Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

La ciudad de Medellín será el escenario donde el cantante antioqueño cumplirá una promesa personal y profesional, consolidando su posición en la música urbana de Colombia y Latinoamérica - crédito blessd / Instagram

El artista antioqueño Blessd confirmó que cerrará su gira nacional con un concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, un evento que representa no solo el mayor reto de su carrera, también un acto de gratitud hacia la ciudad que lo vio nacer y crecer profesionalmente.

El mejor hombre del mundo tour, programado para el 28 de marzo de 2026, marcará la primera vez que el cantante se presenta en el escenario más emblemático de los antioqueños, consolidando así su posición como uno de los referentes del género urbano en Colombia y Latinoamérica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia fue anunciada por Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del artista, a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, “El Bendito” expresó: “Familia, hoy tengo algo muy importante que anunciar. Yo sé que tenía una deuda con la ciudad que me vio crecer como artista, con la ciudad en que nací, con la ciudad de la gente camelladora, humilde y echada pa’ lante. El Mejor Hombre del Mundo Tour Colombia lo termino en mi tierra, en mi ciudad, el 28 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot”.

Blessd anuncia su primer concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para el 28 de marzo de 2026 - crédito X

El anuncio se realizó inicialmente durante la celebración de la Navidad Bendita, un evento que Blessd organiza desde hace cuatro años en el Barrio Antioquia, el lugar donde creció junto a su mánager, Dímelo Jara (Santiago Jaramillo).

Este contexto de cercanía con sus raíces refuerza el carácter simbólico del concierto, que para el artista representa el cumplimiento de una promesa personal y profesional con Medellín.

El intérprete de Tendencia global compartió su emoción al afirmar: “No saben cómo me siento de anunciar mi primer estadio en Medellín. Esto es increíble para mí, hace cinco años no sabía qué sería de mi vida y mira lo que Dios me tenía en el camino. Yo solo salí a trabajar día tras día para cambiarle la vida a la cucha y mi familia. Todo lo demás fue llegando solo gracias a todo ese sacrificio, lucha y entrega que le metí”.

Es preciso mencionar que el estadio Atanasio Girardot ha sido testigo de presentaciones históricas de figuras como Maluma, J Balvin, Bad Bunny y Daddy Yankee, que han logrado llenos totales en este recinto.

La preventa de entradas para el concierto de Blessd en Medellín inició el 20 de diciembre y la venta general comienza el 22 de diciembre - crédito blessd / Instagram

Ahora, “El Bendito” se suma a este selecto grupo de artistas que han conquistado el escenario más importante de con un proyecto propio. La expectativa es alta, ya que se espera que el evento se convierta en una celebración masiva de la cultura urbana local y un símbolo de identidad para la capital antioqueña.

A sus 25 años, Blessd ha experimentado un crecimiento vertiginoso en la industria musical. En los últimos años, realizó giras internacionales con llenos totales en ciudades como Madrid y Barcelona, demostrando que su alcance trasciende las fronteras colombianas.

En Bogotá ya había evidenciado su poder de convocatoria con un concierto multitudinario, y ahora enfrenta el desafío de cautivar a su público en la ciudad que lo vio dar sus primeros pasos artísticos.

El evento será producido por Diomar García y contará con la participación de artistas invitados, entre ellos Kris R, un exponente emergente del trap con el que Blessd ha colaborado en varias ocasiones.

El concierto en Medellín busca inspirar a nuevas generaciones de artistas urbanos con un mensaje de disciplina y entrega - crédito blessd / Instagram

El propio artista anticipó la magnitud del espectáculo al declarar: “Esto es apenas un abrebocas para el que va a ser el mejor concierto de mi carrera”.

La boletería, que ya genera gran expectativa entre sus seguidores, se espera que tenga una alta demanda, siguiendo la tendencia de otros conciertos recientes en el Atanasio Girardot, como el de Ryan Castro, cuyas entradas se agotaron rápidamente.

El propio Blessd concluyó su anuncio con un mensaje a sus seguidores: “Estoy listo y espero disfrutar una noche de locura con ustedes. Familia, ¡siempre Blessd!”