presión social sobre el resultado final.

Frente a la importancia del diálogo social y la legitimidad de la mesa de concertación, Sanguino enfatizó: “Esta es la historia del salario mínimo en Colombia. En una decisión donde durante décadas el pueblo trabajador no tuvo silla ni voz, hoy está más presente, sentado y representado que nunca”. Para el ministro, los avances logrados en las últimas décadas permiten hoy una discusión más plural y participativa, aunque reconoce que persisten retos para equilibrar los intereses económicos y laborales en cada ciclo de revisión.