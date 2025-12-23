Colombia

Exembajador de Colombia en Brasil señaló a Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas de entregarse “a los brazos de Uribe”

Guillermo Rivera, que hizo parte de los gobiernos de Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, cuestionó la presencia de la aspirante del Centro Democrático Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia, que definirá el 8 de marzo un candidato de lo que podría considerarse la centro-derecha

El exembajador de Colombia en Brasil Guillermo Rivera cuestionó La Gran Consulta por Colombia, y en especial a Luna, Galán y Cárdenas - crédito @VickyDavilaH/X - Colprensa

Con una llamativa reflexión sobre lo que se ha llamado La Gran Consulta por Colombia, Guillermo Rivera, que ofició como embajador de Colombia en Brasil durante el Gobierno de Gustavo Petro, por casi tres años, lanzó el martes 23 de diciembre una fuerte crítica contra algunos de los aspirantes que harán parte de este proceso de decantación, convocado para el 8 de marzo de 2026: Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas.

Rivera, en sus redes, señaló en la víspera de la celebración de la Navidad que los políticos en mención han abandonado sus posiciones de centro para alinearse, según él, con la derecha representada por el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. La controversia surgió tras la inclusión de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, en este ejercicio, que busca -según sus defensores- consolidar fuerzas contra la candidatura de Iván Cepeda, del progresismo.

El exembajador de Colombia en Brasil cuestionó el direccionamiento del proceso electoral que se adelantará el 8 de marzo de 2026, con el aterrizaje de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático - crédito @riveraguillermo/X

Con ello, el exdiplomático, que dio un paso al costado en julio de 2025 de su cargo, expuso lo que sería una tensión latente en los sectores políticos que han visto esta nueva alianza: la dificultad de sostener un espacio verdaderamente centrista en el escenario político actual, pues en sus exposiciones trató de resolver el interrogante acerca de qué representa el centro en la escena política actual y si en verdad tiene cabida como expresión válida de poder.

En un principio me pareció interesante la apuesta de David Luna, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas como opción al margen de la pugnacidad política. Con Vicky (Dávila) se corrieron a la derecha. Y, desde ayer, con la entrada de Paloma Valencia, quedaron en los brazos de Uribe”, afirmó Rivera en su mensaje de X, aunque en el video adjunto amplió sus opiniones frente a lo que representa, desde su perspectiva, este proceso electoral en el país.

Los miembros de La Gran Consulta por Colombia pactaron que quien resulte vencedor en la competencia interna, prevista para el 8 de marzo, contará con el apoyo unificado de toda la plataforma - crédito @VickyDavilaH/X

¿Qué opina Guillermo Rivera de La Gran Consulta por Colombia?

Y es que refiriéndose al significado simbólico de las figuras políticas más polarizadoras del país, como lo es Uribe Vélez, que recientemente fue declarado inocente en segunda instancia de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Rivera fue claro. “En el imaginario colectivo, la extrema derecha está representada por la figura del expresidente Uribe y la extrema izquierda por la figura del presidente Petro”, expresó el exembajador.

Y analizó las implicaciones de esta consulta. “Un grupo de aspirantes a la presidencia de la República, durante meses, recorrieron el país diciéndole a los colombianos que lo que más les convenía para su futuro era salir de esos extremos, que ellos representaban la moderación, que representaban el centro, que representaban una propuesta tranquila, ajena a la pugnacidad que había caracterizado a la política en los últimos años”, agregó Rivera.

Paloma Valencia confirmó su interés de participar en La Gran Consulta por Colombia, el 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

De esta forma, el exembajador reiteró que la presencia de Valencia, candidata del Centro Democrático, deja sin sustento alguno el discurso de centro. “Con esto me parece que quedó desdibujada la idea del centro. Claramente, esa se va a convertir en una consulta de la derecha, entre otras cosas porque lo más probable es que en ella triunfe la senadora Paloma”, aseveró Rivera, que no tuvo problema en hacer sus agudas apreciaciones sobre este ejercicio político.

Y argumentó que la fortaleza estructural del Centro Democrático, sumada al apoyo que brindaría el exmandatario, promete desequilibrar la contienda. “Cuenta con una organización política como lo es el Centro Democrático, que tiene presencia en todo el territorio nacional. Ninguno de los otros aspirantes a competir en esa consulta tienen una organización de esas dimensiones y, además, ella tendrá al expresidente Uribe haciéndole campaña”, sostuvo Rivera.

En el cierre de su análisis, el político nacido en Mocoa, que fue en el pasado representante a la Cámara por el Putumayo, cuestionó la autenticidad del mensaje de quienes se proclamaron representantes de la moderación, acusándolos de optar finalmente por el extremo que decían rechazar. “Este grupo de aspirantes que se autodenominaron del centro pues claramente, ahora sí, quedaron en la derecha y quedaron también en la polarización, en los extremos”.

