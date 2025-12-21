Rifirrafe entre concejala de Medellín y Gustavo Petro por labores de búsqueda de desaparecidos en la Escombrera: “Quieres cambiar la historia”

La cabildante antioqueña expresó que el Gobierno ha tenido una narrativa falsa sobre la situación de los desaparecidos en Medellín, pero el mandatario recordó que, en su calidad de congresista, fue el que denunció los hechos - crédito Ubpd/@claudiacarrasq/Instagram/Presidencia de Colombia

Desde julio de 2024 hasta la fecha, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha realizado operaciones de búsqueda de cuerpos en diferentes partes de Colombia, con el fin de identificar y encontrar a personas dadas por desaparecidas en medio del conflicto armado.

Uno de ellos ha sido La Escombrera, zona rural de Medellín (Antioquia), labores que iniciaron desde el 18 de diciembre de 2024, en la que se han recuperado siete cuerpos, de los cuales cinco han sido identificados y cuatro entregados a sus familias.

Justamente, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, asistió a la última sesión del Consejo Distrital de Paz en 2025 en Medellín, en la que expuso los avances de las labores realizadas por la entidad en el sector de la capital antioqueña.

Posterior a ello, la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, recalcó la participación del encargado del tribunal de paz, y apuntó sus críticas al Gobierno colombiano, ya que, según ella, han impuesto una narrativa en que la Alcaldía de Medellín no ha puesto su atención por las víctimas del conflicto armado.

“Esa gestión que se ha hecho en compañía de la Alcaldía de la ciudad de Medellín, desmitificando las mentiras que ha dicho la oposición y el Gobierno nacional cuando han manifestado que no hay contribución por parte de la Alcaldía de Medellín para esclarecer la verdad. Totalmente falso, quedó hoy establecido por el magistrado”, expresó la cabildante paisa en sus redes sociales.

Igualmente, la corporada local enfatizó que pese a que no se ha completado sus labores, esperan que en el 2026 continuar en su tarea de brindar verdad a las víctimas del conflicto. “Nos falta mucho trabajo, pero para el año 2026 tenemos unas metas muy claras, muy importantes, en poder atender las víctimas, en poder conocer la verdad de lo que viene sucediendo con la paz en la ciudad de Medellín”, sostuvo.

No obstante, cuestionó nuevamente el denominado ‘Tarimazo’, evento que reunió al Gobierno nacional con los exjefes de grupos criminales de Medellín en la Plazoleta de La Alpujarra, ocurrido en junio de 2025.

“La paz se logra verdaderamente cuando a las víctimas se les visibiliza, cuando a ellas se les da el papel protagónico que tienen acá para reconocerles esos derechos. La paz no se construye dándole micrófono a criminales ni fortaleciendo estructuras ilegales, como ocurrió el 21 de junio con el vergonzoso “Tarimazo”. Eso no es paz: eso es impunidad”, indicó.

Respuesta de Petro

Las declaraciones de la concejal Carrasquilla generaron una respuesta por parte del Gobierno colombiano. Justamente, el mismo presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, comentó la publicación de la cabildante antioqueña, y rememoró que, en su pasado como representante a la Cámara, había denunciado la desaparición de víctimas en el sector de La Escombrera.

Además, recordó que su denuncia fue hecha junto a un ciudadano de Medellín, que hoy se encuentra exiliado por amenazas en su contra.

“Ay Claudia ¿se te olvida que el que le dio a conocer la existencia de una fosa común en la escombrera en Medellín, al pueblo de Colombia, fue un representante a la Cámara que hoy es presidente de la república (...) con un muchacho, hoy exiliado, que era taxista y que lo hirieron en el borde para arrojarlo a la escombrera y vio como dejaba el ejército pasar el vehículo donde iba detenido con otros, rumbo a la escombrera y que en el vehículo/camioneta iban funcionarios del CTI de Medellín con paramilitares, y que fusilaron a todos los compañeros del que quedó herido, en una operación ordenada por el entonces presidente Uribe?”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Incluso, el mandatario acusó a la corporada de intentar modificar la historia de Colombia, recordando que el joven participó en el debate sobre paramilitarismo realizado en el Congreso de la República.

“¿Quieres cambiar la historia? El herido llegó, aún con su herida abierta a mi oficina en Bogotá, y me contó la historia, él, pálido, y logré en tres días el debate, y él habló ante toda la plenaria denunciando lo que vio. Su verdad era la verdad, y ustedes no dijeron nada”, puntualizó.