Colombia

Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

La presentación, según ‘El Bendito’, representa un acto de agradecimiento hacia la capital antioqueña y marca la primera vez que el cantante se presentará en el escenario más emblemático de la ciudad

Guardar
La ciudad de Medellín será el escenario donde el cantante antioqueño cumplirá una promesa personal y profesional, consolidando su posición en la música urbana de Colombia y Latinoamérica - crédito blessd / Instagram

El artista antioqueño Blessd confirmó que cerrará su gira nacional con un concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, un evento que representa no solo el mayor reto de su carrera, también un acto de gratitud hacia la ciudad que lo vio nacer y crecer profesionalmente.

El mejor hombre del mundo tour, programado para el 28 de marzo de 2026, marcará la primera vez que el cantante se presenta en el escenario más emblemático de los antioqueños, consolidando así su posición como uno de los referentes del género urbano en Colombia y Latinoamérica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia fue anunciada por Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del artista, a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, “El Bendito” expresó: “Familia, hoy tengo algo muy importante que anunciar. Yo sé que tenía una deuda con la ciudad que me vio crecer como artista, con la ciudad en que nací, con la ciudad de la gente camelladora, humilde y echada pa’ lante. El Mejor Hombre del Mundo Tour Colombia lo termino en mi tierra, en mi ciudad, el 28 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot”.

Blessd anuncia su primer concierto
Blessd anuncia su primer concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para el 28 de marzo de 2026 - crédito X

El anuncio se realizó inicialmente durante la celebración de la Navidad Bendita, un evento que Blessd organiza desde hace cuatro años en el Barrio Antioquia, el lugar donde creció junto a su mánager, Dímelo Jara (Santiago Jaramillo).

Este contexto de cercanía con sus raíces refuerza el carácter simbólico del concierto, que para el artista representa el cumplimiento de una promesa personal y profesional con Medellín.

El intérprete de Tendencia global compartió su emoción al afirmar: “No saben cómo me siento de anunciar mi primer estadio en Medellín. Esto es increíble para mí, hace cinco años no sabía qué sería de mi vida y mira lo que Dios me tenía en el camino. Yo solo salí a trabajar día tras día para cambiarle la vida a la cucha y mi familia. Todo lo demás fue llegando solo gracias a todo ese sacrificio, lucha y entrega que le metí”.

Es preciso mencionar que el estadio Atanasio Girardot ha sido testigo de presentaciones históricas de figuras como Maluma, J Balvin, Bad Bunny y Daddy Yankee, que han logrado llenos totales en este recinto.

La preventa de entradas para
La preventa de entradas para el concierto de Blessd en Medellín inició el 20 de diciembre y la venta general comienza el 22 de diciembre - crédito blessd / Instagram

Ahora, “El Bendito” se suma a este selecto grupo de artistas que han conquistado el escenario más importante de con un proyecto propio. La expectativa es alta, ya que se espera que el evento se convierta en una celebración masiva de la cultura urbana local y un símbolo de identidad para la capital antioqueña.

A sus 25 años, Blessd ha experimentado un crecimiento vertiginoso en la industria musical. En los últimos años, realizó giras internacionales con llenos totales en ciudades como Madrid y Barcelona, demostrando que su alcance trasciende las fronteras colombianas.

En Bogotá ya había evidenciado su poder de convocatoria con un concierto multitudinario, y ahora enfrenta el desafío de cautivar a su público en la ciudad que lo vio dar sus primeros pasos artísticos.

El evento será producido por Diomar García y contará con la participación de artistas invitados, entre ellos Kris R, un exponente emergente del trap con el que Blessd ha colaborado en varias ocasiones.

El concierto en Medellín busca
El concierto en Medellín busca inspirar a nuevas generaciones de artistas urbanos con un mensaje de disciplina y entrega - crédito blessd / Instagram

El propio artista anticipó la magnitud del espectáculo al declarar: “Esto es apenas un abrebocas para el que va a ser el mejor concierto de mi carrera”.

La boletería, que ya genera gran expectativa entre sus seguidores, se espera que tenga una alta demanda, siguiendo la tendencia de otros conciertos recientes en el Atanasio Girardot, como el de Ryan Castro, cuyas entradas se agotaron rápidamente.

El propio Blessd concluyó su anuncio con un mensaje a sus seguidores: “Estoy listo y espero disfrutar una noche de locura con ustedes. Familia, ¡siempre Blessd!”

Temas Relacionados

BlessdEl mejor hombre del mundo tourEl BenditoEstadio Atanasio GirardotConciertos en MedellínMedellínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Hermes Lara respondió a Petro, por críticas a magistrada del Tribunal Superior de Bogotá: “No podemos decir que tengamos jueces del régimen”

El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, que además hace parte del mencionado órgano de justicia, hizo una dura defensa de la autonomía institucional y advirtió sobre los riesgos de las descalificaciones públicas hechas por el presidente de la República

Hermes Lara respondió a Petro,

Colombianos podrán ingresar sin visa a un nuevo país europeo tras ampliación de la lista oficial: ya son más de 30 opciones

La disposición permite a los ciudadanos de ambos países realizar visitas turísticas de hasta 90 días sin necesidad de gestionar permisos especiales

Colombianos podrán ingresar sin visa

Salario mínimo de 2026: las pistas que hay para saber si millones de trabajadores conocerán el aumento como regalo de Navidad

El proceso de concertación se desarrolla bajo la presión de las elecciones y la ausencia de consenso, mientras los hogares esperan una definición que marcará el rumbo de sus ingresos

Salario mínimo de 2026: las

Comunidad indígena secuestró a al menos 18 militares durante operativo contra el ELN en Chocó: esto se sabe

La retención de los efectivos ocurrió durante una operación contra el ELN, cuando aproximadamente 200 civiles interceptaron a la unidad y la trasladaron a un resguardo indígena

Comunidad indígena secuestró a al

Así despidió la rama judicial a María Victoria Calle Correa, la exmagistrada de la Corte Constitucional que detuvo la reelección de Álvaro Uribe

El país jurídico reaccionó al deceso de la abogada antioqueña, que en dos ocasiones fue presidenta de la Corte Constitucional y con su voto se opuso a la prolongación del mandato del expresidente de la República

Así despidió la rama judicial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez reveló cómo las

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Mercado de jugadores en el

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”