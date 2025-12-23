Procuraduría instó a Emcali hacer claridad sobre el proceso de modernización del alumbrado público; la entidad se pronunció

La Procuraduría pidió a Emcali presentar información completa y clara sobre los procesos relacionados con el alumbrado público - crédito Alcaldía de Cali

La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública exhortó a las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para que clarifique el proceso de selección contractual relacionado con la modernización y expansión del alumbrado público en la capital vallecaucana. Lo anterior, tras detectar vacíos en la estructuración de alianzas estratégicas y deficiencias en la publicidad de los procedimientos, según se consignó en la comunicación oficial.

Mediante un oficio fechado el 5 de diciembre de 2025 y suscrito por Marcio Melgosa Torrado, al que tuvo acceso Infobae Colombia, el Ministerio Público identificó vacíos documentales, cuestionó la publicidad de las etapas y solicitó que se definan reglas y cronogramas claros para la iniciativa de alianza estratégica. Un tema en el que también ha hecho énfasis el ex juez de la República Luis Miguel Marimón, que lidera la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia.

En la comunicación dirigida a Roger Mina, que oficia como gerente general de Emcali, el Ministerio Público puso de manifiesto su preocupación frente a la “falta de un procedimiento claro” para la selección del aliado estratégico que ejecutará la segunda fase de modernización, expansión, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público de la ciudad.

Los motivos por los que la Procuraduría instó a Emcali

De acuerdo con la Procuraduría, la empresa “no ha definido un procedimiento claro ni un cronograma completo a efectos de garantizar los principios constitucionales de la función administrativa”. Y detalló que, pese a que Emcali aseguró no haber iniciado formalmente el proceso contractual, la compañía ya envió una “invitación no vinculante” a operadores del sector, sin determinar públicamente en qué consiste esa etapa.

“Resulta imposible para este organismo de control, como para cualquier ciudadano, conocer cuáles son los actos que hacen parte de la etapa de planeación, si en ningún documento se indica lo pertinente”, se leyó en el oficio enviado a la compañía, y que conoció esta redacción.

A su vez, en otro de los apartados del documento, la Procuraduría cuestionó que Emcali haya argumentado la aplicación de su manual de contratación para justificar los procedimientos adoptados, pese a que el propio reglamento interno de la empresa excluye las alianzas estratégicas de este marco normativo.

“Aplicar el manual de contratación de Emcali a un procedimiento que está claramente excluido, no constituye solamente una posible violación a esa norma interna, sino a los principios de la función administrativa y otros principios de rango constitucional como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso”, se precisó en este pronunciamiento.

Además, la Procuraduría exigió a la empresa un informe detallado sobre los requerimientos y actuaciones posteriores a la finalización del contrato 500-CCT-3176-2025 con Moreno Servicios Legales S.A.S., al reiterar que la respuesta de Emcali fue general y evasiva. “Sobre ninguno de los citados requerimientos se dio respuesta concreta y de fondo. Por esta razón se reitera el requerimiento presentado a la empresa”, se señaló en el documento.

Emcali le salió al paso al tema del alumbrado público en la capital vallecaucana - crédito Emcali

Llamado de la Procuraduría a la transparencia y publicación de información

En materia de publicidad, el ente de control disciplinario reclamó que Emcali no ha publicado en la plataforma Secop II la información y los documentos relacionados con la etapa precontractual, como lo exige la Ley 2195 de 2022. “Mantenerse en esto significa continuar incurriendo en una posible violación de los principios de publicidad y transparencia”, afirmó la Procuraduría en la misiva que conoció Infobae Colombia.

El organismo también solicitó que toda la información del procedimiento, incluidas invitaciones, observaciones y ofertas recibidas, sea accesible para la ciudadanía y los entes de control. Por ello, recomendó a Emcali reiniciar el proceso de selección del aliado estratégico, garantizando “la publicidad de todo el procedimiento de alianza estratégica desde su etapa precontractual”, así como la definición previa de etapas, plazos, reglas de participación y cronogramas completos, de modo que se fortalezcan las garantías de transparencia y legalidad.

Emcali se pronunció frente a la controversia por los procesos de alumbrado público

Por su parte, Emcali, en el comunicado emitido el 23 de diciembre, aseguró que el proceso de modernización y expansión del alumbrado público se mantiene en una etapa de análisis y estructuración, sin que hasta la fecha se haya firmado contrato alguno ni se haya convocado a una invitación vinculante. “No se ha convocado un proceso de invitación vinculante para la contratación de esta actividad. No existe un contrato firmado”, afirmó la empresa.

Y del mismo modo, aclaró que la alianza estratégica que proyecta no constituye una concesión ni una privatización, sino un mecanismo de colaboración técnica y financiera en el que la propiedad del sistema de alumbrado público permanece en cabeza del municipio.

“Es fundamental aclarar que una alianza estratégica no es una concesión ni privatización. Es un mecanismo de colaboración, cooperación técnica y financiera en el cual la propiedad del activo se mantiene en cabeza de la entidad pública, mientras que las inversiones que se requieren en modernización y expansión se ejecutan en el corto plazo, de forma anticipada, con cargo a los recursos del tercero que se seleccione”, explicó la compañía en su pronunciamiento.

La gerencia de Emcali enfatizó que la modernización del alumbrado público ya permitió renovar el 30% de las luminarias de la ciudad durante la actual administración, un avance que, según la empresa, resulta “histórico” frente a los ritmos de renovación de años anteriores. “La primera fase del proyecto de modernización del sistema de alumbrado público (2024 -2025) ya entregó resultados verificables que representan avances históricos para la ciudad”, indicó.

En ese sentido, la compañía reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia, y anunció que ajustará el cronograma y los procedimientos de la modernización del alumbrado conforme a las observaciones y recomendaciones de los entes de control. “Emcali actuará siempre con apego a la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública. Desde la empresa y su equipo directivo se respeta plenamente las competencias de los entes de control”, puntualizó.