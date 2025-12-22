Colombia

Shaira reveló las razones por las que no tiene pareja y reveló cuál es el tipo de persona que busca: “Dios me está guardando”

La cantante colombiana habló sin filtros sobre su vida sentimental, y dejó claro que prefiere esperar a la persona indicada antes que conformarse con cualquier relación

La joven cantante se refirió a la pregunta más recurrente entre sus seguidores - crédito @superlike_rcn/IG

La vida sentimental de Shaira, reconocida por su trayectoria en el género popular colombiano y por haber ganado el Factor XS, ha sido objeto de especulación entre sus seguidores.

En una reciente interacción en redes sociales, la artista abordó de manera directa las razones detrás de su soltería, revelando una visión personal sobre el amor y las relaciones que desafía las expectativas convencionales.

Shaira tiene unos requisitos para
Shaira tiene unos requisitos para convertiste en madre - crédito @shaira_oficial/Instagram

Al responder a la insistencia de sus seguidores sobre su situación sentimental, Shaira explicó: “No tengo novio porque soy demasiado cansona. Mentira, no tengo novio porque Dios me está guardando para que el próximo hombre que esté conmigo sea mi esposo y el padre de mis hijos”, afirmó la cantante en la dinámica de preguntas y respuestas.

Esta declaración, cargada de humor y convicción, marca el tono de su postura frente a las relaciones. La artista profundizó en los atributos que considera indispensables en una pareja, mencionando la importancia de la confianza y la seguridad mutua:

“Es que el hombre que esté conmigo tiene que ser muy seguro de sí mismo y tiene que confiar mucho en mí y no le puede dar miedo el hecho de que yo crezca, porque vemos que les da miedo que la mujer crezca”, sostuvo Shaira.

Shaira confesó quién le regalo
Shaira confesó quién le regalo el anillo de diamante que tiene en su mano izquierda - crédito @shaira_oficial/IG

Para ella, el crecimiento personal y profesional no debe ser motivo de inseguridad, sino de orgullo compartido. En su reflexión, la cantante advirtió sobre las dinámicas que busca evitar en una relación:

“Cuando se da de otra manera, siento que hacen lo opuesto, como que te estancan y no creces y no avanzas y dependes de él todo el tiempo”, expresó la artista en sus redes.

Su aspiración es clara: un vínculo basado en la admiración recíproca y la independencia.

Finalmente, la artista resumió su ideal afectivo con una consigna contundente: “Yo no quiero eso, yo quiero un amor bonito, pero yo no quiero depender de nadie y quiero admirar y que me admiren. Ya, así, así nomás. Y nada de princesos, nada de manipuladores, nada narcisistas, ya, ya voy a empezar a...”, concluyó Shaira.

La cantante confirmó su nueva
La cantante confirmó su nueva relación en redes sociales - crédito @Shaira/Instagram

Shaira tenía novio a inicios de 2025

A principio del 2025, Shaira sorprendió a sus seguidores al hacer una publicación en su cuenta de Instagram en la que se le ve con un nuevo amor, mientras disfrutaban el día sobre un yate.

La imagen también la compartió en una historia de Instagram con la canción Motivos (2004) de Luis Miguel de fondo. En la misma aparece ella dándose un beso apasionado con un hombre no identificado, pues llevaba una gorra negra que le estaba tapando su rostro.

Ambos estaban compartiendo bebidas, comida y risas, tomando el sol en un lago de Guatapé, Antioquia. El fragmento de la canción que acompaña a la historia dice: “Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi mejor motivo eres tú”.

El empresario Diego Osorio es
El empresario Diego Osorio es el nuevo novio de Shaira - crédito diegosorio888/IG

Sin embargo, tiempo después se les empezó a ver juntos en eventos sociales y discotecas, así finalmente se conoció la identidad del actual novio de Shaira.

Su nombre es Diego Osorio y es un empresario de Medellín, el cual cuenta con una carrera destacada en el mundo de los negocios, es dueño de un restaurante en la ciudad, está involucrado en el sector ganadero y también cuenta con una agencia de bienes raíces.

Sin embargo, la relación habría llegado a su final de acuerdo con los rumores de que el hombre estaba casado y era una información que no tenía Shaira, lo que la devastó calificando la situación como un momento “cruel” en su vida, pues se sintió engañada.

