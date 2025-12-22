‘Influencer’ fue al cementerio central a romper amarres: “No sé quién seas, pero te salvamos”

En el video se observa cómo se hacen amarres con fotos - crédito @JoseRamirezr1 / TikTok

El contenido de rituales, superstición y redes sociales volvió a ocupar un lugar central en la conversación digital tras la publicación de una serie de videos en Tiktok por el influencer José Ramírez (@JoseRamirezr1), quien documentó su visita al cementerio central de Bogotá.

En uno de los clips que generó mayor repercusión, Ramírez mostró el momento en que intervino en lo que describió como un “amarre”, un tipo de ritual popularmente asociado a la brujería y el esoterismo.

Durante la grabación, Ramírez relató el hallazgo de objetos inusuales en una tumba. “Llevábamos solamente 10 minutos en el cementerio caminando hasta que encontramos el primer amarre hacia una persona”, afirmó el influencer en su video de Tikt5ok.

El registro visual mostró cómo, utilizando un tubo y un palo para selfies, extrajo papeles y fotografías de la tumba. Al inspeccionar el material, Ramírez leyó en voz alta: “¿Sí es una foto? Sí. A ver, esto dice exactamente: ‘Matar. Sí puedo’. Y está rayada la foto como... Una cruz. Tiene alfileres. Tiene alfileres”.

La reacción de Ramírez ante el hallazgo fue directa. “Hey, bro, no sé quién eras o quién eres, pero te están haciendo un amarre muy gonorrea. Quién sabe la vieja loca que te está haciendo este video. ¿Te reconoces? Búscate”, expresó en el video, subrayando el carácter perturbador del ritual encontrado.

El influencer advirtió sobre las motivaciones detrás de estos actos: “Existen muchas personas que te pueden tener envidia y recurren a estas cosas, pues como para que te vaya mal, te enfermes... Y cuando vayas al médico, no encuentren ninguna razón. Lo único que sabemos es que terminas muy mal”.

Ramírez también describió la intensidad de la experiencia al descubrir otro amarre en el mismo lugar. “Uy, qué piroba más loca. Eso fue una vieja maldita loca reatravesada de mierda. Mano, vea. Ahí lo salvamos. No sé quién seas. Si reconoces este video y ves esta foto, piensa”, concluyó en su publicación, que rápidamente sumó miles de visualizaciones y comentarios en la plataforma.