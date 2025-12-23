Colombia

Fico Gutiérrez reveló que el primer caso de influenza A(H3N2) en Colombia corresponde a un niño de 2 años

Las autoridades sanitarias trabajan en la prevención en la ciudad frente a la llegada de nuevas variantes

Ante la preocupación por la propagación masiva del virus, las autoridades dieron un parte de tranquilidad - crédito Canva

La confirmación del primer caso de influenza A(H3N2) en Colombia, tiene en alerta a las autoridades sanitarias. Ante la preocupación, el alcalde Federico Gutiérrez se dirigió a la ciudadanía asegurando que el diagnostico corresponde a un niño de 2 años residente en Medellín, aunque dio un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.

El mandatario de la capital antioqueña explicó durante el 23 de diciembre de 2025 que el menor contrajo el virus durante un viaje a Estados Unidos en octubre, pero presentó “síntomas leves, sin complicaciones y no requirió hospitalización. Hoy está completamente recuperado”.

Del mismo modo, Gutiérrez aseguró que “el Instituto Nacional de Salud confirmó el día de hoy el primer caso de influenza A(H3N2) del país. El caso fue reportado oportunamente por la Secretaría de Salud del Distrito siguiendo todos los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional”.

La actuación de las autoridades y la aplicación de los protocolos internacionales fue indispensable para tratar la aparición de la variante A(H3N2), subclado K (J.2.4.1).

La publicación dio un parte de tranquilidad a los residentes y visitantes - crédito X

En relación con la gravedad de la variante detectada, el alcalde enfatizó: “No hay evidencia de mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni en Colombia ni en otros países donde ha circulado recientemente”. El mensaje que fue publicado en la víspera de la Navidad busca disminuir la preocupación de los colombianos, por lo que Gutiérrez reiteró la evolución favorable del paciente y la estabilidad en los indicadores de infecciones respiratorias en la ciudad.

“El comportamiento es estable e incluso hay disminuciones en consultas, hospitalizaciones y muertes. Nuestra ciudad está preparada con vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta”, afirmó el mandatario, refiriéndose a la preparación del sistema de salud local ante posibles escenarios de propagación.

El alcalde cerró su intervención haciendo un llamado directo a la prevención individual y colectiva: “Reiteramos un llamado clave a la ciudadanía: la vacunación contra la influenza salva vidas. La vacuna de 2025 incluye la cepa A(H3N2). Está disponible en todos los puntos de vacunación, es segura y salva vidas”.

Finalmente, reiteró la importancia de la responsabilidad ciudadana y el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias para evitar nuevos casos. Esta petición quedó en el centro del mensaje del alcalde, quien remarcó que la colaboración social es esencial para mantener la salud colectiva frente a nuevos desafíos epidemiológicos.

El subclado K de influenza A H3N2 presenta mutaciones en la proteína de hemaglutinina, objetivo clave de vacunas contra la gripe - crédito iStock

Vacunación contra la influenza

La aplicación de la vacuna contra la influenza continúa siendo recomendada por las autoridades sanitarias en Colombia durante 2025. Según el Ministerio de Salud, la fórmula actual también funciona contra la cepa A(H3N2), que tiene en alerta a los habitantes de Medellín y otros territorios.

Cabe recordar que entre los grupos priorizados para recibir esta vacuna se encuentran los niños de 6 a 23 meses, personas de 60 años en adelante, mujeres embarazadas a partir de la semana 14, y la población con condiciones de riesgo desde los 24 meses y adultos.

Del mismo modo, hay prioridad para el personal de salud, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, EPOC, asma, cáncer, VIH, insuficiencia renal o hepática, obesidad y familiares de menores de 18 años con cáncer también figuran entre las poblaciones incluidas.

El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza A(H3N2) subclado K en Colombia tras un viaje a Estados Unidos - crédito iStock

Sobre la efectividad de la vacuna, las autoridades le recordaron a la población que esta ayuda a disminuir tanto las hospitalizaciones como las muertes asociadas a la influenza, por lo que es indispensable que las familias estén protegidas en la temporada navideña, en la que los virus suelen incrementar por el contacto frecuente con otras personas.

Especialmente en la época de 2025 hay especial atención de las autoridades, teniendo en cuenta que el clima está lluvioso en varias regiones del país.

Influenza A(H3N2)Federico GutiérrezMedellínInstituto Nacional de SaludAH3N2H3N2Colombia-Noticias

