Policía Nacional incautó 20 kilos de pólvora en puestos de ropa y piñaterías en el centro de Bogotá antes de Navidad: así fue el operativo

Durante acciones de control desplegadas el lunes 22 de diciembre de 2025, el Escuadrón Antipólvora de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) decomisaron 20 kilos de material pirotécnico escondidos en establecimientos comerciales del sector de San Victorino, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, teniente coronel Norberto Caro, el operativo fue posible gracias a las alertas de residentes, que reportaron puntos de almacenamiento de pólvora.

“La comunidad ha hecho algunos llamados frente al expendio o a la comercialización de pólvora. Se han incautado cerca de 20 kilos de pólvora y continuamos con los controles”, detalló.

El oficial advirtió sobre la sanción que puede alcanzar $1.000.000 para quienes infrinjan la normativa, e instó a los adultos a evitar el uso y la distribución de estos productos para proteger a niños y adolescentes.

A su vez, señaló que la Policía de Bogotá ha confiscado 2,2 toneladas de material pirotécnico en lo que va de 2025 y ha expedido más de 118 órdenes de comparendo en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016. Durante el procedimiento reciente, la mercancía incautada incluía productos como volcanes, chispitas, bengalas y voladores.

Operativos de la Policía en Bogotá para frenar el uso de pólvora

La Policía Nacional desplegó un operativo en la localidad de Bosa que resultó en la incautación de 6.503 unidades de pólvora destinadas a la venta informal. Esta acción busca frenar la circulación de estos materiales durante la temporada decembrina y evitar que lleguen a menores de edad o sean manipulados en condiciones inseguras.

La diligencia se adelantó en los barrios La Esperanza, Primavera, Osorio X, Metrovivienda, Porvenir, Las Margaritas, Piamonte y Bosa Centro, identificados como focos críticos de comercialización. En estos sectores, los agentes localizaron grandes cantidades de material pirotécnico almacenados en locales y puestos improvisados, muchas veces ocultos entre cajas de cartón y bolsas plásticas para evadir la inspección.

En el transcurso de la intervención, los uniformados hallaron una carpeta con más de 30.000 unidades adicionales de totes, todas preparadas para su distribución inmediata, junto a cajas de cebollitas, metralletas, velas cracker de varios tiros, mini truenos, luces tipo bengala, martillos y bombas.

Se contabilizaron 466 cajas de chispitas mariposa, 194 volcanes, más de 4.600 totes, 99 bengalas y 65 voladores, además de serpientes, pitos, mechas y tortas pirotécnicas. Las autoridades subrayaron la importancia de estos decomisos para reducir los riesgos asociados con el uso inadecuado de pólvora, especialmente en contextos donde no se garantiza la protección de los usuarios.

Los efectos del uso irresponsable de pólvora

El uso de pólvora en Bogotá durante las festividades de diciembre 2025 generó preocupación por el aumento de lesiones, especialmente entre menores de edad, y motivó a la Alcaldía de Bogotá a reforzar sus advertencias sobre los riesgos y las consecuencias legales asociadas. En lo que va del mes, la ciudad ha registrado más de 30 personas lesionadas y 17 de los casos ocurrieron durante la Noche de Velitas.

La Administración distrital insiste en que mantener a los menores alejados de estos elementos es una responsabilidad ineludible, ya que la pólvora no solo provoca quemaduras, amputaciones, daños auditivos, intoxicaciones y traumas emocionales.

El impacto de la pirotecnia no se limita a las personas. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024 se reportaron 1.901 casos de afectación en animales, de los cuales 702 correspondieron a animales de compañía y 1.199 a fauna silvestre. Los efectos incluyen traumatismos, intranquilidad, agresividad y aturdimiento. Desde la Alcaldía Mayor recomendaron a los dueños de perros y gatos cerrar puertas y ventanas durante las explosiones para evitar fugas y permanecer junto a sus mascotas en esos momentos.

Las cifras reflejan la magnitud del problema: en 2022, Bogotá registró 146 lesionados por pólvora, un 16% más que en 2023. De esos casos, 43 involucraron a menores de edad y cuatro ocurrieron bajo la supervisión de adultos en estado de ebriedad.