Colombia

‘Influencer’ fue al cementerio central a romper amarres: “No sé quién seas, pero te salvamos”

El joven creador de contenido fue a este lugar con la intensión de hacer un recorrido entre las tumbas, no obstante terminó interviniendo en estos rituales

Guardar
En el video se observa cómo se hacen amarres con fotos - crédito @JoseRamirezr1 / TikTok

El contenido de rituales, superstición y redes sociales volvió a ocupar un lugar central en la conversación digital tras la publicación de una serie de videos en Tiktok por el influencer José Ramírez (@JoseRamirezr1), quien documentó su visita al cementerio central de Bogotá.

En uno de los clips que generó mayor repercusión, Ramírez mostró el momento en que intervino en lo que describió como un “amarre”, un tipo de ritual popularmente asociado a la brujería y el esoterismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la grabación, Ramírez relató el hallazgo de objetos inusuales en una tumba. “Llevábamos solamente 10 minutos en el cementerio caminando hasta que encontramos el primer amarre hacia una persona”, afirmó el influencer en su video de Tikt5ok.

El registro visual mostró cómo, utilizando un tubo y un palo para selfies, extrajo papeles y fotografías de la tumba. Al inspeccionar el material, Ramírez leyó en voz alta: “¿Sí es una foto? Sí. A ver, esto dice exactamente: ‘Matar. Sí puedo’. Y está rayada la foto como... Una cruz. Tiene alfileres. Tiene alfileres”.

La reacción de Ramírez ante el hallazgo fue directa. “Hey, bro, no sé quién eras o quién eres, pero te están haciendo un amarre muy gonorrea. Quién sabe la vieja loca que te está haciendo este video. ¿Te reconoces? Búscate”, expresó en el video, subrayando el carácter perturbador del ritual encontrado.

El influencer advirtió sobre las motivaciones detrás de estos actos: “Existen muchas personas que te pueden tener envidia y recurren a estas cosas, pues como para que te vaya mal, te enfermes... Y cuando vayas al médico, no encuentren ninguna razón. Lo único que sabemos es que terminas muy mal”.

Ramírez también describió la intensidad de la experiencia al descubrir otro amarre en el mismo lugar. “Uy, qué piroba más loca. Eso fue una vieja maldita loca reatravesada de mierda. Mano, vea. Ahí lo salvamos. No sé quién seas. Si reconoces este video y ves esta foto, piensa”, concluyó en su publicación, que rápidamente sumó miles de visualizaciones y comentarios en la plataforma.

Temas Relacionados

AmarresCementerio Centralramirezjoser4TikTokRitualesCementerioColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Díaz de nuevo a vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich

El delantero de la selección Colombia se perfila para tener la mejor temporada de su carrera profesional al terminar el 2025 con trece goles y siete asistencias en 22 partidos con el conjunto bávaro

Luis Díaz de nuevo a

Shaira reveló las razones por las que no tiene pareja y reveló cuál es el tipo de persona que busca: “Dios me está guardando”

La cantante colombiana habló sin filtros sobre su vida sentimental, y dejó claro que prefiere esperar a la persona indicada antes que conformarse con cualquier relación

Shaira reveló las razones por

Policía frustra un robo millonario en el norte de Cali: delincuente fue capturado cuando intentaba huir

La intervención de las autoridades permitió detener a uno de los responsables tras una persecución que se extendió por varios sectores y culminó en el río Cali

Policía frustra un robo millonario

El precandidato presidencial Santiago Botero presenta a su hermano Yonatan como candidato al Senado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción

La postulación de Yonatan Botero se oficializó a través de un video en redes sociales, donde se destacó el respaldo de la transparencia en el uso de recursos públicos

El precandidato presidencial Santiago Botero

Carlos Caicedo arremetió contra el Gobierno Petro por escándalo de corrupción en la Ungrd y acusó fractura en la izquierda

El exgobernador de Magdalena acusa que el escándalo de la Ungrd y las recientes capturas judiciales exponen una ruptura ética y debilitan la confianza en la actual administración nacional

Carlos Caicedo arremetió contra el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN anunció cese al fuego

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez reveló que casi

Yeison Jiménez reveló que casi muere en un accidente de avión: “Faltaban 10 días para que naciera mi niño”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Deportes

Luis Díaz de nuevo a

Luis Díaz de nuevo a vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Comenzó la venta de boletas para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín: hora y cómo adquirir las entradas para ver a Lionel Messi en Colombia

FIFA publicó el último ranking del 2025: así terminó el año la selección Colombia

Estos podrían ser los rivales de Junior y Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Flamengo y Boca Juniors, entre las opciones