Hombre denunció que no le dejaron entrar a su mascota al Metro de Medellín: “Esto es injusto”

En redes le recordaron que el reglamento es es para todos y se debe cumplir aunque no sea hora pico

El hombre pide al Metro cambiar los horarios para poder ingresar con mascotas - crédito @zzzmedellin / TikTok

En la Estación Caribe del Metro de Medellín, la experiencia de un usuario que intentó viajar junto a su perro generó debate luego de compartirse en redes sociales.

El hombre, quien se identificó como usuario habitual del sistema, relató en un video de Tiktok que fue impedido de ingresar con su mascota a pesar de cumplir con varias de las condiciones estipuladas por el reglamento.

Según sus palabras: “Tengo que llegar a Girardota a las 9:00 a. m. y 7:30 a. m. O sea, me tocaría esperar 2 horas. O el señor me sugiere que coja un bus. Gente, todos queremos tener cultura de metro, pero esto es injusto. A mí me parece que es injusto porque yo soy usuario del metro, el perro va en su guacal, no está enfermo.”

El incidente ocurrió el domingo 21 de diciembre, fuera de la hora pico, por lo que el hombre insistió: “Bueno, gente, ¿ustedes qué piensan? Son las 7:30 a. m., no es una hora pico y primera vez me pusieron problema en el metro porque no traía copo en el guacal. Ya hoy lo traigo en el guacal y ya que siendo hoy domingo no se puede ingresar hasta las 9:00 a.m. A esta hora no hay tanto transcurso de gente”, cuestionó en su publicación.

Durante los horarios pico no
Durante los horarios pico no se pueden llevar mascotas - crédito Metro de Medellín

El guarda de seguridad de la entrada le solicitó al usuario que revisara el reglamento, colocado en la puerta de la estación, normativa que incluye restricciones horarias para acceder con animales de compañía.

La normativa del Metro de Medellín autoriza el ingreso de mascotas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., mientras que los sábados, domingos y festivos el horario permitido es entre las 9:00 a.m. y el mediodía.

Además, se requiere que las mascotas viajen en guacal o transportadora con dimensiones máximas de 60x60x60 cm, tengan el carné de vacunación al día y paguen un pasaje adicional, normas que se mantienen para todas las líneas del sistema, incluyendo metro, tranvía y metrocables.

A pesar de haber cumplido con las exigencias del contenedor, el usuario expresó su malestar por el impedimento que, según él, no considera justo para quienes necesitan desplazarse temprano y no afectan a otros pasajeros.

Los animales deben viajar en
Los animales deben viajar en guacal y con las vacunas al día - crédito Metro de Medellín

El hombre pidió: “No siendo perjuicio para nadie, porque incluso es una raza pequeña, ni siquiera es grande. Entonces, cultura metro, por favor. Para los que tenemos mascotas se nos dificulta mucho estas reglas y estas normas que no perjudican a nadie”.

Diversos mensajes circularon en redes sociales tras el debate sobre la entrada de mascotas al metro, expresando tanto apoyo como rechazo a la denuncia.

Usuarios manifestaron opiniones encontradas, como quien sostuvo: “No de verdad, que reglamento tan pendejo”, mientras otro interpeló: “La gente que defiende al metro que ome?”.

Hubo quienes criticaron la existencia de restricciones horarias, al señalar: “Es increíble que se ponga un horario para ingresar con mi mascota, es como poner un horario para ingresar con niños!!”. Desde otra óptica, se hicieron llamados al respeto de las normas establecidas: “Es la norma y punto, además el hecho de que a mí me gusten las mascotas, no quiere decir que a todos les tenga que gustar”.

En redes sociales, la mayoría
En redes sociales, la mayoría de usuarios apoyo al Metro - crédito Metro de Medellín

Por el contrario, hubo quien respaldó las directrices del sistema de transporte al afirmar: “El metro tiene unas normas muy claras, y para el personal es obligatorio hacerlas cumplir, y si tienes tu mascota primero debes informarte de los horarios y las condiciones porque son muy explícitos”.

El sentido de responsabilidad también fue destacado a través del comentario: “Su mascota es su responsabilidad, en el metro hay reglas y toca respetarlas”. Además, se señaló la importancia de conocer la reglamentación antes de opinar: “Si realmente usas el metro, sabes el reglamento, o solo quieres llamar la atención”.

Por otra parte, el Metro recordó que las mascotas de soporte emocional, terapéuticas o lazarillos no tienen restricción de horario y se deben presentar los documentos correspondientes.

