Mujer relata las graves quemaduras que sufrió tras la explosión de un buñuelo: “Cómprenlos, no los hagan”

La joven contó cómo ocurrió el accidente al preparar buñuelos y compartió recomendaciones médicas sobre qué hacer tras una quemadura. - crédito @vanessarada5/Tiktok

Un accidente doméstico ocurrido durante la preparación de buñuelos, uno de los alimentos más tradicionales de la temporada decembrina en Colombia, dejó a una mujer con graves quemaduras en el rostro, el cuello y las manos, luego de que uno de estos productos explotara al contacto con el aceite caliente. El caso ha sido conocido a través de redes sociales, donde la afectada decidió compartir su experiencia con fines preventivos.

La afectada es Vanessa Rada, quien relató en un video publicado en su cuenta de TikTok que el hecho ocurrió mientras se encontraba cocinando buñuelos en su apartamento. Según explicó, nunca imaginó que este alimento pudiera explotar de manera repentina y causarle lesiones de consideración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nunca pensé que un buñuelo podía explotar y terminar así”, dijo en el primer video en el que dio a conocer su caso. En esa misma grabación se presentó ante los usuarios y explicó el motivo por el cual decidió hablar públicamente del accidente: “Hago este video para concientizar y, de pronto, dar a ver los peligros que existen, aparte de las quemas con pólvora, también pueden haber quemas por buñuelos de aceite caliente”.

Tras la explosión, Vanessa buscó ayuda inmediata. Según contó, llamó a su hermano, quien es médico y vive en el mismo conjunto residencial. “Yo llamé a mi hermano. Mi hermano es médico y él en cinco minutos ya estaba aquí en mi apartamento”, afirmó, destacando la rapidez con la que recibió los primeros auxilios.

Vanessa Rada contó que sufrió quemaduras en el rostro tras la explosión de un buñuelo mientras lo preparaba en casa - crédito @vanessarada5/Tiktok

Qué hacer en la primera hora después de una quemadura

Uno de los principales objetivos de Vanessa al compartir su experiencia fue explicar qué hacer durante los primeros minutos tras una quemadura por aceite caliente, un periodo que calificó como determinante. “Quiero contar lo que deben hacer durante la primera hora después de una quemadura, lo cual es supercrucial”, señaló.

Entre las recomendaciones que mencionó, hizo énfasis en el uso inmediato de agua fría: “Agua helada no, agua fría, no hielo, porque el hielo quema la piel. De una, échense agua, en el lavaplatos, en el lavamanos, en la ducha, donde sea”.

También advirtió sobre prácticas comunes que, según dijo, deben evitarse: “Nada de maquillarse, nada de ninguna crema casera de que ‘mi abuelita tiene la crema para…’. No, nada”.

Asimismo, recalcó la importancia de no manipular las ampollas y de acudir a un centro médico: “Obviamente, lo más importante: ir al médico. Inmediatamente a urgencias”.

El proceso de recuperación y los cuidados posteriores

Con el paso de los días, Vanessa ha documentado su proceso de recuperación, mostrando cómo cuida las zonas afectadas y siguiendo las recomendaciones médicas. En uno de sus videos explicó que otra de las indicaciones fundamentales fue evitar completamente la exposición al sol. “Primera recomendación, y yo creo que la más importante: evitar el sol completamente. Tener la piel húmeda y fresca, porque eso calma la sensación de quemadura”, expresó.

También señaló la importancia de no reventar las ampollas y de seguir estrictamente las indicaciones del personal de salud. “No reventar las ampollas y seguir el cuidado médico que les hayan dicho en el hospital”, agregó.

Vanessa Rada ha reiterado un mensaje claro: “Cómprenlos, no los hagan”, en referencia a los buñuelos. - crédito Pixabay

¿Por qué puede explotar un buñuelo?

Luego del accidente, Vanessa explicó que investigó las posibles razones por las cuales un buñuelo puede explotar durante la fritura. “Yo no sabía por qué razones podía explotar un buñuelo en la cara”, reconoció, y añadió que encontró múltiples variables.

Según contó en su video, entre las causas están la humedad en la masa, no dejarla reposar lo suficiente y el aceite muy caliente. “Son demasiadas las variables que pueden ocurrir para que explote un buñuelo”, afirmó, haciendo un llamado a extremar las precauciones o a evitar su preparación en casa.

El video previo de @kimdesutter que dio visibilidad al caso

Antes de que Vanessa hiciera público su testimonio, la usuaria de TikTok @kimdesutter publicó un video en el que habló sobre un accidente similar ocurrido a una amiga cercana. En su mensaje explicó que decidió compartir la historia porque considera que este tipo de situaciones no tiene suficiente visibilidad.

“Simplemente me parece importante darle visibilidad al tema, porque siento que no lo hay. Yo tengo treinta y dos años y yo no sabía que esto podía pasar”, afirmó. En su relato indicó que la mujer sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y las manos tras la explosión de un buñuelo.

La usuaria aclaró que contó la historia con autorización y con fines preventivos. “Ella me autorizó para contar esto, porque me parece importante que la gente sepa”, señaló, y añadió que varias personas le escribieron para decirle que habían vivido situaciones similares.

Además, destacó un mensaje que recibió de una profesional de la salud: “Una oftalmóloga me respondió y me dijo: ‘En diciembre me llegan más casos de personas quemadas por buñuelos que por pólvora’”.

Un mensaje de prevención en temporada decembrina

A partir de su experiencia, Vanessa Rada ha reiterado un mensaje claro: “Cómprenlos, no los hagan”, en referencia a los buñuelos. Su testimonio busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la preparación de alimentos fritos en casa y promover medidas de prevención durante una época en la que este tipo de accidentes tiende a repetirse.

La historia ha permitido abrir una conversación sobre los riesgos domésticos menos visibilizados de la temporada decembrina, y sobre la importancia de la información y la precaución para evitar lesiones graves.