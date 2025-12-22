Paloma Valencia entra en la ‘Gran Consulta’ de centro-derecha y sorprende a la izquierda con esta maniobra política

Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, decidió participar en la Gran Consulta interpartidista de centro-derecha del 8 de marzo - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, participará de la ‘Gran Consulta’ interpartidista de centro-derecha que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026. Después de la invitación y un análisis interno con las directivas de su partido, la congresista decidió unirse al grupo de políticos que competirá por la candidatura presidencial.

Con esta decisión, Paloma Valencia se suma a otros nombres de peso del centro-derecha como Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas, que también participarán en la consulta para definir al candidato presidencial que representará a este sector en las elecciones de 2026.

Un tema que aún está por resolverse es si el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también se unirá a la ‘Gran Consulta’, pues también fue uno de los nombres sonados por parte de los otros candidatos que le hicieron esta invitación.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo (de izquierda a derecha) integran la Gran Consulta por Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

