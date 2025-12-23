Capturan a cuatro menores y tres adultos por robo de vehículos en Bogotá: registran más de 4.300 arrestos en lo que va de 2025

Los adolescentes aprehendidos quedaron bajo custodia de la autoridad administrativa, mientras el adulto fue entregado a la Fiscalía General de la Nación - crédito Mebog

Cinco menores de edad y un adulto fueron aprehendidos por la Policía Metropolitana de Bogotá tras el hurto de un vehículo automotor en el sur de la capital, específicamente en la localidad de Usme.

De acuerdo con los datos entregados por la institución, entre los aprehendidos se encuentran adolescentes de 14, 16 y 17 años, quienes participaron junto a un adulto en el robo del automotor y emprendieron la huida hacia el barrio Bellavista, en la localidad de San Cristóbal.

La rápida reacción de la Policía Nacional, a través de los uniformados de la Estación de Policía San Cristóbal, permitió la recuperación del vehículo y la detención de los seis presuntos responsables. Las autoridades precisaron que los hechos se registraron luego de que la central de radio alertara sobre el hurto del vehículo en Usme.

Inmediatamente, se activó el denominado plan candado, con el objetivo de cerrar posibles rutas de escape y dar con el paradero de los implicados. Los uniformados localizaron el vehículo en el barrio Bellavista, donde los presuntos delincuentes, al percatarse de la presencia policial, intentaron abandonar el automotor en plena vía pública y huir del lugar a pie, simulando normalidad para evadir la captura.

Los patrulleros de vigilancia interceptaron a los cinco menores y al adulto a pocos metros de donde dejaron el vehículo, según reportó la Policía Nacional. Los adolescentes fueron entregados a la autoridad administrativa competente, mientras que el adulto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Cabe resaltar que el automotor fue recuperado y devuelto a su propietario. La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo que va del 2025, en la localidad de San Cristóbal se han realizado más de 2.549 capturas por diversos delitos y se han recuperado 46 vehículos. Además, la institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que continuará adelantando acciones operativas para prevenir hechos delictivos que afecten a la comunidad.

Por otra parte, el lunes 22 de diciembre, en una acción reciente en el barrio La Española, en la localidad de Engativá, la Policía Nacional logró la captura de dos personas señaladas de participar en otro hurto de vehículo.

El incidente se originó cuando la central de radio recibió una alerta sobre el robo de un automóvil, perpetrado mediante intimidación con arma cortopunzante. Según el reporte policial, la víctima relató que tres hombres lo abordaron bajo la modalidad de servicio de plataforma y lo despojaron tanto de sus pertenencias como del vehículo.

La huida de los presuntos responsables se vio frustrada debido a que el automóvil se apagó metros más adelante, lo que facilitó la intervención de la patrulla de vigilancia de la Estación de Policía Engativá. Los agentes lograron interceptar a dos de los implicados y recuperar el vehículo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Uno de ellos presenta antecedentes por el delito de hurto, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional.

En Engativá, durante 2025, las autoridades han reportado la captura de más de 1.787 personas por distintos delitos y la recuperación de 67 vehículos. La Policía Metropolitana de Bogotá enfatizó la importancia de la denuncia ciudadana para combatir el delito y reiteró la invitación a reportar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea 123 o los canales institucionales habilitados.

Tanto la Policía Nacional como la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia han insistido en la necesidad de mantener la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades para fortalecer la respuesta ante el aumento de casos de hurto de vehículos en la capital.