Cancillería anunció investigación disciplinaria a miembro de la Embajada en Nicaragua por parranda en la que estuvo Carlos Ramón González

La titular de la cartera, Rosa Villavicencio Mapy, informó que se adelantarán las pesquisas necesarias para determinar lo sucedido en el evento que tuvo como epicentro el auditorio Rubén Darío de Managua, de la que hizo parte el prófugo exdirector del Departamento Administrativo de la Presisencia

La Oficina de Control Disciplinario
La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cancillería ya había asumido la investigación sobre la actuación del personal de la embajada en el país centroamericano - crédito Presidencia de Colombia - redes sociales

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el lunes 22 de diciembre la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Iván Muñoz Giraldo, miembro del Consulado de Colombia en Managua, tras el escándalo diplomático que ha sacudido al Gobierno de Gustavo Petro. Y todo por la presencia de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en una especie de parranda vallenata promocionada por esta dependencia.

González, que se encuentra prófugo de la justicia, tras verse involucrado en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), acusado de ofrecer millonarios sobornos a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle Aguas, pero que recibió asilo político del régimen de Daniel Ortega, participó en el evento promovido directamente desde la embajada; e incluso se le vio bailando con los demás asistentes.

El exdirector del Dapre Carlos
El exdirector del Dapre Carlos Ramón González, que huyó de la justicia colombiana, estuvo en la parranda vallenata apoyada embajada de Colombia en Managua, en el recinto Rubén Darío - crédito W Radio

Según informó la Cancillería, “el señor Óscar Iván Muñoz Giraldo ha sido notificado oficialmente por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la apertura de una investigación disciplinaria en su contra, relacionada con los hechos ampliamente conocidos ocurridos el 11 de diciembre en dicha sede consular”. En ese sentido, el ministerio advirtió en este caso se efectuará un proceso conforme a la ley, garantizándole el debido proceso al implicado.

“El señor Muñoz Giraldo desempeña el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, en carrera administrativa, por lo cual cualquier decisión que implique suspensión, destitución o eventual desvinculación deberá surtir el debido proceso disciplinario previsto en la ley”, afirmó la dependencia. Y reiteró que “no es facultad discrecional de la canciller, toda vez que las actuaciones en estos eventos, como lo ordena la Constitución Nacional y la ley, son regladas”.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Cancillería, la gestión del caso recae sobre la Oficina de Control Disciplinario Interno, que avanza en la “recolección de pruebas y las actuaciones correspondientes” para determinar si hubo conductas inapropiadas en este evento, que causó controversia. De forma paralela, indicaron que “la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el conocimiento del caso bajo la figura de control preferente, si así lo determina”.

Este fue el evento en
Este fue el evento en el que estuvo Carlos Ramón González, prófugo de la justicia - crédito @tnrd_oficial/Instagram

Cancillería tomó medidas cautelares frente a lo sucedido en evento promocionado por embajada en Nicaragua

De la misma manera, la cartera expresó que se encuentra dispuesta a “colaborar con las autoridades competentes, entregando toda la información y los elementos probatorios necesarios para garantizar una investigación clara, transparente y objetiva frente al señor Muñoz Giraldo y cualquier otro funcionario eventualmente involucrado”. Pero no solo eso, tomó medidas urgentes con respecto al implicado, mientras se adelanta la investigación.

En efecto, la Cancillería confirmó que el miembro diplomático será trasladado. “Con el fin de evitar posibles interferencias u obstrucciones en el proceso, la Cancillería ha dispuesto la reubicación en otra sede diplomática de dicho funcionario mientras concluyen las investigaciones”, se precisó en la misiva con la que se informaron las primeras determinaciones frente a lo que habría acontecido en el salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío.

Las compañías del exdirector del
Las compañías del exdirector del Dapre continúan moviéndose desde su estadía en Nicaragua, donde tiene una residencia legal - crédito Freepik/Cristian Garavito/Presidencia de la República

El episodio escaló a otros organismos de investigación, pues la canciller Villavicencio remitió copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que se investiguen los hechos que fueron revelados por W Radio, que mostró imágenes de la parranda. El ministerio ratificó, además, su postura institucional. Reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el estricto respeto por el debido proceso”, puntualizó.

Mientras tanto, es válido destacar que la fiscal General Luz Adriana Camargo confirmó desde el 27 de noviembre que radicó escrito de acusación contra el exdirector del Dapre, al ser señalado de haber cometido los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. A la par que sigue vigente la circular roja de la Interpol, por lo que, en caso de salir de territorio nicaragüense, podrá ser capturado en los más de 190 países que hacen parte de esta organización.

