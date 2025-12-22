Director de la Policía ratifica lucha contra ‘mafias’ criminales: “La paz se construye debilitando al crimen, no cediendo”

El director de la Policía subraya que la seguridad ciudadana sigue siendo una prioridad constitucional del Estado. - crédito Policía y @DirectorPolicia/X

El director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, reafirmó que no existe ningún cese en la protección de la vida de los colombianos, y que la construcción de la paz no puede basarse en concesiones frente a estructuras criminales que continúan afectando la seguridad ciudadana en distintas regiones del país.

El pronunciamiento fue realizado a través de sus redes sociales, en medio del debate generado por recientes anuncios de ceses unilaterales de hostilidades por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, comunicados que generaron inquietudes sobre la continuidad de las operaciones de la Fuerza Pública.

“No existe cese para la protección de la vida. Los grupos criminales no tienen ideología ni ética: solo buscan lucrarse atacando a la ciudadanía. Frente a ellos, el Estado responde con unidad, legalidad y contundencia. La paz se construye debilitando al crimen, no cediendo ante él”, señaló el director de la Policía.

La postura institucional frente a los anuncios de cese

El mensaje de Rincón Zambrano se conoció luego de que el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aclarara que no existe ningún cese al fuego ni orden de suspender las operaciones de la Fuerza Pública en el país, pese a los anuncios realizados por organizaciones armadas ilegales.

El jefe de la cartera de Defensa subrayó que la misión constitucional de garantizar la seguridad ciudadana y la protección de la vida se mantiene vigente en todo el territorio nacional.

“No existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección al pueblo colombiano”, manifestó el ministro a través de sus redes sociales.

Disidencias ratifican cese unilateral, pero mantienen confrontaciones

En paralelo, las disidencias de las Farc ratificaron un cese indefinido de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública. Jhon Mendoza, vocero de esa organización, explicó que esta medida ya venía siendo aplicada y la presentó como parte de su compromiso con la justicia social.

No obstante, la agrupación aclaró que el cese no incluye los enfrentamientos armados que mantienen con otras organizaciones ilegales en diferentes regiones del país, los cuales —según indicaron— hacen parte de su “defensa”.

ELN anuncia cese unilateral por temporada navideña

Por su parte, el ELN informó en un comunicado que decretó un cese unilateral al fuego durante la temporada de festividades navideñas y de fin de año. Según el anuncio, la medida iniciaría a las 00:00 horas del 24 de diciembre y finalizaría a las 00:00 horas del 3 de enero de 2026.

En el texto, la organización orientó a sus estructuras a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado, y aseguró que no es su política adelantar acciones que afecten a la población civil.

Resultados de las operaciones contra estructuras ilegales

Frente a este escenario, las autoridades reiteraron que las operaciones de la Fuerza Pública no se detienen. De acuerdo con cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Defensa, durante el año en curso han sido neutralizados 4.300 integrantes de estructuras ilegales, lo que representa un incremento del 10% frente al año anterior.

Las instituciones de seguridad indicaron que estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para desmantelar organizaciones vinculadas al narcotráfico y a otras economías ilícitas, cuya principal finalidad es la obtención de recursos económicos por vías ilegales.

El mensaje del director de la Policía

El pronunciamiento del director William Oswaldo Rincón Zambrano adquiere relevancia en medio de los anuncios de ceses unilaterales, al dejar claro que estos no condicionan ni modifican la actuación del Estado.

Desde la Policía Nacional se reiteró que la protección de la vida y la seguridad ciudadana continúan siendo prioridades institucionales, y que la respuesta del Estado frente a las estructuras criminales se mantiene dentro del marco de la legalidad y la Constitución.

“La paz no se decreta: se garantiza con la fortaleza del Estado. Nuestra Fuerza Pública permanece alerta, actuando con decisión y legalidad para proteger a cada colombiano. La seguridad es un deber constitucional y no vamos a detenernos”, se comento desde las redes oficiales de la Policía al mensaje del director.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental para enfrentar el accionar de las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en todo el país.

Con este pronunciamiento, la Dirección de la Policía Nacional ratifica que no existe ninguna suspensión en la protección de los colombianos, y que la acción institucional se mantiene activa frente a las amenazas que persisten en el territorio nacional.