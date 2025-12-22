Paloma Valencia entra en la ‘Gran Consulta’ de centro-derecha y sorprende a la izquierda con esta maniobra política

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, participará de la ‘Gran Consulta’ interpartidista de centro-derecha que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026. Después de la invitación y un análisis interno con las directivas de su partido, la congresista decidió unirse al grupo de políticos que competirá por la candidatura presidencial.
Con esta decisión, Paloma Valencia se suma a otros nombres de peso del centro-derecha como Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas, que también participarán en la consulta para definir al candidato presidencial que representará a este sector en las elecciones de 2026.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Un tema que aún está por resolverse es si el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también se unirá a la ‘Gran Consulta’, pues también fue uno de los nombres sonados por parte de los otros candidatos que le hicieron esta invitación.
Noticia en desarrollo...